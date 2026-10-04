Si te ha gustado ‘La bola negra’, no te puedes perder estas películas: romances épicos, historias conectadas en el tiempo y muchos corazones rotos

Estas son algunas de las recomendaciones si te ha gustado 'La bola negra'

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La bola negra ya lleva más de una semana en cartelera, y aunque seguramente aun quede mucha gente por verla, hay millones de espectadores que ya han podido disfrutar de la épica historia a través de tres generaciones de Los Javis. La película, que ya se posiciona como toda una candidata a los Oscar, está conquistando tantos corazones como dejando con ganas de conocer todos sus detalles y recovecos. Para aquellos ávidos de más historias épicas, queer o simplemente de amor a través de los tiempos, este es el lugar adecuado.

Además de recomendar ver todo lo anterioro del dúo formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, desde la que fuera su primera película, La llamada, a series como Paquita salas y La Mesías, hay otras historias con las que seguir la fiebre de La bola negra. Ellos ya han mencionado en entrevistas algunas influencias como la del cine de Almodóvar o películas como Titanic, pero a continuación te sugerimos otros diez títulos que resuenan con fuerza a la hora de ver la película y que pueden ayudar a completar su visionado. Si no, siempre puedes ir al cine a verla otra vez.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Doctor Zhivago

Imagen de 'Doctor Zhivago'

La bola negra parte de un espíritu muy Hollywood clásico, y si hay un gran romance que explica la historia de todo un país a través de una relación personal, esa es Doctor Zhivago. La epopeya romántica de David Lean es un espejo lejano pero potente para La bola negra: también aquí el amor se mide contra la historia, y la poesía se vuelve refugio en tiempos de violencia.

Ambientada en la Rusia revolucionaria, sigue al médico y poeta Yuri Zhivago (Omar Sharif), cuya vida se cruza con Lara (Julie Christie) en medio de guerras, exilios y traiciones. Como en la película de Los Javis, el destino de los personajes está marcado por fuerzas políticas que los superan, pero la cámara de Lean se detiene en los gestos, los paisajes nevados y esa melancolía que convierte lo épico en íntimo. El resultado es un melodrama monumental donde el deseo y la creación artística resisten al caos, un eco perfecto para esa nieve de La bola negra, esa misma tensión entre pasión individual y tragedia colectiva.

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Retrato de una mujer en llamas

Imagen de 'Retrato de una mujer ne llamas'

No es casualidad que la hayan mencionado como referencia directa, ya que es una de las grandes películas queer de época. Céline Sciamma firma uno de los grandes filmes sobre el deseo prohibido y la creación como acto de libertad, dos ejes que también vertebran La bola negra. En la Bretaña del siglo XVIII, la pintora Marianne (Noémie Merlant) debe retratar en secreto a Héloïse (Adèle Haenel), una joven destinada a un matrimonio convenido. Lo que empieza como encargo se transforma en una relación intensa, construida desde la mirada, el silencio y la complicidad artística.

La película comparte con la obra de Los Javis esa capacidad para convertir el amor en resistencia y el arte en espacio de verdad. Además, su estructura emocional, contenida al principio y volcánica al final, recuerda el modo en que La bola negra dosifica el dolor y la belleza. Es cine que arde sin prisa, ideal para prolongar la experiencia de la película española.

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Sebastiane

Imagen de 'Sebastiane' (1976), de Derek Jarman

Se encuentra dentro del ciclo organizado por los propios Javis para el teatro Paris en Nueva York. Primer largometraje de Derek Jarman, se trata de una obra pionera del cine queer que reinterpreta el martirio de San Sebastián -no en vano se llama así el personaje de Guitarricadelafuente- desde una mirada homoerótica y espiritual. Ambientada en el año 303 d.C., durante la persecución cristiana del emperador Diocleciano, la película sigue a Sebastián, capitán de la guardia imperial, quien es exiliado a un remoto fuerte costero en Cerdeña tras defender a un joven cristiano.

