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Saoirse Ronan quiere entrar en la saga ‘007′, pero no como chica Bond: “Quiero ser la nueva villana, lo digo muy en serio”

La actriz de ‘Mujercitas’ o ‘Lady Bird’ asegura que le encantaría participar en la franquicia, mientras que es su esposo quien más suena para dar vida al agente secreto

Saoirse Ronan va muy en serio con interpretar una villana de James Bond
Saoirse Ronan va muy en serio con interpretar una villana de James Bond
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La actriz irlandesa Saoirse Ronan manifestó su intención de integrarse a la franquicia de James Bond, pero con un giro inesperado: su deseo es interpretar a la próxima gran villana de la saga, alejándose del arquetipo de “chica Bond”. Ronan, reconocida por sus papeles en Mujercitas y Lady Bird, ambas de Greta Gerwig, aseguró estar “muy en serio” sobre asumir un rol antagónico en la mítica serie de películas de espías.

La declaración de Ronan se produjo durante una entrevista con Empire, donde la actriz se encontraba promocionando su más reciente largometraje, Bad Apples. En ese contexto, expresó: “Dije que quería ser una villana de Bond y lo digo muy en serio”. La actriz subrayó que le atrae la posibilidad de “ir al lado oscuro” y que sería “realmente interesante ver a una joven villana”. Ronan consideró que, en especial para chicas y mujeres, resultaría valioso observar a un personaje femenino capaz de canalizar toda su ira y dirigirla con propósito dentro de la trama. La artista profundizó en el impacto que podría tener un personaje así: “Hay algo interesante, dramáticamente, en eso. Me gustaría hacer más de ese tipo de papeles”. Estas palabras, junto con su trayectoria en personajes complejos y diversos, refuerzan la seriedad con la que Ronan aborda este nuevo objetivo profesional.

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La posibilidad de que una actriz joven y reconocida como Ronan asuma el rol de villana en James Bond abre el debate sobre la representación de las mujeres en la franquicia, históricamente limitada a los roles de “chica Bond” o intereses románticos. Ronan propone, con su interés declarado, una ruptura con ese esquema tradicional y plantea una alternativa que, según sus palabras, aportaría una dimensión dramática inédita a la saga. La actriz explicó que ver a una mujer joven encarnando a la persona capaz de enfrentarse al icónico espía británico resultaría inspirador para el público femenino, permitiendo observar cómo un personaje femenino canaliza emociones intensas hacia un objetivo claro. Esta visión, defendida abiertamente por Ronan, coincide con los cambios de paradigma que atraviesa la industria del cine en materia de género y representación.

Saoirse Ronan and Jack Lowden
Saoirse Ronan y su esposo Jack Lowden. quien está entre los candidatos para dar vida a Jmes Bond. REUTERS/Toby Melville TPX IMAGES OF THE DAY

Rumores de casting y vínculos familiares

La candidatura de Ronan para un papel en la saga coincide con los rumores que sitúan a su esposo, Jack Lowden, como uno de los posibles sucesores de Daniel Craig en el papel de James Bond. Lowden, conocido por su trabajo en Slow Horses, figura entre los nombres más mencionados junto a Callum Turner, Jacob Elordi, Tom Holland, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson. A pesar de la proliferación de especulaciones, Amazon MGM Studios no ha confirmado ningún fichaje para el rol de 007. La compañía, que asumió el control pleno de la franquicia en febrero de 2025 tras un acuerdo con los históricos productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, mantiene hermetismo sobre las decisiones de casting, alimentando las expectativas y el debate en torno al futuro de la saga.

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El interés de Ronan por un papel antagónico añade un matiz singular al proceso de selección, especialmente considerando su vínculo personal con uno de los candidatos rumoreados para el protagónico. La próxima entrega de James Bond contará con Denis Villeneuve en la dirección y un guion a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Este nuevo ciclo creativo marca el inicio de una etapa bajo la gestión de Amazon MGM Studios, que busca revitalizar la franquicia tras el cierre de la era Craig.

La directora de casting Debbie McWilliams, responsable de seleccionar a catorce Bonds, declaró recientemente que el papel requiere “una amenaza latente” y que cada actor imprime un sello distintivo. McWilliams señaló que Pierce Brosnan aportó elegancia y atractivo, mientras que Daniel Craig aportó mayor dureza, anticipando así que la elección del próximo villano podría ser igualmente disruptiva. Mientras continúan las especulaciones sobre su posible incorporación al universo Bond, Ronan mantiene una agenda activa. Participará en los biopics de los Beatles dirigidos por Sam Mendes, donde interpretará a Linda McCartney, y en Three Incestuous Sisters, dirigida por Alice Rohrwacher. Este último proyecto reúne a un elenco internacional con nombres como Josh O’Connor, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Isabella Rossellini y Mick Jagger.

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