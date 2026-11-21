Aitana en Los40 Music Awards 2026. (Los40 Music Awards)

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La política no escapa de nada ni de nadie; del arte tampoco. Queda poco más de una semana para las elecciones generales del 29 de noviembre donde la cultura también se juega mucho. Por ello, el debate político ha trascendido los mítines para instalarse también en las alfombras rojas y las entregas de premios. Testigo fue este viernes Barcelona con motivo de LOS40 Music Awards Santander, una edición por la que desfilaron algunos de los artistas más importantes de nuestro país y en la que las reivindicaciones y posiciones políticas acabaron colándose entre actuaciones y galardones.

“Es súper importante ir a votar. No podemos dejar que nadie decida por nosotros y por nuestro futuro. Hay que salir y votar. Como mujer, no hace tanto que votamos”. La cantante Aitana no solo se pronunció durante la alfombra, también lo hizo dos días antes, tras recibir el premio Mujer del Año de la revista GQ: “Cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad en la que se respeten los derechos de todo el mundo y, sobre todo, en la que sigamos avanzando y no retrocediendo”, dijo.

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En la previa también se pronunciaron, aunque de forma menos explícita, las dos estrellas españolas más internacionales del momento: Rosalía, nominada a nueve premios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum del Año; y Guitarricadelafuente, que con La bola negra aspira a conquistar el Oscar. “Es verdad que es un momento delicado y ojalá que todo vaya a mejor, porque hace falta”, pronunció la intérprete de Berghain.

Más contundente fue Álvaro Lafuente, nombre real del cantante, al ser preguntado por la posibilidad de que un futuro gobierno de PP y Vox imponga restricciones ideológicas a las ayudas culturales, como las planteadas por Vox en Castilla y León. “No sé hasta dónde es capaz la gente de censurar una película como esta, que habla de amor y de vidas imposibles que no pudieron llegar a realizarse. Creo que es una tontería”, aseguró sobre la cinta de Los Javis, que entrelaza las historias de tres hombres en distintas épocas a través de la figura de Federico García Lorca. ¿Le da miedo un posible acuerdo PP-Vox? “No lo sé. No sé qué esperarme, de qué son capaces”.

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“Hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo”

Ya sobre el escenario, y coincidiendo con que Rosalía entregaba el Premio Especial Fenómeno Cultural del Año al actor por protagonizar la película dirigida por Los Javis, la cantante apeló a defender los derechos conquistados: “Películas como La bola negra son más necesarias que nunca. Nos recuerdan que hubo figuras como Lorca que, a través de su poesía, expresaron algo tan difícil de expresar en su época”, pronunció sobre su homosexualidad. “Precisamente por eso hoy en día hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo. Hay muchos Sebastianes en el mundo y Guitarricadelafuente les ha dado voz a ellos”.

Lola Índigo y Lucho RK durante LOS40 Music Awards 2026.

La cantante Lola Índigo dio un portazo a las declaraciones de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien este 17 de noviembre realizó un mitin en Sevilla y atacó a Andalucía por la tasa de paro y de fracaso escolar, pese a que la comunidad está gobernada por el PP desde hace siete años. “Siempre está la última en puestos de trabajo. Los centros de salud cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones. La decadencia llama a la decadencia”, dijo tras llamar “garrapateros” a los dirigentes del PSOE, que han gobernado durante cuatro décadas en la región.

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“¡Qué viva Andalucía, que vivan los garrapateros, que viva el pueblo trabajador de Andalucía!”, proclamó la cantante en la gala, tras ganar el premio a Mejor Colaboración por Pa ti toa con Ana Mena. “Los artistas de Andalucía son todos unos currantes. Y el que no lo entienda, que se venga para Andalucía y que lo vea con sus propios ojos”.

Dulceida y Alba Paul comparten sus impresiones sobre las próximas elecciones, expresando su temor a que se retroceda en derechos conquistados y abogando por un voto consciente y empático.

Más allá de los artistas musicales, la pareja formada por las influencers Dulceida y Alba Paul también aprovecharon su paso por la alfombra roja para expresar su preocupación ante el auge de la derecha y la ultraderecha, especialmente tras las declaraciones también de Ayuso, que en un mitin en Illescas (Toledo) realizado el pasado 15 de noviembre, cargó contra las familias LGTBQ+: “Fabrican sexos cada día. Cualquier unión es familia”, afirmó. Tras estas declaraciones, Aída Doménech publicó una imagen en redes sociales junto a su mujer y a su hija, Aria, nacida en 2024, en Disneyland con el texto: “Esto es una familia”.

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“No tenemos que tener miedo, aunque es inevitable. Me da respeto porque no quiero que se retroceda en nuestro país. Tantísima gente que ha luchado por todos nuestros derechos y yo, como mujer que además pertenece al colectivo LGTBI, pues qué te voy a decir, claro que da respeto”, apuntó Dulceida a Infobae: “Espero que todo el mundo vaya a votar con empatía y conciencia de clase”. “Es un discurso terrorífico, pero parece que a ciertas personas les viene bien. Espero que no se alargue mucho y que no ganen”, añadió Paul.