Allí, rodeado de soldados desnudos y deseos reprimidos, Sebastián se convierte en objeto de obsesión para su comandante Severo, quien finalmente ordena su ejecución con flechas, recuperando la icónica imagen que lo convirtió en símbolo gay del arte renacentista. Jarman filma con lirismo y provocación, combinando tableaux vivants, naturaleza deslumbrante y una reflexión sobre el deseo, el martirio y la identidad. Es cine que, como La bola negra, convierte el cuerpo queer en territorio de resistencia y belleza.

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Boogie Nights

Las historias conectadas a través de los años y la idea de un grupo de marginados como gran familia es algo que ya estaba presente en el cine de un gran director antes que en los Javis. Paul Thomas Anderson construye aquí una saga sobre el deseo, la fama y la familia elegida en la industria del porno de los 70 y 80, con un tono épico y melodramático que dialoga con La bola negra en su estructura coral e interconectada. La película sigue a Eddie Adams (Mark Wahlberg), un joven que reinventa su vida como Dirk Diggler, y a su círculo de amigos, amantes y colegas.

Como en la obra de Los Javis, hay una exploración de la marginalidad, la búsqueda de identidad y el precio de vivir al margen de la norma. Anderson filma con energía y empatía, convirtiendo lo explícito en humano y lo excesivo en trágico. La banda sonora, los planos secuencia y la construcción de personajes recuerdan esa ambición de La bola negra por contar historias de personajes en los márgenes con grandeza cinematográfica y corazón popular.

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Beau Travail

Imágenes de 'Buen trabajo', de Claire Denis.

Si en la escena de los soldados bailando desnudos en la playa pensaste que te sonaba de algo, bingo. Claire Denis traslada Billy Budd de Melville a la Legión Extranjera francesa en Yibuti para firmar una obra sobre la masculinidad, el deseo reprimido y la belleza del cuerpo bajo disciplina. El sargento Galoup (Denis Lavant) ve amenazada su autoridad y sus sentimientos por la llegada de un joven soldado, en una tensión homoerótica que nunca se nombra pero lo invade todo.

La película comparte con La bola negra esa capacidad para hablar de lo queer desde la elipsis y la atmósfera, convirtiendo el paisaje y el gesto en lenguaje emocional. El final, con su explosión de danza y liberación, es uno de los momentos más potentes del cine contemporáneo, un eco perfecto para quien busca en La bola negra esa misma catarsis contenida y poética.

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Incendies

Imagen de 'Incendies'

La carta que Alberto (Carlos González) encuentra en La bola negra no es el único gran momento de revelación y memoria familiar en una película. Denis Villeneuve adaptó la obra de Wajdi Mouawad para contar una historia de secretos familiares, guerra y identidad que resuena con la estructura de Los Javis. Tras la muerte de su madre, los gemelos Jeanne y Simon viajan a Oriente Medio para cumplir sus últimas voluntades: encontrar a un padre que creían muerto y a un hermano desconocido.

Lo que descubren es un pasado marcado por la violencia, el amor prohibido y la resistencia, con revelaciones que cambian para siempre su comprensión de la familia. Como en La bola negra, hay una narrativa que conecta épocas y generaciones, donde el trauma histórico se transmite como herencia. Es cine que duele pero ilumina, ideal para quien busca en la película de Los Javis esa misma profundidad emocional y política.

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Close

Imagen de 'Close'

No sabemos nunca como fue la infancia de Sebastián, el personaje de Guitarricadelafuente, pero sí que quizá se parecería mucho hoy día a la del niño de Close. Lukas Dhont firma una película sobre la amistad adolescente, la culpa y la presión social que conecta con los temas de vulnerabilidad y deseo en La bola negra. Léo y Rémi son dos amigos inseparables cuya relación se ve fracturada por los comentarios de sus compañeros y la incapacidad de Léo para aceptar esa intimidad ante los demás.

