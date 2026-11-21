Fuegos artificiales durante el encendido de las luces navideñas, en la Plaza de Cibeles, a 21 de noviembre de 2026, en Madrid. (Matias Chiofalo / Europa Press)

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Madrid ha inaugurado este sábado su alumbrado navideño con un espectáculo de drones, música y fuegos artificiales en la plaza de Cibeles, donde cinco niños procedentes de Ceuta han pulsado, junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, el botón que ha activado más de 14 millones de bombillas LED repartidas por la ciudad.

El acto ha dado inicio a la programación de Navidad de la capital, que mantendrá las luces en calles y plazas hasta el 6 de enero. El Ayuntamiento ha instalado el alumbrado en más de 250 emplazamientos de los 21 distritos, con 131 cerezos luminosos, 7.458 cadenetas y 14 grandes abetos, además de nacimientos, estrellas y otras figuras.

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La ceremonia, celebrada en el eje entre la Puerta de Alcalá y el Palacio de Cibeles, ha reunido a miles de personas. El humorista y presentador Carlos Latre ha presentado un evento que ha combinado patinaje, actuaciones de la Orquesta Metropolitana de Madrid, videomapping y un despliegue aéreo de 500 drones.

Música, patinaje y proyecciones antes del encendido

La patinadora Macarena Pitto, campeona del mundo júnior de patinaje artístico en línea en 2024 y campeona de Europa sénior en 2025, ha abierto la ceremonia con una coreografía junto a una esfera luminosa que representaba la estrella de Navidad. La actuación ha tenido lugar en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá y ha servido como arranque del relato visual elegido para el encendido, bajo el lema “Del cielo a Madrid”.

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El Grupo de Cámara de la Orquesta Metropolitana de Madrid, dirigido por Silvia Sainz, y el Coro Talía han interpretado El tamborilero. Después, los ganadores del tercer concurso escolar de iluminación navideña han subido al escenario de Cibeles junto a Latre.

Momentos previos al encendido de las luces navideñas, en la Plaza de Cibeles. (Matias Chiofalo / Europa Press)

Las voces del programa Creciendo de la Fundación Amigos del Teatro Real han interpretado Noche de paz mientras la fachada del Palacio de Cibeles acogía proyecciones vinculadas con la Navidad y con algunos de los principales puntos de la ciudad. El presentador ha aparecido caracterizado como Carlos III y ha repasado imágenes del Paseo del Prado, El Retiro, el Paisaje de la Luz y la estatua del monarca situada en la Puerta del Sol.

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La cantante Pastora Soler ha sido una de las protagonistas de la noche. La artista ha celebrado sus 30 años de trayectoria con un repertorio que incluyó Blanca Navidad y Quédate conmigo, la canción con la que representó a España en Eurovisión en 2012.

El encendido abre seis semanas de iluminación en la capital

Pasadas las 20 horas, Martínez-Almeida ha subido al escenario acompañado por tres niños y dos niñas de Ceuta. El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento había querido contar con ellos porque la Navidad “es el tiempo de todos, pero especialmente de los niños”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), el cómico Carlos Latre y cinco niños ceutíes durante el encendido de las luces navideñas. (Matias Chiofalo / Europa Press)

Tras una cuenta atrás, los menores han pulsado el botón que ha dado paso al encendido de la iluminación navideña. En ese momento, 500 drones han surcado por primera vez el cielo del centro de Madrid y han formado figuras como campanas, velas, un árbol, pastores, los Reyes Magos y un gato dentro de una caja de regalo. El espectáculo ha concluido con efectos de luz y fuegos artificiales sobre Cibeles.

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El dispositivo de este año suma 164 kilómetros de cadenetas luminosas, una distancia similar al trayecto de ida y vuelta entre Madrid y Segovia. Entre las novedades figuran tres figuras de los Reyes Magos en la plaza de Colón, de 10 metros de altura, nueve de largo y tres de fondo. Cada una incorpora parte de los 65.400 puntos LED previstos para la instalación.

La programación incluye también un gran nacimiento junto a la Puerta de Alcalá y un muñeco de nieve transitable entre la calle de Bailén y la plaza de España. El Palacio de Cibeles albergará, además, el belén municipal, compuesto por 200 figuras y 20 construcciones originales del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija.

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Drones en el encendido de la Navidad en Madrid. (Ayuntamiento de Madrid)

Las luces se encenderán cada día a las 18 horas. De domingo a jueves permanecerán activas hasta las 00 horas; los viernes y sábados, hasta la 1. El horario se ampliará hasta las 3 horas el 24 de diciembre y el 5 de enero, mientras que en Nochevieja se mantendrán hasta las 6 horas.