Exjefe de Policía de Italia, De Gennaro. (Reuters/Alessandro Bianchi/File Photo)

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El exjefe de la Policía italiana Gianni De Gennaro, de 78 años, ha sido encontrado muerto este sábado de un disparo en la cabeza en su casa de campo. El fallecimiento se produjo mientras era investigado por presuntos obstáculos en la investigación sobre el atentado mafioso en el que murió el juez Paolo Borsellino en 1992. La noticia la ha confirmado la propia primera ministra, Giorgi Meloni. La familia avisó a las autoridades después de no obtener respuesta a sus llamadas. Según adelantó Corriere della Sera, De Gennaro se había desplazado solo a la vivienda, donde fue encontrado el sábado por la mañana. El diario italiano apunta al suicidio.

De Gennaro presidía desde 2023 Eurolink, el consorcio encargado del diseño y la construcción del puente sobre el estrecho de Mesina. Antes había dirigido la Policía italiana, la Dirección de Investigación Antimafia y Finmeccanica, institución pública de defensa que posteriormente pasó a llamarse Leonardo. Meloni, ha expresado su “profunda consternación” por la muerte del exjefe policial y trasladó sus condolencias a su hermano, Andrea De Gennaro, comandante general de la Guardia di Finanza, así como al resto de la familia. El viceprimer ministro, Matteo Salvini, ha definido al fallecido de “leal servidor público”. También ha denunciado lo que considera una “caza de brujas mediática y judicial” contra De Gennaro, en referencia a la investigación por la que iba a declarar.

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La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

Investigación sobre el atentado contra Borsellino

La muerte del antiguo responsable policial se produce después del registro de su domicilio dentro de una investigación sobre el atentado de Via D’Amelio, en Palermo. La noticia de que el expolicía estaba siendo investigado la confirmó hace pocos días el ministro de Justicia, Carlo Nordio. El ministro admitió el “malestar” que provocan estas reaperturas, que plantean “otras verdades” décadas después, pero defendió que los fiscales actúan “de manera muy rigurosa y seria”.

El 19 de julio de 1992, una bomba acabó con la vida de Borsellino y cinco miembros de su escolta. Según la investigación dirigida por el fiscal Salvatore De Luca, De Gennaro habría intentado, con la colaboración de antiguos subordinados, impedir que el confidente mafioso Totuccio Contorno aportara a la Fiscalía información que podía ayudar a reconstruir los hechos. En esa época, De Gennaro dirigía la Unidad Central Anticrimen de la Policía. El juez instructor tenía previsto pronunciarse el 1 de diciembre. El asesinato de Borsellino fue uno de los episodios más graves de la ofensiva de Cosa Nostra contra el Estado italiano. Lo mataron menos de dos meses después de Giovanni Falcone, el magistrado con quien compartió algunas de las grande investigaciones contra la organización criminal siciliana.

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Los jueces anti mafia Giovanni Falcone (izquierda) y Paolo Borsellino. Ambos murieron en atentados mafiosos en 1992

De la lucha antimafia a la crisis policial de Génova

Nacido en Reggio Calabria en 1948, Giovanni De Gennaro ingresó en la Policía en 1973. Durante su carrera colaboró en investigaciones contra Cosa Nostra y supervisó, en 1984, la extradición desde Brasil del mafioso Tommaso Buscetta. Las declaraciones de Buscetta resultaron relevantes en los procesos contra la estructura de la mafia siciliana. En 1993, De Gennaro fue designado director de la Dirección de Investigación Antimafia. Siete años después asumió la jefatura de la Policía, cargo que ocupó hasta 2007.

Durante su mandato se celebró la cumbre del G8 de Génova de 2001, marcada por denuncias sobre violencia policial contra manifestantes. De Gennaro fue procesado por supuestamente inducir al entonces comisario de Génova, Francesco Colucci, a declarar en falso sobre responsabilidades y cadena de mando en la operación. Fue absuelto en primera instancia en 2009. Un tribunal de apelación lo condenó en 2010 a un año y cuatro meses de prisión, aunque el Tribunal Supremo anuló de forma definitiva esa sentencia en noviembre de 2011 por falta de pruebas. Entre 2013 y 2020 presidió Finmeccanica, un grupo industrial italiano especializado en los sectores aeroespacial, de defensa y seguridad. Su último cargo era la presidencia de Eurolink, el consorcio liderado por Webuild responsable del proyecto del puente sobre el estrecho de Mesina.

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