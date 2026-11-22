El cantante Raphael durante la inauguración del Auditorio Municipal Raphael de Boadilla del Monte, a 13 de febrero de 2026, en Boadilla del Monte, Madrid. (José Ruiz - Europa Press).

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Preocupación por el estado de salud de Raphael. El artista, de 83 años, tuvo que suspender a última hora el concierto que tenía previsto ofrecer este sábado, 21 de noviembre, en el Coliseum de A Coruña. Cuando apenas faltaba media hora para que comenzase el espectáculo, el cantante sufrió una indisposición que obligó a trasladarlo en ambulancia al hospital Quirón de la ciudad gallega, donde permanece en observación. Según las informaciones publicadas por medios locales y fuentes municipales, el intérprete experimentó taquicardias y una subida de tensión que le impidieron salir al escenario.

La noticia sorprendió a los asistentes que ya ocupaban sus localidades para disfrutar de una nueva parada de la gira Raphaelísimo. Alrededor de las 20:30 horas, coincidiendo con la hora de inicio prevista, el público recibió a través de la megafonía el aviso de que la actuación quedaba suspendida debido a los problemas de salud del artista. La organización trasladó sus disculpas a los espectadores y confirmó que el importe de las entradas sería devuelto íntegramente.

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Desde la promotora Cavea explicaron que la indisposición impedía al cantante actuar “en las condiciones adecuadas”. Asimismo, anunciaron que la devolución del dinero se realizaría automáticamente a través de la ticketera y en las mismas cuentas desde las que se había efectuado la compra. Por el momento, la prioridad es conocer cómo evoluciona el artista y esperar a las indicaciones de los profesionales sanitarios antes de tomar decisiones sobre sus próximos compromisos.

El cantante Raphael posa en la alfombra roja de la 26ª edición anual de la entrega de los Premios Latin Grammy (EFE/Armando Arorizo)

La cancelación ha generado especial expectación entre sus seguidores, ya que esta actuación constituía la única parada prevista en Galicia dentro de su actual recorrido musical. Algunos espectadores habían viajado desde diferentes puntos de la comunidad e incluso desde otras regiones para asistir al concierto.

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Raphael había retomado su actividad tras su problema de salud de 2024

Este nuevo contratiempo llega después de que Raphael consiguiera regresar a los escenarios tras el complicado episodio médico que atravesó en diciembre de 2024. Entonces, el cantante sufrió un accidente cerebrovascular mientras participaba en la grabación de un especial navideño de La Revuelta, el programa presentado por David Broncano. Tras ser atendido de urgencia y trasladado al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, permaneció ingresado y posteriormente fue diagnosticado de un linfoma cerebral.

La enfermedad le obligó a interrumpir temporalmente su actividad profesional y a centrarse en su recuperación. Sin embargo, lejos de abandonar su carrera, el artista volvió a encontrarse con sus seguidores el 15 de junio de 2025, en un concierto celebrado en el Teatro Romano de Mérida. Aquel espectáculo supuso el comienzo de una nueva etapa sobre los escenarios y el regreso de una de las voces más reconocibles de la música española.

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Raphael padece un linfoma cerebral primario del que está siendo tratado.

Actualmente, Raphael se encontraba recorriendo distintas ciudades con Raphaelísimo, una gira en la que repasa sus seis décadas de trayectoria. El repertorio combina grandes éxitos como Yo soy aquel, Mi gran noche, Escándalo y Qué sabe nadie con canciones de su disco Ayer… aún, publicado en 2024 y dedicado a algunos de los grandes nombres de la canción francesa, como Édith Piaf y Charles Aznavour.

Hasta este episodio, el cantante había mantenido su calendario de actuaciones. De hecho, había actuado en Valencia pocos días antes de su cita en A Coruña y tenía previsto viajar a Málaga el próximo 28 de noviembre. Su agenda incluía también compromisos en Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Madrid durante el mes de diciembre. No obstante, la continuidad de estos conciertos queda ahora pendiente de su evolución y de las recomendaciones médicas.

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