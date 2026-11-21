Queda una semana para las elecciones generales del 29 de noviembre. Tras el cara a cara entre Feijóo y Sánchez que este jueves dejaba al popular como claro ganador, entre afirmaciones falsas, inexactas o descontextualizadas de ambos candidatos, pero especialmente, según la verificación de una amplia variedad de medios, del líder del PP.
Los últimos sondeos dibujan una ventaja del PP sobre el PSOE, aunque con una distancia más estrecha por el avance de los socialistas en algunos estudios. Vox se mantiene como tercera fuerza, pero, aunque pierde apoyo respecto al inicio de la campaña, la suma de PP y Vox conserva una mayoría suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, según varias estimaciones. El lunes será el último día en que está permitido publicar encuestas electorales.
Este sábado, Pedro Sánchez celebrará actos de campaña en Tenerife y Gran Canaria; Alberto Núñez Feijóo buscará exhibir fuerza electoral en la plaza de toros de Valencia; Santiago Abascal encabezará un mitin de Vox en Sevilla; Ione Belarra participará en un acto de Podemos en Murcia, y Frente Amplio reunirá a sus candidatos y dirigentes en Cabezón de la Sal, Cantabria.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
El silencio de PP y Vox sobre el aborto inquieta a las organizaciones feministas: “Siguen la estrategia de EEUU, cambian el marco del debate”
Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Santiago Abascal evitan hacer referencias explícitas a la interrupción voluntaria del embarazo en sus programas electorales y ponen el foco en el impulso de la natalidad
Aunque el aborto es un derecho reconocido por la ley española hasta la semana 14 de gestación —y hasta la 22 cuando la salud de la mujer está en riesgo o en caso de anomalías graves en el feto—, en la práctica quienes deciden interrumpir su embarazo siguen enfrentando obstáculos, sobre todo por la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y porque hay autonomías enteras donde no se practican. En 2024, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, ocho de cada diez interrupciones se hicieron en clínicas privadas, con marcadas diferencias dependiendo de la región: Andalucía y la Comunidad de Madrid derivaron prácticamente todos los casos a esos centros, mientras Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra concentraron la mayoría en la red pública.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Los jóvenes que votan por primera vez entre la atracción por Vox y la división de la izquierda: “El problema está en el sistema, no en un partido o en otro”
Más de 1,6 millones de jóvenes de entre 18 y 21 años votarán por primera vez el 29-N en las elecciones generales. ‘Infobae’ habla con cinco de ellos sobre sus preocupaciones y preferencias políticas
“Abascal puede ser la opción más coherente para un católico que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que está en contra de toda la ideología LGTB y a favor de la familia”. El que habla es Andrés, un joven madrileño de 19 años que estudia Teología y que este 29 de noviembre es uno de los 1.615.127 jóvenes que votarán por primera vez. Aunque duda entre abstenerse porque “no cree en este régimen, fruto de la apostasía de las naciones”, ve muchas opciones en el partido que lidera Santiago Abascal. Y como él, muchos jóvenes se decantan por Vox. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), este partido encabeza la intención directa de voto entre los jóvenes de 18 a 24 años, con un 22,1%. Por detrás están el PSOE (19%) y el PP (12,2%). Un 17,1% todavía no sabe a quién votar.