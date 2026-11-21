Comienza el voto presencial en consulados para los españoles que viven en el extranjero (Alberto Ortega - Europa Press)

Queda una semana para las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras el cara a cara entre Feijóo y Sánchez que este jueves dejaba al popular como claro ganador, entre afirmaciones falsas, inexactas o descontextualizadas de ambos candidatos, pero especialmente, según la verificación de una amplia variedad de medios, del líder del PP.

Los últimos sondeos dibujan una ventaja del PP sobre el PSOE, aunque con una distancia más estrecha por el avance de los socialistas en algunos estudios. Vox se mantiene como tercera fuerza, pero, aunque pierde apoyo respecto al inicio de la campaña, la suma de PP y Vox conserva una mayoría suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, según varias estimaciones. El lunes será el último día en que está permitido publicar encuestas electorales.

Este sábado, Pedro Sánchez celebrará actos de campaña en Tenerife y Gran Canaria; Alberto Núñez Feijóo buscará exhibir fuerza electoral en la plaza de toros de Valencia; Santiago Abascal encabezará un mitin de Vox en Sevilla; Ione Belarra participará en un acto de Podemos en Murcia, y Frente Amplio reunirá a sus candidatos y dirigentes en Cabezón de la Sal, Cantabria.