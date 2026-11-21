El presidente del Consejo Europeo, António Costa. (EFE/EPA/GRAHAM HUGHES)

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, presentó este sábado una nueva propuesta para el marco financiero plurianual de la Unión Europea que regirá entre 2028 y 2034, con un total de 1,78 billones de euros a precios corrientes, un 10% menos que el proyecto inicial de la Comisión Europea. La iniciativa busca destrabar meses de negociación entre los 27 Estados miembro y será discutida en la cumbre de líderes prevista para el 26 y 27 de noviembre en Bruselas.

El texto, calificado por Costa como “una base realista para avanzar hacia un acuerdo final”, reduce en 204.000 millones de euros la cifra que había planteado la Comisión Europea en julio de 2025, cuando propuso un presupuesto cercano a los 2 billones de euros. Según el funcionario portugués, el ajuste responde a la necesidad de “mantener las contribuciones nacionales en un nivel razonable” sin comprometer las prioridades estratégicas del bloque: impulsar la competitividad, reforzar la seguridad y la defensa, y sostener la acción exterior de la Unión Europea.

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Respecto del marco vigente para 2021-2027, Costa sostuvo que su plan implica un aumento del 120% en los fondos destinados al Fondo de Competitividad Europea y del 232% en defensa. El programa de investigación Horizonte Europa recibiría un 57% más de financiamiento, mientras que Erasmus crecería un 25%. Los recursos para agricultura y cohesión territorial, los pilares tradicionales del presupuesto comunitario y los más defendidos por los países del sur y el este de Europa, quedaron relativamente resguardados frente a los recortes.

Una reserva de 100.000 millones de euros se mantiene intacta para Ucrania

Pese al ajuste general, la propuesta conserva sin modificaciones los 100.000 millones de euros que la Comisión había destinado originalmente a Ucrania para el período. Ese monto se canalizará a través de un instrumento específico, la Reserva para Ucrania, que queda fuera de los techos de gasto habituales del marco financiero plurianual. Esa estructura permite sostener la ayuda sin forzar recortes adicionales en los programas de cohesión o agricultura.

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Una infografía detalla la propuesta del Consejo Europeo de 1,78 billones de euros para el presupuesto plurianual y los puntos de desacuerdo entre los Estados miembro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo combinará garantías presupuestarias, financiamiento no reembolsable y asistencia macrofinanciera respaldada por el margen de maniobra del presupuesto comunitario. La propuesta también contempla subsidios adicionales para cubrir los costes de endeudamiento de Kiev, además de fondos complementarios a través de los instrumentos habituales de acción exterior de la Unión Europea, incluida la ayuda humanitaria.

Costa incorpora un gravamen del 3% a las grandes tecnológicas

Entre las novedades de la propuesta figura un nuevo tributo del 3% sobre la facturación neta anual que las grandes empresas digitales obtienen por publicidad en línea, intermediación de servicios digitales y datos generados por usuarios. El gravamen alcanzaría a compañías con una facturación mínima de 50 millones de euros dentro de la Unión Europea y de 750 millones de euros a nivel global, un umbral que afectaría principalmente a firmas estadounidenses como Google, Microsoft, Meta, Apple o Amazon.

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Costa también propuso ralentizar el cronograma de devolución del capital de los más de 600.000 millones de euros que el bloque emitió de forma conjunta para financiar el fondo de recuperación pospandemia. El pago de intereses y capital comenzaría en 2028 y se extendería hasta 2058, según lo previsto originalmente, aunque con una amortización más lenta en los primeros siete años para liberar margen presupuestario adicional.

Francia y Alemania rechazan la propuesta por motivos opuestos

La reacción inicial de los gobiernos nacionales expuso las divisiones que atraviesan la negociación. La presidencia francesa calificó la propuesta de “muy decepcionante” porque, a su juicio, no contempla de manera adecuada la Política Agrícola Común ni garantiza el apoyo a los ingresos de los agricultores. En sentido contrario, el canciller alemán, Friedrich Merz, sostuvo que el recorte resulta insuficiente: “Aumentar el presupuesto europeo en más del 40% parece difícil de conciliar con el contexto actual”, afirmó, en referencia al crecimiento del marco respecto del período 2021-2027, que asciende a 1,2 billones de euros.

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El mes pasado, la presidencia irlandesa del bloque había planteado un recorte de 140.000 millones de euros que tampoco satisfizo a los países del norte de Europa, considerados “frugales” dentro de la Unión Europea, entre ellos Alemania y los Países Bajos.

El Parlamento Europeo advierte que no dará su consentimiento

El eurodiputado rumano Siegfried Mureșan, negociador jefe del Parlamento Europeo para el marco financiero plurianual, rechazó de forma tajante los términos planteados por Costa. “Este paquete de negociación es contrario a los intereses de toda la Unión Europea. La Eurocámara, que tiene la última palabra en la aprobación del presupuesto, no aceptará estos recortes”, afirmó en un comunicado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por hecho este miércoles en el Congreso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está recortando en gasto social para invertir en defensa y le ha acusado de "mentir" a los ciudadanos porque "se comprometió con el 5% en Defensa". (Fuente: Congreso)

Según los cálculos de Mureșan, la propuesta equivale al 0,97% de la renta nacional bruta del bloque, una proporción inferior incluso al 1,11% que se había acordado para el marco vigente en 2020. La eurodiputada portuguesa Carla Tavares, correlatora junto a Mureșan, advirtió que “un presupuesto común más pequeño significa una Europa más débil y menos oportunidades para sus ciudadanos”. Ambos legisladores reclamaron además la incorporación de nuevas fuentes de ingresos, como un gravamen sobre criptoactivos y otro sobre apuestas y juegos de azar en línea, que calculan podrían aportar 30.000 millones de euros adicionales al presupuesto comunitario.

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La propuesta de Costa será analizada por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre especial prevista para el 26 y 27 de noviembre en Bruselas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo general antes de fin de año. La adopción formal del marco financiero plurianual está prevista para 2027, aunque su aprobación definitiva exige la unanimidad de los 27 Estados miembro en el Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo por mayoría absoluta de sus integrantes.