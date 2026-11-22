Kyle Eastwood visita el lugar donde se rodó 'El bueno, el feo y el malo'. (Asociación Cultural Sad Hill)

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60 años después de que Clint Eastwood se enfrentara a Eli Wallach y Lee Van Cleef en un cementerio ficticio levantado en plena Castilla, su hijo mayor, el músico de jazz Kyle Eastwood, ha pisado ese mismo terreno. El escenario ha sido el cementerio de Sad Hill, en la provincia de Burgos, donde en 1966 Sergio Leone filmó la escena final de El bueno, el feo y el malo, uno de los duelos más reconocibles de la historia del cine.

La visita se produjo tras un concierto que Kyle Eastwood ofreció en la ciudad de Burgos con su quinteto de jazz, contratado por la Fundación Círculo. Con dos días libres en su agenda, el músico destinó una jornada a recorrer, junto a la Asociación Cultural Sad Hill y el Petronila Festival de Cine de Burgos, los parajes que marcaron la carrera de su padre. “Aprovechamos para hacer una ruta por la zona”, explicó uno de los organizadores a El Mundo.

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El recorrido comenzó en el propio cementerio de Sad Hill, situado en el valle de Mirandilla, entre los municipios de Contreras y Santo Domingo de Silos. El decorado, diseñado por el escenógrafo Carlo Simi, fue levantado en apenas tres días por 250 soldados del Ejército español, que construyeron más de 5.000 tumbas falsas distribuidas en círculos concéntricos alrededor de una explanada central de 30 metros de diámetro. Allí se rodó el célebre “triello”, el duelo a tres bandas entre los personajes de Clint Eastwood, Wallach y Van Cleef, que cierra la película con la banda sonora de Ennio Morricone.

Durante la estancia de Kyle Eastwood, miembros de la asociación le contaron anécdotas del rodaje y del proceso de recuperación del escenario, que permaneció casi medio siglo en el abandono hasta que un grupo de aficionados comenzó a limpiarlo en 2014. Como homenaje, la agrupación teatral Segundo Acto representó una recreación del duelo final en el mismo círculo empedrado donde se filmó la escena original.

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Cementerio de Sad Hill, en Burgos. (Adobe Stock)

Ruta por Hortigüela y el monasterio de San Pedro de Arlanza

Tras la visita a Sad Hill, la comitiva se trasladó a Hortigüela, donde se rodó la secuencia de la batalla del puente Langstone, y al Monasterio de San Pedro de Arlanza, que sirvió como interior de la misión de San Antonio en la película. Ambos puntos forman parte del itinerario que la comarca promociona como ruta cinematográfica vinculada al rodaje.

La siguiente parada fue Covarrubias, localidad en la que el equipo de filmación se alojó durante ese tiempo. El músico degustó platos elaborados con boletus y setas de cardo, olla podrida con productos locales y preparaciones con jamón, acompañados de un vino tinto de la denominación de origen Ribera del Arlanza.

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Imágenes impresionantes de la colocación de la pieza final en la Torre de Jesucristo, que con 172,5 metros convierte a la Sagrada Familia de Barcelona en la iglesia más alta del mundo.

Entre cantos gregorianos y lechazo

Por la tarde, el grupo se desplazó hasta la abadía de Santo Domingo de Silos, donde Kyle Eastwood escuchó el canto gregoriano interpretado por los monjes benedictinos y recorrió el claustro románico junto al padre abad. La jornada concluyó en el hotel Tres Coronas con una degustación de lechazo y vinos de la Ribera del Duero, en un encuentro en el que participó Emeterio Martín, alcalde de Santo Domingo de Silos y propietario del establecimiento.

El cementerio de Sad Hill puede visitarse todo el año de forma gratuita y sin horarios fijos. Se accede por un camino forestal transitable en coche desde Contreras o desde Santo Domingo de Silos, a unos 15 minutos en vehículo o alrededor de una hora caminando. El recorrido completo del escenario, incluidas fotografías en el círculo central, puede hacerse en menos de una hora, aunque los aficionados al cine suelen prolongar la visita.

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