España Cultura

‘La bola negra’, de Los Javis, gana el Festival de Toronto y se sitúa como máxima aspirante a los Oscar tras desbancar a producciones estadounidenses

La película española acaba de hacer historia también en el certamen que abre la puerta definitiva a la carrera de premios internacional

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
Guardar

La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha ganado el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Toronto, un reconocimiento que refuerza su posición en la carrera hacia los Oscar. La película española se ha impuesto a varias producciones de Hollywood en la votación de los asistentes.

El Premio del Público de Toronto ha anticipado con frecuencia la nominación al Oscar a la mejor película: desde 2008, solo en dos ocasiones la ganadora no ha llegado a figurar entre las candidatas de la Academia de Hollywood. La bola negra parte así con una de las películas más importantes de la temporada de premios.

PUBLICIDAD

El film se ha alzado con el máximo reconocimiento popular del certamen canadiense tras su estreno mundial en Cannes, donde recibió una ovación de 16 minutos y obtuvo el premio a la mejor dirección para Calvo y Ambrossi, conocidos como Los Javis.

Por qué Toronto impulsa a los Oscar

El galardón mide la respuesta de los espectadores durante el festival y suele ser observado como un indicador de la continuidad comercial y crítica de una película en los meses previos a los Oscar. Variety la sitúa como primera finalista junto a Yo soy Rocky, la película de Peter Farrelly sobre la realización del clásico protagonizado por Sylvester Stallone, y a Siendo Heumann, de Siân Heder, de Apple.

PUBLICIDAD

La bola negra ha superado en la votación a Yo soy Rocky y The Debut, por lo que se refuerzan aun más las previsiones de la temporada que ya la colocaban entre las favoritas al Oscar a la mejor película internacional y entre las aspirantes en otras categorías principales.

Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis
Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis

La película plantea la vida de tres hombres unidos por el amor y la pérdida a través de distintas épocas constituyendo una carta de amor a Federico García Lorca y a su obra inacabada La bola negra, que da título al proyecto.

El filme tendrá este domingo su presentación en España antes de llegar a las salas el 25 de septiembre en el Festival de San Sebastián. Su recorrido por festivales comenzó en Cannes el pasado mayo, donde la acogida del público y el premio a sus directores precedieron al triunfo obtenido ahora en Toronto.

Los otros premios del público concedidos en Toronto

El Premio del Público al mejor documental ha recaído en Darlene Love: I Know Where I’ve Been, de Barry Avirch. La película repasa la trayectoria de Darlene Love, quien durante años puso voces principales y coros, a menudo sin crédito, en grandes éxitos de la década de 1960 mientras trabajaba bajo contrato con el productor Phil Spector.

El documental incluye entrevistas con Dionne Warwick, Bruce Springsteen y David Letterman. Black Sunflowers, de James Marcus Haney, ha quedado como primera finalista de la categoría, por delante de The Ultra Runner, de Mila Aung-Thwin.

El Premio Internacional del Público ha sido para Elsinore, dirigida por Simon Stone y protagonizada por Andrew Scott. Stone ha definido la película como “una celebración de la vida” y “una carta de amor a los actores y artistas de todo el mundo”, según ha recogido Variety.

'Possible Love', de Lee Chang-dong, una de las grandes favoritas para llevarse el León de Oro en el Festival de Venecia
'Possible Love', de Lee Chang-dong

Possible Love, de Lee Chang-dong, ha quedado primera finalista en el apartado internacional, seguida de The Assassin(s), de Hur Jin-ho. El premio Midnight Madness ha distinguido Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney, el montaje de material de archivo de Matthew Rankin sobre el decimoctavo primer ministro de Canadá, por delante de The Spiral, de Paolo Strippoli, y Arrested Memory, de Sabu.

Temas Relacionados

La bola negraLos JavisJavier AmbrossiJavier CalvoFestival de TorontoFestival de CannesCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Agustín de Hipona, filósofo: “El mundo es un libro y quienes no viajan solo leen una página”

Tras conocer diferentes culturas por todo el Mediterráneo, este pensador defendió que conocer otros lugares es una importante vía de conocimiento y transformación interior

San Agustín de Hipona, filósofo: “El mundo es un libro y quienes no viajan solo leen una página”

Berto Romero rompe todos los moldes con la comedia negra más inesperada del cine español reciente: una historia de ciencia ficción sobre bucles temporales

El creador debuta como guionista en el cine acompañado en la dirección de Javier Ruiz Caldera en una película que compite por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

Berto Romero rompe todos los moldes con la comedia negra más inesperada del cine español reciente: una historia de ciencia ficción sobre bucles temporales

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

El primer grupo latino de HYBE Latinoamérica, formado por cinco jóvenes de distintos países, actúa este fin de semana en la residencia de Shakira en Madrid

Santos Bravos, el fenómeno nacido de un ‘reality’ de la empresa de BTS que 10 meses después telonea a Shakira: “Es una oportunidad para demostrar lo ‘cool’ que es ser latino”

La película mexicana que ha sorprendido en San Sebastián y que pide ternura en tiempos de guerra: “Envidiamos cómo se hacen las cosas en España a nivel industria”

El director Rodrigo García Saiz presenta en el festival ‘Morro’, la historia de un veterinario que acaba de perder a su hijo y encuentra consuelo en un perro que es motivo de enfrentamiento entre dos carteles mexicanos

La película mexicana que ha sorprendido en San Sebastián y que pide ternura en tiempos de guerra: “Envidiamos cómo se hacen las cosas en España a nivel industria”

Diego Luna dirige ‘Ceniza en la boca’, un drama sobre la experiencia migrante basada en la novela de Brenda Navarro: “Es la película de la que estoy más orgulloso”

El actor y director se pone detrás de la cámara para narrar la historia de una joven que busca su lugar en el mundo en una película que se ha presentado en el Festival de San Sebastián en la sección Horizontes Latinos

Diego Luna dirige ‘Ceniza en la boca’, un drama sobre la experiencia migrante basada en la novela de Brenda Navarro: “Es la película de la que estoy más orgulloso”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Meloni quiere prohibir el uso de burkas y limitar el número de estudiantes extranjeros en las aulas: “Es impensable que los niños italianos se sientan acorralados por ser minoría”

Meloni quiere prohibir el uso de burkas y limitar el número de estudiantes extranjeros en las aulas: “Es impensable que los niños italianos se sientan acorralados por ser minoría”

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

Pedro Sánchez dice que “no va a perdonar” que PP y Vox recurrieran la ley de nietos en el Supremo, mientras Feijóo insiste en revisar cómo retirar el pasaporte

Puigdemont considera que Ceuta y Melilla son “ciudades dentro de Marruecos” e invita a sus ciudadanos a decidir su soberanía en un referéndum

El juez Calama lleva tres meses esperando las explicaciones que Zapatero le prometió “en una semana” sobre las joyas de 1,3 millones encontradas en su despacho

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

El precio de la vivienda rompe récords: sube en todos los municipios de más de 25.000 habitantes por primera vez desde que hay registros

Pescado, huevos, fresas y naranjas, entre los alimentos que más han subido sus precios en el último año: las bayas frescas lideran la lista

El diésel ya es casi un 70% más caro desde el inicio de la guerra de Irán: las rebajas fiscales que han contenido el aumento pueden expirar en octubre

Jubilarse antes podría salir caro: proponen subir la cotización de “la aristocracia obrera” que trabaja en profesiones con retiro anticipado

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”

La RFEF suspende el partido amistoso entre España y México en Ceuta

El derbi de las cuentas pendientes: Mourinho ante su pasado, Julián Álvarez frente a su afición y Vinícius contra su maldición