La película explora cómo la heteronormatividad y el miedo al juicio pueden destruir vínculos profundos, con una sensibilidad que recuerda la mirada de Los Javis sobre la juventud queer. Dhont filma con cercanía y respeto, evitando el sensacionalismo y dejando que el dolor emerja desde lo cotidiano. Es una obra necesaria para quien busca en La Bola negra esa misma reflexión sobre cómo la sociedad moldea y a veces rompe los afectos.

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Mysterious Skin

Imagen de 'Mysterious Skin'

Estamos seguros de que el Gregg Araki es una referencia para Los Javis porque ya se intuía en La mesías, pero con La bola negra no cabe duda que el talento para aunar lo divertido y lo trágico en un contexto queer se debe en gran medida a películas como esta. Araki firma aquí una de las películas más intensas sobre trauma, sexualidad y memoria, con una estructura que dialoga con la complejidad temporal de La Bola negra y en la que uno nunca tiene claro hasta el final lo que está pasando realmente.

La historia sigue a Steve, un joven que busca respuestas sobre un abuso sexual sufrido en la infancia, mientras explora su sexualidad y sus relaciones en el presente. Araki combina realismo y lirismo para mostrar cómo el pasado marca el cuerpo y el deseo, con una honestidad que recuerda la valentía de Los Javis al abordar temas difíciles. La película no busca el morbo, sino la comprensión, y convierte el dolor en una reflexión sobre la identidad y la supervivencia. Es una obra dura pero necesaria, ideal para quien busca en La bola negra esa misma capacidad para hablar de lo queer desde la verdad y la complejidad emocional.

Amarcord

Imagen de 'Amarcord', de Federico Fellini.

Es difícil no imaginar el pueblo de Sebastián un poco como el de esos italianos que retrataba Federico Fellini entre lo esperpéntico en lo bello. El director italiano hizo una obra monumental sobre la memoria, la infancia y la construcción de la identidad en la Italia fascista, con un tono que resuena con la nostalgia y la crítica social de La Bola negra, aunque sea en un tono más humorístico y desenfadado. La película sigue a Titta y su grupo de amigos en la ciudad ficticia de Borgo, mostrando sus sueños, miedos y primeras experiencias sexuales en un contexto de represión y absurdo.

Fellini combina lo onírico y lo cotidiano para crear un retrato colectivo donde lo individual se mezcla con lo histórico, algo que también hace Los Javis al conectar tres épocas a través de Lorca. La película es una celebración de la vida y una crítica a la autoridad, con un humor ácido y una belleza visual deslumbrante. Es un cine que invita a reflexionar sobre cómo el pasado nos forma, ideal para quien ha salido de La bola negra acongojado y necesita pasárselo algo mejor y reír un poco.

La ley del más fuerte

Imagen de 'La ley del más fuerte'

Por último, una inspiración más que directa para los Javis y uno de los directores queer más importantes de toda la historia. El alemán Rainer Werner Fassbinder realizó en su breve vida casi cuarenta películas, pero La ley del más fuerte (Faustrecht der Freiheit) es quizá su melodrama más ácido sobre clase, deseo y explotación que resuena con la crítica social de La bola negra, y bien podría haber sido su historia la del personaje de Sebastián al llegar a Madrid.

La película sigue a Franz, alias «Fox» (el propio Fassbinder), un trabajador de circo gay de clase baja que gana medio millón de marcos en la lotería y entra de lleno en la escena homosexual burguesa de Múnich. Allí conoce a Eugen, hijo de un industrial, quien lo seduce y lo manipula para quedarse con su dinero, mientras sus “amigos” lo explotan sin remordimientos. Fassbinder filma con crudeza y empatía, mostrando cómo el sistema capitalista y las jerarquías de clase destruyen incluso los vínculos afectivos más sinceros. El final, con el suicidio de Fox en una estación de metro vacía, es un golpe devastador que recuerda la tragedia de los personajes de Los Javis. Es cine que duele pero ilumina, ideal para quien busca en La bola negra esa misma reflexión sobre amor, poder y desigualdad.