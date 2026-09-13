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‘Bad Apples’, la comedia negra sobre los peligros de ser profesor con el regreso de una colosal Saoirse Ronan

La actriz irlandesa vuelve a un papel protagonista como una joven profesora que ha de lidiar con un alumno de lo más conflictivo

Saoirse Ronan en 'Bad Apples'
Saoirse Ronan en 'Bad Apples'
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Es una de las mejores actrices de su generación, pero no de las que más se prodigan en la gran pantalla. Tras más de 20 años trabajando ininterrumpidamente, la actriz irlandesa Saoirse Ronan se tomó un respiro de su oficio para centrarse en su vida personal junto al también actor Jack Lowden y el hijo de ambos. Los proyectos con los que la irlandesa ha podido salir de este “semiretiro” han sido Blitz de Steve McQueen y Bad Apples, la comedia negra que ahora estrena en cines un año después de que inaugurase el Festival de San Sebastián.

Ronan, que a lo largo de su extensa carrera ha dado vida a todo tipo de personajes, asume aquí el rol de Maria (Ronan), una joven profesora en un centro escolar de la Inglaterra profunda. A pesar de su entusiasmo y su buen hacer con la mayoría de niños, hay un alumno que interrumpe la pacífica convivencia de la clase. Danny (Eddie Waller) no solo llega tarde a las clases y no hace los deberes, sino que además provoca a sus compañeros y tiene ataques de violencia que llevan a Maria a tomar una drástica medida. Con la inminente llegada de un inspector y después de un accidente del que se siente culpable, Maria tiene la pésima idea de secuestrar a Danny y retenerlo en su casa en contra de su voluntad. Irónicamente, la consecuencia inmediata es que la clase mejora en su rendimiento académico, pero la conciencia comienza a corroer a la profesora.

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En los últimos años hemos visto como el cine ha hecho nuevos esfuerzos por entender ese ecosistema particular que son los centros educativos. Ya sea para explicar el bullying como en la belga Un pequeño mundo (Laura Wandel, 2021) o la corrupción y desigualdades preexistentes de la alemana Sala de profesores (Ilker Çatak, 2023), el mundo de los profesores y alumnos como metáfora de la sociedad ha entrado en la órbita del cine europeo contemporáneo, y con Bad Apples encontramos un nuevo enfoque. Fiel a la tradición inglesa, lo que hace diferente a esta película de las otras referencias es su crudo humor, y sobre todo como este entra en escena conforme más oscura se va volviendo la película.

Imagen de 'Bad Apples'
Imagen de 'Bad Apples'

Una oscura pero lúdica reflexión

La de Bad Apples es sin duda una apuesta tan curiosa como arriesgada, haciendo al espectador un cómplice involuntario de la gran fechoría de la profesora, pero a la vez ilustrando como a veces las malas decisiones traen buenas consecuencias...al principio. Este mismo verano hemos visto con otra comedia como Una noche al año que una premisa demasiado fantasiosa puede ser un problema, pero Bad Apples intenta bajar en todo momento a tierra una trama que se le podría ir de las manos tanto como a su protagonista.

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En lugar de ello, la película profundiza en la relación de María con sus alumnos, con el resto del claustro e incluso con ella misma, siendo la interpretación de Saoirse Ronan clave para encontrar el tono en su justa medida de una comedia que igual será demasiado negra para algunos, pero ilustra a la perfección la pesadilla en la que se puede convertir trabajar en un centro escolar. “Nunca había leído nada parecido, nunca había tenido la oportunidad de interpretar a un personaje que me permitiera verme envuelta en situaciones tan descabelladas, y aun así resultaba tremendamente divertido”, confesaba la actriz.

Mientras Ronan ya se encuentra en medio de su próximo gran proyecto, el de dar vida a Linda McCartney en las películas de los Beatles que está realizando Sam Mendes, el público ya puede decir que vuelve a disfrutar de una actriz única. Pocos intérpretes serían capaces de sostener una película así de problemática que bordea en más de un momentop el límite del humor, aunque termina enseñando una valiosa lección, como es que incluso los mejores profesores cometen errores, y que no todo en la vida se basa en sacar buenas o malas notas.

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