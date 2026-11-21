Florentino Pérez abraza a Rafael Nadal durante la asamblea del Real Madrid. (Real Madrid)

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Rafa Nadal ha sido elegido nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid con el 99,5% de los votos en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este 21 de noviembre en la Ciudad Real Madrid. El presidente Florentino Pérez ha convocado una asamblea en la que el histórico tenista ha estado sentado a su derecha y ha sido ovacionado por los socios. “Una de las grandes leyendas del deporte español y mundial quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid”, afirma el club en su comunicado.

Nadal, socio de honor desde 2011, ha calificado el nombramiento como “una grandísima ilusión y una grandísima satisfacción”. También ha reconocido la dimensión del cargo: “Es una responsabilidad infinita y la asumo para con el tiempo aprender y aportar”. El exnúmero uno mundial ha asegurado que trabajará para que el club “siga siendo un club de éxito” en los próximos años. Nadal obtuvo 92 títulos individuales, incluidos 22 Grand Slam, dos oros olímpicos y cinco Copas Davis. Ahora, busca un nuevo reto que, según las apuestas de algunos aficionados y periodistas, pasa por llegar a liderar el club en el futuro.

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El presidente gana las elecciones al aspirante, Enrique Riquelme, con un 65% de los votos de los socios.

“Rafa es uno de los nuestros”

Florentino Pérez ha presentado la incorporación de Rafael Nadal como un refuerzo para el proyecto institucional del Real Madrid. Ante los socios compromisarios, el presidente ha puesto el foco en la relación que el extenista mantiene con la entidad y en los valores que, a su juicio, representa dentro y fuera de las pistas. El dirigente ha señalado que la trayectoria de Nadal le ha otorgado reconocimiento internacional. “Su nombre forma parte ya de la historia universal del deporte”, ha afirmado. También ha sostenido que el mallorquín se ha ganado “el respeto y el cariño de millones de personas” por su comportamiento y su compromiso con los valores deportivos.

Florentino Pérez ha definido al exnúmero uno del mundo como una persona que forma parte del madridismo. “Rafa es uno de los nuestros”, ha dicho, antes de recordar que es socio de honor del club y que ha expresado su vínculo con el Real Madrid en sus apariciones públicas. “Su presencia nos ayudará a seguir construyendo el Real Madrid que queremos para las próximas generaciones”, ha manifestado. Además, ha agradecido al extenista que aceptara la propuesta. “Para el Real Madrid es un honor que hayas aceptado formar parte de nuestra Junta Directiva”, ha señalado antes de solicitar a los socios compromisarios el respaldo al nombramiento.

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Rafa Nadal ha comenzado su discurso con un agradecimiento a Florentino Pérez. El extenista ha explicado que su relación con el Real Madrid forma parte de una tradición personal y familiar. “El Real Madrid me ha acompañado durante toda mi vida”, ha expresado, para añadir que siempre el equipo siempre ha permitido “durante la semana o los domingos estar con la familia para celebrar los partidos juntos”. Nadal ha reconocido la dimensión de la tarea que asume por la proyección internacional de la institución. “Para cada persona que representa al Real Madrid, la responsabilidad es infinita”, ha afirmado. Ha añadido que afrontará el cargo “con total humildad” y con voluntad de aprender antes de contribuir desde su nueva posición. Ha concluido diciendo que trabajará para que el “club de éxito” lo “siga siendo durante los años que vengan”.