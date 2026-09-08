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Quién es Jack Lowden, el actor escocés que podría convertirse en el próximo agente 007: “Cruzo los dedos por él”

Su compañero de reparto en ‘Slow Horses’, Gary Oldman, ya ha bendecido una posible contratación del joven intérprete

Jack Lowden es el principal candidato a convertirse en el nuevo James Bond
Jack Lowden es el principal candidato a convertirse en el nuevo James Bond
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Jack Lowden ha pasado, en pocos meses, de ser una presencia respetada pero relativamente discreta del cine y la televisión británicos a instalarse en el centro de la conversación sobre el próximo James Bond. Su nombre circula ahora con fuerza entre los aspirantes al 007, en competencia con otros candidatos como Callum Turner, Henry Cavill, Paul Mescal o Harris Dickinson, según distintos ecos de la industria y de la prensa de entretenimiento. La combinación de juventud, acento británico y experiencia previa en el terreno del espionaje lo convierte en uno de los perfiles más naturales para heredar el esmoquin de Bond.

Nacido en Escocia en 1990, Lowden tiene 36 años, está casado con la también actriz Saoirse Ronan y pertenece a una generación de actores británicos que han consolidado su prestigio más por la calidad de sus trabajos que por el ruido mediático. Esa trayectoria le ha permitido moverse con soltura entre teatro, televisión y cine, y construir una imagen de intérprete serio, contenido y versátil. A diferencia de otros nombres que suenan para Bond por puro magnetismo de alfombra roja, Lowden llega a la discusión con una carrera ya probada y con una relación orgánica con el mundo del espionaje.

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Su papel más visible en los últimos años ha sido el de River Cartwright en Slow Horses, la serie de Apple TV+ sobre agentes de inteligencia relegados a un segundo plano dentro del MI5. Ese personaje no solo lo ha hecho familiar para el gran público, sino que además le ha dado una credencial casi ideal para la saga Bond: ya ha interpretado a un espía británico, con el código físico y emocional que exige el género. En una industria donde la marca 007 se asocia tanto al carisma como a la credibilidad, ese antecedente pesa más de lo que parece.

Jack Lowden junto a Gary Oldman en 'Slow Horses'
Jack Lowden junto a Gary Oldman en 'Slow Horses'

Bendecido por todo un grande

Antes de Slow Horses, Lowden ya había demostrado que podía sostener papeles de época, drama y tensión con la misma autoridad. En su filmografía aparecen títulos como Dunkerque, de Christopher Nolan, María, reina de Escocia y Benediction, además de trabajos televisivos que lo ayudaron a afinar una presencia sobria, elegante y contenida. No es un actor definido por el exceso, y esa es precisamente una de las razones por las que su nombre encaja en la conversación sobre Bond: no parece un imitador del mito, sino alguien capaz de reinterpretarlo desde una energía más seca y moderna.

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En el debate sobre el próximo 007, hay un punto que juega a su favor y otro que le exige remar. A favor, encaja en varias casillas que los productores suelen valorar: es británico, tiene una edad compatible con un ciclo largo de franquicia y ya conoce el ritmo de un personaje vinculado al espionaje. En contra, su candidatura compite con actores que han ocupado antes el espacio del “Bond posible”, algunos con mayor proyección internacional o mayor exposición comercial. Esa tensión entre perfil ideal y rivalidad mediática explica por qué Lowden aparece tan a menudo en las quinielas, pero todavía no como certeza absoluta.

Aun así, la conversación se ha acelerado por dos factores muy concretos. El primero es el respaldo público de Gary Oldman, compañero suyo en Slow Horses, quien ha dicho que cree que Lowden está siendo considerado seriamente e incluso ha dejado caer que la decisión podría estar tomada, aunque no anunciada: “Cruzo los dedos por que sea él”. El segundo es la lectura que varios comentaristas hacen de su imagen: un Bond menos ornamental y más funcional, con nervio, frialdad y una intensidad que recuerda a la etapa de Daniel Craig. En otras palabras, Lowden no solo “podría” ser Bond; para muchos, ya tiene varias de las herramientas que el papel exige.

Intriga por la identidad del nuevo James Bond en el cine
Intriga por la identidad del nuevo James Bond en el cine (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recta final

La paradoja es que cuanto más convincente parece como 007, más visible se vuelve la competencia. Callum Turner ha sido durante meses uno de los nombres más repetidos, mientras que Henry Cavill, Paul Mescal, Harris Dickinson y otros actores jóvenes o de perfil más internacional siguen orbitando la misma órbita de especulación. Pero si la producción busca a alguien que combine solidez dramática, acento británico y experiencia directa como espía, Jack Lowden aparece como una opción especialmente difícil de descartar.

Por eso su candidatura tiene algo de lógica y algo de suspense. Si finalmente se confirma, no sería una elección extravagante, sino una apuesta cuidadosamente alineada con lo que Bond ha sido y con lo que podría volver a ser: un personaje elegante, peligroso y verosímil, interpretado por un actor que ya ha demostrado que sabe moverse en la sombra. Y si no lo fuera, su nombre seguiría como uno de los más sólidos en la carrera por un papel que, por ahora, sigue abierto entre rumores, favoritos y competencia feroz.

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