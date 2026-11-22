Edificio en construcción en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

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Convertirse en propietario de una vivienda en España seguirá siendo difícil en 2027. Las compraventas darán nuevas señales de enfriamiento, mientras los precios continuarán subiendo por la falta de inmuebles disponibles, pero se elevarán la mitad de lo que se han encarecido este año. En este escenario, el desequilibrio entre la oferta y la demanda se ha convertido en uno de los principales problemas del sector, lo que hace que el déficit acumulado de viviendas alcance ya las 816.000 unidades. Y amenaza con seguir aumentando.

Así lo advierte el último informe inmobiliario de CaixaBank Research, que anticipa un cambio de ritmo en el mercado residencial después de dos años de intensa actividad. La entidad calcula que las compraventas pasarán de las 711.000 operaciones de 2025 a unas 685.000 en 2026, un descenso del 3,7%, y bajarán hasta las 655.000 en 2027, un 4,4% menos.

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Sin embargo, el menor número de operaciones no se traducirá en una caída de los precios, sino en una desaceleración de las subidas. Las previsiones apuntan a que la vivienda se encarecerá un 7,2% el próximo año, frente a los incrementos superiores al 12% que se esperan para 2026.

Se necesitan más casas

El principal desequilibrio del mercado inmobiliario sigue estando en la escasez de oferta. Aunque la construcción empieza a recuperar actividad, el ritmo de incorporación de nuevas viviendas continúa muy por debajo de las necesidades generadas por el crecimiento de la población y la formación de nuevos hogares.

De hecho, Judit Montoriol Garriga, lead economist en el departamento de Economía Española de CaixaBank Research, estima que el déficit residencial acumulado entre 2021 y el segundo trimestre de 2026 asciende a unas 816.000 viviendas. La brecha podría ampliarse durante los próximos años, ya que las previsiones del Instituto Nacional de Estadística apuntan a la creación de unos 200.000 hogares anuales de media hasta 2030.

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Por el lado de la construcción, los visados de obra nueva alcanzarán previsiblemente las 150.000 viviendas en 2026 y aumentarán hasta las 165.000 en 2027. Aunque el avance permitirá incrementar progresivamente el parque residencial, seguirá sin ser suficiente para absorber la demanda. Entre los obstáculos que frenan la promoción figuran la falta de mano de obra, los retrasos administrativos, la disponibilidad de suelo finalista y las dificultades de ejecución.

Las compraventas pierden fuelle entre españoles y extranjeros

Los primeros síntomas de enfriamiento de las compraventas de vivienda reflejan que, entre enero y agosto de este año, las operaciones descendieron un 2,3% interanual, con una caída más pronunciada en la vivienda de segunda mano (-2,5%) que en la nueva (-1,8%).

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El ajuste afecta a prácticamente todos los perfiles de compradores, aunque no con la misma intensidad. Durante el primer semestre de 2026, las transacciones retrocedieron un 7,1% interanual, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Entre los compradores españoles, las adquisiciones de primera residencia bajaron un 6,8%, mientras que las de segunda residencia descendieron un 2,3%.

Muy significativo resulta el retroceso de la demanda extranjera, cuyas operaciones disminuyeron un 12,6%. Entre los compradores no residentes, la caída alcanzó el 17%, frente al 9,6% de los extranjeros que viven en España. Este comportamiento explica parte del ajuste registrado en algunos de los mercados costeros más expuestos a la inversión internacional.

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Baleares, Alicante y Málaga registran las mayores caídas

La evolución del mercado también presenta importantes diferencias territoriales. Baleares encabezó los descensos de compraventas durante la primera mitad de 2026, con una caída del 13,8%, seguida de Alicante, donde las operaciones retrocedieron un 13,3%, y Málaga, con un descenso del 9,6%. Madrid también registró una contracción relevante, del 8,8%, mientras que Barcelona experimentó una bajada más moderada, del 4,5%.

En el extremo contrario, las operaciones aumentaron únicamente en ocho provincias, todas ellas del interior y con mercados inmobiliarios de menor tamaño. Cuenca registró el mayor avance, del 24,6%, seguida de Teruel, con un 10,7%, y Jaén, con un 9%.

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A pesar de esta pérdida de actividad, la presión sobre los precios se está extendiendo más allá de las grandes ciudades y los destinos turísticos. Según el informe de CaixaBank Research, durante el segundo trimestre de 2026 las subidas más intensas comenzaron a observarse también en provincias del interior, donde los mercados habían estado tradicionalmente menos tensionados.

Aumenta el esfuerzo para comprar y alquilar

El encarecimiento acumulado de los inmuebles está deteriorando la capacidad de compra de los hogares. Entre finales de 2019 y el segundo trimestre de 2026, los precios aumentaron un 42,5% según el Ministerio de Vivienda y un 59,5% según el INE. La subida supera ampliamente el crecimiento de las rentas familiares y ha elevado el esfuerzo necesario para adquirir una casa.

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Miquel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas de España, analiza los desafíos para resolver la crisis de vivienda en España, abogando por un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones.

La situación resulta especialmente complicada en Madrid, donde la ratio de accesibilidad ha pasado de 13,6 a 18,2 años de renta entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2026. Málaga también ha registrado un fuerte deterioro, al pasar de 8,3 a 11,6 años, mientras que Valencia ha subido de 6,5 a 9,7 y Palma de Mallorca, de 9 a 12 años.

Este empeoramiento de las condiciones para comprar también está trasladando presión al mercado del alquiler. Los hogares que no pueden acceder a una vivienda en propiedad encuentran cada vez más dificultades para asumir los precios del arrendamiento, lo que amplía el problema de acceso a la vivienda en ambas modalidades.

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La subida de los tipos de interés puede desinflar más el mercado

A las dificultades de acceso se suma el posible endurecimiento de las condiciones financieras. CaixaBank Research contempla nuevas subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo, con el tipo de depósito en el 2,75% en diciembre y la posibilidad de alcanzar el 3% durante la primavera de 2027.

La entidad considera que la fortaleza de la economía española y del mercado laboral seguirá sosteniendo la demanda residencial, aunque el encarecimiento de las hipotecas y el deterioro de la accesibilidad limitarán la capacidad de compra de las familias. El crecimiento económico previsto para España es del 2,6% en 2026 y del 2% en 2027.

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El principal riesgo para este escenario sería que la subida del precio de la energía se prolongase y terminase trasladándose a la inflación. En ese caso, podrían producirse nuevas subidas de los tipos de interés y un endurecimiento adicional de la financiación. Con una oferta todavía insuficiente, el ajuste recaería principalmente sobre el volumen de compraventas y el ritmo de crecimiento de los precios, finaliza el informe.