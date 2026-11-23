Belarmino y Jacobo durante su primer encuentro en unos colmenares de Argentina en 2019. (Cedida)

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A tan solo veinte minutos en autobús del centro de Oviedo se encuentra San Cipriano de Pando, el punto de partida de una explotación apícola de tamaño medio con unas 390 o 400 colmenas repartidas por distintos montes asturianos. Al frente está Belarmino Álvarez, de 64 años, aunque no por mucho tiempo: tras cerca de cuatro décadas ligado a este oficio, acaba de ceder el testigo a Jacobo Soria, un joven argentino de 31 años que lleva apenas uno en España.

El ritmo de la explotación lo marcan las estaciones. Ahora, con la llegada del frío, las abejas entran en semiletargo, la reina frena la puesta de huevos y el trabajo se traslada al interior del taller: limpiar cuadros, estirar alambres y preparar la cera. Es la calma previa a una primavera en la que las jornadas arranquen a las seis de la mañana y no terminen hasta las diez de la noche para evitar que las colmenas enjambren y preparar la cosecha.

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Una exigencia que a Belarmino nunca le ha pesado. Las abejas forman parte de su día a día desde los años ochenta. “Empecé porque un tío mío tenía abejas y empecé con él a ir al campo, a verlas y a ayudarle cuando me decía que había alguna tarea. En casa mi abuelo ya las tenía; siempre hubo abejas”, relata el apicultor a Infobae. Aun así, estuvo 30 años trabajando en empresas privadas, pero “en un momento decido dedicarme a la apicultura, que era lo que más me gustaba. Ahí doy el salto y me pongo como profesional”.

Belarmino y Jacobo en la explotación apícola de San Cipriano de Pando (Oviedo). (Cedida)

“Hay que tener mucha afición para dedicarte a la apicultura”

Sin embargo, la tradición familiar se topó con la falta de relevo dentro de casa. Sus hijos ya son mayores, “todos tienen su vida más o menos resuelta” y “ninguno tiene interés por este mundo”, asume Belarmino. “Hay que tener mucha afición para dedicarte a la apicultura”, añade. Para evitar que la explotación cerrara tras su jubilación, resultó clave la intervención del Banco de Tierras de Asturias, un organismo del Principado que contactó directamente con Belarmino para informarle de las ayudas a la sucesión de explotaciones agrarias.

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“Me enteré de que tenían una oferta para que no se perdiera el puesto de trabajo y que, si otra persona se quedaba con la explotación, sería ideal para los dos. Así fue como supe de ellos, porque se pusieron en contacto conmigo”, explica el apicultor. Según detalla el técnico Matías Rubio a Infobae, esta línea de subvenciones cumple dos años con 13 explotaciones salvadas (cinco el primero y ocho en el actual). Como la subvención no cubre traspasos entre padres e hijos, el principal reto es romper esa barrera de desconfianza: “La gente que se jubila es reacia a que se incorpore en su explotación gente ajena a la familia”.

Un apicultor revisa un cuadro con miel. (Shutterstock)

Aun con el respaldo institucional, Belarmino tenía claro que no podía dejar el trabajo de toda su vida en manos de cualquiera: “Necesitaba una persona en quien pudiera creer, alguien a quien le apasionara esto, que tuviese conocimientos y que no me fuera a fallar”. La respuesta estaba a miles de kilómetros, en Jacobo, a quien había conocido en 2019 durante un viaje a Sudamérica a través de Alexis, un amigo apicultor en común que enseñó el oficio al joven en su adolescencia. “Después de ese viaje volvimos a hacer otros dos, seguimos en contacto y pensé que podría ser la persona más apropiada”, relata el veterano.

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“En este mundo de la apicultura todos los días se aprende”

A sus 31 años, Jacobo lleva apenas doce meses en España. Su primera parada fue Sevilla, adonde llegó junto a su pareja, Celina, pero unas jornadas apícolas celebradas en Asturias cambiaron su rumbo laboral: “Esa fue la primera vez que vinimos y ya en ese momento nos encantó”. Durante aquellas charlas se reunió con su amigo Belarmino y recibió la propuesta definitiva: “Cuando me dijo que era un posible candidato para llevar sus colmenas, no lo dudé. Ahí le dije que sí y arrancó todo este proceso”, cuenta.

El relevo generacional resulta clave para mantener activas las explotaciones apícolas. (Europa Press)

Pese a su juventud, acumula media vida entre panales: “La apicultura llegó a mí hace muchísimo tiempo, cuando tenía 15 o 16 años, y desde entonces estoy en este mundo”. Emigrar desde Argentina, donde trabajaba sus propias colmenas junto a su hermano, no fue una decisión ligera. Según relata, sin entrar en debates políticos, el contexto de su país le afectó: “La economía se fue en picado y, en mi caso, como el de millones de jóvenes, no podíamos proyectar un futuro”. Por eso, al surgirle la oportunidad, no lo pensó y cruzó el Atlántico.

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Aunque llega con experiencia, afronta esta etapa con humildad y junto a su pareja, que ya le acompaña al campo y está aprendiendo el oficio. “En este mundo de la apicultura todos los días se aprende, tanto de Belarmino, que tiene una experiencia enorme, como de la misma abeja. Para trabajar de esto tienes que estar enamorado de lo que haces, porque no cualquiera lo hace”, afirma.

“De este oficio no se retira uno jamás, mientras el cuerpo aguante”

Con Jacobo ya dado de alta en la Seguridad Social y al frente de los colmenares —repartidos entre zonas de eucalipto, castaño y brezo para obtener mieles diferenciadas—, el relevo es ya una realidad sobre el terreno, a falta solo de cerrar unos últimos trámites entre el Banco de Tierras y Hacienda. “Desde el minuto cero que llegó a Asturias, la presentación fue ponerse a trabajar y a abrir colmenas. Ya estamos a tope”, celebra Belarmino.

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Cuántas calorías tiene la miel.

Para el veterano, que a sus 64 años empieza este mes su jubilación, el retiro llega con planes de viaje, ya que tiene previsto pasar una temporada en México, aunque avisa de que no piensa desligarse del sector: “De este oficio no se retira uno jamás, mientras el cuerpo aguante. Iré algún día que Jacobo necesite para echarle una mano, por acompañarle o por nostalgia”. Además, seguirá vinculado a la escuela de la Asociación de Apicultores de Asturias, enseñando a los más jóvenes que quieran aprender a manejar las colmenas.

Por su parte, Jacobo encara el relevo con la vista puesta en consolidar la cartera de clientes de Belarmino y ampliar el negocio para acudir a ferias y abrir nuevos canales de distribución. Antes de despedirse, ambos coinciden en lanzar un mensaje en defensa del producto local frente a las importaciones masivas de bajo coste procedentes de países como China —que Belarmino denuncia como “sirope de arroz”— y animan a los consumidores a apostar por la venta directa: “Lo mejor es comprarle directamente a un apicultor de confianza, que incluso te deje visitar un apiario sin ningún problema”.

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