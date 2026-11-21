Marc Márquez. (REUTERS/Rodrigo Antunes)

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Marc Márquez no ha podido asegurar su octavo título de MotoGP este sábado después de caerse a falta de dos vueltas para el final de la carrera corta del Gran Premio de Portugal. El piloto de Cervera ocupaba la tercera posición, mientras Jorge Martín ha cruzado la meta en quinto lugar y conserva opciones matemáticas en el campeonato.

El piloto de Ducati llegaba a Portimão con 60 puntos de ventaja sobre Martín y necesitaba sumar dos más que su rival en la sprint para resolver el campeonato. La caída ha dejado pendiente la definición, al menos, hasta la carrera principal del domingo.

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Marco Bezzecchi se ha impuesto en la prueba corta del circuito portugués, por delante de Raúl Fernández y Álex Márquez. Marc Márquez partía desde la segunda posición, ha perdido un puesto en los primeros metros y se ha mantenido en el grupo de cabeza durante buena parte de la carrera.

La caída aplaza la definición del campeonato

La lluvia ha aparecido en la parte final de la prueba y ha añadido incertidumbre al desenlace. La organización ha mostrado la bandera blanca, que autorizaba a los pilotos a cambiar de moto, antes de que Márquez cometiera un error en la curva siete.

El español ha pisado el piano y ha perdido el control de su Ducati cuando faltaba una vuelta y media. La caída ha puesto fin a su carrera en el momento en que tenía el campeonato al alcance.

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Marc Márquez se va al suelo... A DOS VUELTAS DE SER CAMPEÓN DEL MUNDO 💥



El título tendrá que esperar, al menos, hasta el domingo #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/DK7QjM9xXi — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2026

Martín ha aprovechado el abandono de su rival para sostener sus opciones. El madrileño había partido desde la séptima posición, ha remontado hasta la quinta plaza y ha evitado que la lucha por el Mundial quedara resuelta este sábado.

Márquez será campeón si termina entre los nueve primeros

El piloto de Cervera dispondrá de una nueva oportunidad en la carrera larga del Gran Premio de Portugal, que se disputará este domingo a las 14:00 horas. Márquez será campeón si termina noveno o mejora esa posición, sin depender de los resultados de Martín ni de Marco Bezzecchi.

El director Mat Whitecross revela por qué fue tan complejo realizar una película sobre el mundo del MotoGP. Destaca el trabajo de más de 10 años para ganar la confianza de los pilotos y la necesidad de contar una historia auténtica sobre este deporte de alto riesgo.

El líder de Ducati busca su décimo Mundial de motociclismo y el octavo título en la categoría reina. La caída en la sprint le ha obligado a aplazar una celebración que parecía cercana durante la mayor parte de la carrera.

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Martín, por su parte, necesita recortar una diferencia que sigue siendo amplia para llevar la definición hasta la última cita del calendario en Valencia. Márquez mantiene el liderato con 431 puntos, por los 376 del madrileño y los 369 de Bezzecchi, tercero tras sumar los 12 puntos de la victoria en la sprint.