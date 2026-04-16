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Por qué están tardando tanto tiempo en elegir al nuevo James Bond: “Es una gran responsabilidad, pero el momento llegará y estará a la altura”

La responsable de Amazon MGM Studios ha afirmado en la CinemaCon que ya falta poco para descubrir quién será el nuevo agente 007, pero que es algo que no se toman a la ligera

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Daniel Craig ha sido el último James Bond y uno de los más carismáticos de la historia de la saga. EFE/ Nicola Dove / MGM/
Daniel Craig ha sido el último James Bond y uno de los más carismáticos de la historia de la saga. EFE/ Nicola Dove / MGM/

El proceso para seleccionar al próximo James Bond ha vuelto al primer plano tras las declaraciones realizadas en Las Vegas durante la reciente presentación de la programación cinematográfica de Amazon MGM Studios en CinemaCon.

La responsable de la división cinematográfica, Courtenay Valenti, ha señalado que el estudio “se está tomando el tiempo necesario para hacerlo con cuidado y profundo respeto”. La elección del actor que encarnará al célebre espía generará una de las mayores expectativas del sector en los próximos meses.

La franquicia ha experimentado cambios relevantes recientemente, como la toma de control creativo por parte de Amazon MGM Studios tras adquirir MGM en 2022 por un monto que superó los 8.000 millones de dólares. Denis Villeneuve ha sido contratado como director del próximo largometraje de la saga y Steven Knight, creador de Peaky Blinders, se encarga del guion.

Denis Villeneuve_James Bond_007
Denis Villeneuve fichado para el nuevo James Bond (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni / Amazon MGM)

Este relevo tras la era de Daniel Craig, quien dio vida a Bond durante cinco películas y se despidió oficialmente con Sin tiempo para morir en 2021, marca un punto de inflexión en el recorrido del personaje. La búsqueda actual de intérprete aún no cuenta con un nombre confirmado por parte del estudio, si bien han circulado rumores sobre candidatos como Jacob Elordi, Callum Turner y Louis Partridge. La magnitud del reto no es menor: la etapa de Craig situó a la franquicia entre sus cotas más altas tanto en crítica como en taquilla.

Qué se sabe sobre el futuro James Bond

Durante su intervención en CinemaCon, Courtenay Valenti ha reiterado que encontrar al actor adecuado es una responsabilidad que el estudio no asume a la ligera. “Por favor, sabed que nos estamos tomando el tiempo necesario para hacerlo con cuidado y profundo respeto. Para todos nosotros, es un sueño poder ofrecer al público este nuevo capítulo, y es una responsabilidad que no tomamos a la ligera”, afirmó Valenti.

La incorporación de Villeneuve al proyecto ha recibido elogios en la industria, así como la inclusión de productores como Amy Pascal y David Heyman. Valenti ha destacado que la unión de una de las franquicias “más queridas de la historia” con un equipo de “primer nivel” garantiza que el próximo filme estará “a la altura del legado de Bond”. Además, la ejecutiva precisó que el anuncio sobre quién interpretará a Bond llegará “cuando sea el momento adecuado”, pero por ahora la prioridad de la productora es preservar la calidad y autenticidad de la saga.

Casino Royale; 007; James Bond; Prime Video
Daniel Craig en 'Casino Royale'

La presentación en CinemaCon, considerada la convención oficial de la industria para exhibidores y estudios de cine, ha servido como escaparate para subrayar la relevancia estratégica que Amazon otorga a la franquicia Bond. Tras el final de la etapa de Craig, quien compartió protagonismo en cuanto a legado con Sean Connery, la expectación en torno a la reinvención del personaje es máxima. Amazon aspira a que Bond 26 sea un referente en la serie y, siguiendo la estela de entregas emblemáticas como Skyfall o Casino Royale, busca posicionar la próxima película en un lugar de honor entre los aficionados.

El relevo tras Daniel Craig

La última aparición de Bond en cines corresponde a Sin tiempo para morir, dirigida por Cary Joji Fukunaga y estrenada en 2021, que supuso el adiós definitivo de Craig al personaje. Desde entonces, el proceso de renovación ha estado marcado por el cambio de manos en el control creativo: Amazon MGM Studios ha pasado a tomar las riendas tras años de dirección por parte de Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. La empresa ha invertido cuantiosos recursos en la adquisición y el desarrollo de la saga, con el objetivo de que el próximo estreno sea un acontecimiento dentro del panorama cinematográfico global.

James Bond ha dejado el servicio activo. Su paz dura poco ya que su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a Bond al rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología peligrosa.

Al concluir su exposición ante los asistentes de CinemaCon, Valenti reafirmó el compromiso del estudio: “Esa película llegará, y cuando sea el momento adecuado, tendremos mucho más que compartir”. Tanto la elección del actor como los detalles de la trama permanecen rodeados de secretismo, al tratarse de uno de los anuncios más aguardados en la industria mundial del cine.

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