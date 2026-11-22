Candidatos a las Elecciones Generales de España. (Composición Infobae)

En el décimo día de campaña y último domingo antes del 29-N, Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) coincidirán en Murcia con actos electorales separados por media hora de diferencia. Santiago Abascal estará en Zaragoza, Ada Colau participará en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria e Irene Montero y Gabriel Rufián intervendrán en Barcelona.

Sánchez encabezará el mitin del PSOE en Murcia a las 11:30, junto a María González Veracruz e Irene Jórdar, mientras que Feijóo intervendrá a las 12:00 con Fernando López Miras y Rebeca Pérez. El presidente del Gobierno también participará a las 21:30 en una entrevista del programa Salvados, de laSexta.

Abascal ofrecerá su mitin en Zaragoza a las 13:00. En Las Palmas de Gran Canaria, Colau y Tesh Sidi acompañarán a Luis Campos y Marisol Collado, candidatos al Congreso de Unidad del Pueblo Canario; en Barcelona, Montero, Rufián, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany participarán en el acto central de Podemos y ERC.