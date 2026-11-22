Venezolanos en Madrid. (Europa Press)

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La afiliación de trabajadores latinoamericanos a la Seguridad Social española alcanzó 1,34 millones de cotizantes en octubre y ya equivale al 36,4% del total de empleados extranjeros. El último dato disponible sitúa en 3.699.878 la cifra media de afiliados extranjeros, un máximo histórico que representa el 16,4% del conjunto de cotizantes. De ese total, los trabajadores procedentes de los principales países de Latinoamérica constituyen más de uno de cada tres, según los datos recogidos este domingo por la Agencia EFE.

La presencia latinoamericana ha ganado peso dentro del empleo extranjero durante la última década, pues en octubre de 2016 estos trabajadores sumaban 376.148 afiliados y suponían el 21,7% del total. El crecimiento se ha acelerado durante el último año, en el que la afiliación de trabajadores latinoamericanos ha aumentado en 350.640 personas, llegando a 1.346.556 cotizantes. El aumento ha coincidido en parte con el proceso extraordinario de regularización iniciado en abril. Hasta el 30 de octubre, 490.586 extranjeros han sido dados de alta.

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Los ciudadanos de Colombia y Venezuela han concentrado el 43,3% de esas altas, de acuerdo con la Seguridad Social. Aunque Marruecos se mantiene como el principal país de origen de los trabajadores extranjeros, con 446.584 afiliados, Colombia y Venezuela están experimentando los crecimientos más acelerados: Colombia ha pasado de 52.356 cotizantes en octubre de 2016 a 399.294 en octubre de 2026. Su presencia se multiplicó por más de siete; y Venezuela ha avanzado de 19.847 afiliados a 250.726, con una cifra superior a 12 veces la inicial. Por otro lado, Perú ha pasado de 30.148 a 151.300 trabajadores, mientras Honduras ha crecido de 18.224 a 86.789.

En cifras absolutas, Colombia ya ocupa el segundo lugar, seguida de Rumanía, Italia, Perú, China y Honduras. Hace una década, Rumanía encabezaba la clasificación de afiliados. Marruecos era segundo, seguido de China e Italia.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno "está rellenando la hucha de las pensiones" (Europa Press)

El idioma y las redes familiares favorecen la llegada de trabajadores

El Consejo Económico y Social (CES) señala en su Memoria de 2025 que la población latinoamericana está teniendo un papel destacado en el aumento del empleo en el país. Desde 2021, las personas nacidas fuera de España han ocupado el 63 % de los puestos de trabajo creados, con especial presencia de América Latina.

Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el aumento de trabajadores latinoamericanos responde a las políticas europeas de visados relativamente abiertos para esos países. La cercanía lingüística y cultural, junto con las redes familiares y comunitarias ya establecidas en España, son los otros factores que influyen en el crecimiento.

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Los ciudadanos de países iberoamericanos pueden solicitar la nacionalidad española tras dos años de residencia legal y continuada. Para el resto de los extranjeros, el requisito general es de diez años. Ese criterio implica que las cifras de afiliación por nacionalidad no incluyen a todos los trabajadores de origen latinoamericano. Una parte ya obtuvo la nacionalidad española, según el informe de Fedea La realidad migratoria española y su gestión: hechos y percepciones. Los datos difundidos por EFE muestran así que el avance de la población trabajadora latinoamericana no se limita al proceso de regularización reciente, sino que responde a una tendencia consolidada en la última década.

Con información de EFE