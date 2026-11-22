En el décimo día de campaña y último domingo antes del 29-N, Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) coincidirán en Murcia con actos electorales separados por media hora de diferencia. Santiago Abascal estará en Zaragoza, Ada Colau participará en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria e Irene Montero y Gabriel Rufián intervendrán en Barcelona.
Sánchez encabezará el mitin del PSOE en Murcia a las 11:30, junto a María González Veracruz e Irene Jórdar, mientras que Feijóo intervendrá a las 12:00 con Fernando López Miras y Rebeca Pérez. El presidente del Gobierno también participará a las 21:30 en una entrevista del programa Salvados, de laSexta.
Abascal ofrecerá su mitin en Zaragoza a las 13:00. En Las Palmas de Gran Canaria, Colau y Tesh Sidi acompañarán a Luis Campos y Marisol Collado, candidatos al Congreso de Unidad del Pueblo Canario; en Barcelona, Montero, Rufián, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany participarán en el acto central de Podemos y ERC.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
La vivienda cambiará de rumbo en 2027: se enfriarán las compraventas y los precios subirán la mitad que este año
Las operaciones inmobiliarias caerán hasta las 655.000 y el coste de las casas se encarecerá un 7,2% el próximo año, mientras la construcción seguirá sin responder a la demanda, vaticinan los analistas de CaixaBank
Convertirse en propietario de una vivienda en España seguirá siendo difícil en 2027. Las compraventas darán nuevas señales de enfriamiento, mientras los precios continuarán subiendo por la falta de inmuebles disponibles, pero se elevarán la mitad de lo que se han encarecido este año. En este escenario, el desequilibrio entre la oferta y la demanda se ha convertido en uno de los principales problemas del sector, lo que hace que el déficit acumulado de viviendas alcance ya las 816.000 unidades. Y amenaza con seguir aumentando.