Ni ‘Dune’ ni ‘La llegada’: esta es la joya oculta de Denis Villeneuve considerada la mejor película canadiense de todos los tiempos

La mujer que cantaba (Incendies) - Prime Video

Mientras cinéfilos y cinéfilas miran a final de año con la expectación puesta en el cierre de la trilogía de Dune, pocos discuten ya que Denis Villeneuve (Bécancour, Canadá, 1967) se haya convertido en uno de los mejores directores contemporáneos. Tras acumular éxitos como La llegada o Blade Runner 2049, el cinco veces nominado al Oscar se ha consagrado por su técnica y la magnitud de sus producciones.

Sin embargo, para una parte importante de la crítica y del público, su obra maestra no se encuentra ni en Arrakis ni en el terreno de la ciencia ficción, sino en una película anterior mucho más íntima: Incendies.

Estrenada en el 2010, esta cinta no solo le otorgó su primera nominación al Oscar a Mejor Película Internacional, sino que también es considerada por muchos como la mejor película canadiense de todos los tiempos. El título se lo otorgan reconocimientos como el premio a Mejor Película Canadiense en la Toronto Film Critics Association y en el Vancouver International Film Festival.

Basada en la obra teatral de Wajdi Mouawad, La mujer que cantaba, la película cuenta la historia de los hermanos gemelos Jeanne (Mélissa Désormeaux-Poulin) y Simon Marwan (Maxim Gaudette), cuya madre Nawal (Lubna Azabal) acaba de fallecer. Tras su muerte, el notario les entrega dos cartas: Jeanne debe entregar la suya al padre que los gemelos nunca conocieron, y Simon a un hermano que desconocían. Los hermanos deciden viajar por separado al Líbano para intentar localizarlos y encontrar respuestas.

La mujer que cantaba (Incendies) - Prime Video

Tanto la crítica como el público se rindieron ante ella. En Rotten Tomatoes tiene una nota casi perfecta: la prensa le otorgó un 91% de nota y el público un 92%. Si quieres disfrutarla, está disponible en streaming en Filmin y Prime Video.

Tras arrasar en los premios canadienses, logró colarse en la carrera de los Oscar, donde finalmente perdió frente a En un mundo mejor. Aun así, la nominación supuso la entrada definitiva de Villeneuve en el panorama internacional.

Un debut que nació hace casi tres décadas

El director comenzó su carrera en 1998 con Un 32 de agosto en la Tierra, una cinta alejada totalmente de la ciencia ficción que le caracteriza en los últimos años: tras tener un accidente de coche, Simone (Pascale Bussières) se replantea toda su vida y decide pedirle a su mejor amigo, Philippe (Alexis Martin), que sea el padre del hijo que quiere tener. Tras este primer paso, llegarían Maelström (2000) y Polytechnique (2009), dos producciones también canadienses que consolidaron su reputación en festivales internacionales.

Tres años después de Incendies, el director daría el salto a Estados Unidos con Prisioneros (2013), protagonizada por Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal y Viola Davis, iniciando una nueva etapa en su carrera. A partir de entonces, encadenaría títulos como Sicario (2015) o La llegada (2016), la obra protagonizada por Amy Adams sobre una lingüista que aprende a comunicarse con alienígenas; y proyectos como Blade Runner 2049 (2017), secuela de la cinta de 1982 y ubicada treinta años después de la original. Con la saga Dune, Villeneuve terminaría de consolidarse como uno de los pocos cineastas capaces de manejar superproducciones sin renunciar a una mirada autoral.