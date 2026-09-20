‘La bola negra’, de Los Javis, gana el Festival de Toronto y se sitúa como máxima aspirante a los Oscar tras desbancar a producciones estadounidenses

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha ganado el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto, un reconocimiento que refuerza su posición en la carrera hacia los Oscar. La película española se ha impuesto a varias producciones de Hollywood en la votación de los asistentes.

El Premio del Público de Toronto ha anticipado con frecuencia la nominación al Oscar a la mejor película: desde 2008, solo en dos ocasiones la ganadora no ha llegado a figurar entre las candidatas de la Academia de Hollywood. La bola negra parte así con una de las películas más importantes de la temporada de premios.

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El film se ha alzado con el máximo reconocimiento popular del certamen canadiense tras su estreno mundial en Cannes, donde recibió una ovación de 16 minutos y obtuvo el premio a la mejor dirección para Calvo y Ambrossi, conocidos como Los Javis.

Por qué Toronto impulsa a los Oscar

El galardón mide la respuesta de los espectadores durante el festival y suele ser observado como un indicador de la continuidad comercial y crítica de una película en los meses previos a los Oscar. Variety la sitúa como primera finalista junto a Yo soy Rocky, la película de Peter Farrelly sobre la realización del clásico protagonizado por Sylvester Stallone, y a Siendo Heumann, de Siân Heder, de Apple.

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La bola negra ha superado en la votación a Yo soy Rocky y The Debut, por lo que se refuerzan aun más las previsiones de la temporada que ya la colocaban entre las favoritas al Oscar a la mejor película internacional y entre las aspirantes en otras categorías principales.

Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis

La película plantea la vida de tres hombres unidos por el amor y la pérdida a través de distintas épocas constituyendo una carta de amor a Federico García Lorca y a su obra inacabada La bola negra, que da título al proyecto.

El filme tendrá este domingo su presentación en España antes de llegar a las salas el 25 de septiembre en el Festival de San Sebastián. Su recorrido por festivales comenzó en Cannes el pasado mayo, donde la acogida del público y el premio a sus directores precedieron al triunfo obtenido ahora en Toronto.

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Los otros premios del público concedidos en Toronto

El Premio del Público al mejor documental ha recaído en Darlene Love: I Know Where I’ve Been, de Barry Avirch. La película repasa la trayectoria de Darlene Love, quien durante años puso voces principales y coros, a menudo sin crédito, en grandes éxitos de la década de 1960 mientras trabajaba bajo contrato con el productor Phil Spector.

El documental incluye entrevistas con Dionne Warwick, Bruce Springsteen y David Letterman. Black Sunflowers, de James Marcus Haney, ha quedado como primera finalista de la categoría, por delante de The Ultra Runner, de Mila Aung-Thwin.

El Premio Internacional del Público ha sido para Elsinore, dirigida por Simon Stone y protagonizada por Andrew Scott. Stone ha definido la película como “una celebración de la vida” y “una carta de amor a los actores y artistas de todo el mundo”, según ha recogido Variety.

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'Possible Love', de Lee Chang-dong

Possible Love, de Lee Chang-dong, ha quedado primera finalista en el apartado internacional, seguida de The Assassin(s), de Hur Jin-ho. El premio Midnight Madness ha distinguido Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney, el montaje de material de archivo de Matthew Rankin sobre el decimoctavo primer ministro de Canadá, por delante de The Spiral, de Paolo Strippoli, y Arrested Memory, de Sabu.