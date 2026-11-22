La víctima logró avisar a su familia, lo que permitió activar un operativo que terminó con dos detenidos

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La Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 54 años que estuvo retenido durante unas 15 horas en un chalet aislado en la localidad valenciana de Montserrat. La víctima estaba atada a una silla, había sufrido agresiones y recibió amenazas de muerte con armas blancas de grandes dimensiones.

El secuestro estaría vinculado a un conflicto previo entre los implicados, según la informado este domingo en un comunicado la Guardia Civil. Dos personas fueron detenidas en el inmueble por su presunta participación en los hechos.

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Según la investigación, una mujer con la que el hombre mantenía una relación de amistad le pidió que la recogiera en las inmediaciones de Montserrat para llevarla hasta su vivienda. Cuando llegó al punto acordado, comprobó que ella estaba acompañada por otro hombre al que apenas conocía.

Ambos le pidieron que los trasladara hasta un chalet, donde los esperaba una tercera persona. Al llegar, la víctima descubrió que se trataba de una trampa.

Los presuntos captores lo inmovilizaron con cuerdas, lo golpearon y lo amenazaron con un machete antes de obligarlo a entrar en la vivienda. Durante toda la noche, lo mantuvieron atado a una silla, sin permitirle dormir y bajo amenazas constantes con distintas armas blancas.

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Las agresiones le causaron lesiones de diversa consideración.

Imagen de las armas blancas que encontraron los agentes en el chalet. (Guardia Civil)

Le obligaron a grabar videos para su familia

Bajo coacción, los sospechosos obligaron al hombre a grabar varios videos dirigidos a sus familiares. En esas imágenes, la víctima afirmaba que se encontraba bien. Los investigadores creen que el objetivo era evitar que su entorno sospechara de su desaparición y alertara a las autoridades.

La familia contactó con la Guardia Civil después de que el hombre lograra pedir ayuda en una breve comunicación. La víctima aportó pistas sobre el lugar donde permanecía retenida, en una zona diseminada de Montserrat.

A partir de esa información, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda con apoyo de la Policía Local de Montserrat. Las gestiones permitieron localizar el chalet y liberar al hombre.

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En el registro de la vivienda, los agentes de la Guardia Civil intervinieron varias armas blancas de grandes dimensiones y otros efectos que, de acuerdo con las primeras pesquisas, habrían sido utilizados durante el secuestro.

Los detenidos son una mujer de 41 años y un hombre de 54, a quienes se atribuye un delito de detención ilegal. La investigación continúa abierta para esclarecer el móvil y determinar si participaron otras personas.