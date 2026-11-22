Imagen de Raúl García, director de 'La violinista' y primer animador español en trabajar para Disney

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No hay estudio de animación más importante en todo el planeta Tierra que Disney, pero nuestro país tardó más de 65 años en que una persona entrase a trabajar en la compañía que fundaron Walt Disney y su hermano Roy en 1923. Fue además en su época dorada, con el llamado Renacimiento que trajo algunas de las películas más importantes de la historia de la animación y en el que se convirtió en hogar de las mentes más creativas de todo el mundo. Un hogar en el que permaneció y desarrolló sus ideas Raúl García, quien ha pasado de ser el primer animador español en Disney a hacer historia para nuestro país este mismo año con el premio en el Festival de Annecy -los Oscar de animación- por La violinista. Esta es su maravillosa historia.

“Estuve nueve años en Disney. Fue una escuela extraordinaria, no solo por el nivel de los artistas, sino por la forma de trabajar en equipo. En animación, una de las cosas más difíciles es aprender a colaborar con otras personas: entender cómo trabaja cada uno, cuáles son sus fortalezas, sus límites y de qué forma puede contribuir a que un plano sea mejor. En un estudio con continuidad, ese aprendizaje se acumula película tras película”, explica García en conversación con Infobae por el estreno de su tercer largometraje como director. Nacido en Madrid en 1958, García desarrolló su carrera trabajando para un pequeño estudio de animación llamado Filman, que en los 70 actuaba como sucursal de Hanna-Barbera y permitió al animador comenzar con diseños para Los picapiedra o Los pitufos, y pronto marcharía a Francia y colaborar en películas de Astérix y Obelix o Lucky Luke antes de dar el salto definitivo a Estados Unidos.

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“Cuando por fin llegué a Disney, entré en un momento de enorme efervescencia creativa. El estudio estaba construyendo una nueva etapa y había una sensación muy fuerte de que la animación podía recuperar su lugar en el cine. Se trabajaba con una exigencia enorme, pero también con mucha pasión y con una conciencia muy clara de que estábamos participando en algo que podía ser importante”, relata el animador, que comenzó precisamente con una película que combinaba animación acción real y que, tantos años después, está considerada todo un hito en su estilo: ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

Imagen de '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'

Del conejo al ratón que siempre soñó

“Trabajar en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? fue una experiencia decisiva. La animación atravesaba un momento de crisis y nadie tenía una certeza total sobre cómo iba a funcionar aquella técnica. Durante los primeros meses avanzamos casi a ciegas, con procesos completamente artesanales y una exigencia enorme”, cuenta García sobre la película dirigida por Robert Zemeckis. “La película demostró que los personajes animados podían volver a tener un lugar central en el cine. También reactivó el interés por los grandes animadores del pasado, muchos de los cuales habían quedado olvidados. Fue un impulso creativo que tuvo consecuencias en toda la industria”, destaca el animador sobre la película que ha pasado la historia por poner en la misma pantalla a Mickey Mouse y Bugs Bunny, rostros de Disney y Warner Bros. “En la secuencia final tuve la oportunidad de animar a personajes como Pinocho, Bugs Bunny, Betty Boop, Droopy, el Correcaminos, Mickey, Minnie y Donald. Para alguien que había crecido viendo esos dibujos, era como trabajar con todos los héroes de su infancia al mismo tiempo”.

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Tras ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, García entró por la puerta grande en una Disney que recuerda algo diferente a la de ahora. “En Disney existía una especie de competencia sana. Veías un plano extraordinario hecho por un compañero y pensabas que tenías que superarte. Pero, al mismo tiempo, se compartían conocimientos de forma constante. Uno aprendía observando lo que hacían los demás, hablando de actuación, de dibujo, de ritmo, de puesta en escena y de cómo lograr que un personaje pareciera pensar antes de actuar”. Trabajó en La bella y la bestia primero y en Aladdin después, en la que hizo migas con el mismísimo Robin Williams, encargado de dar voz al genio mientras Rául García y su equipo lo animaban.

“Mi trabajo en Aladdin fue una de las experiencias más importantes de esa etapa. El Genio era un personaje muy particular porque Robin Williams no se limitaba a ponerle voz: su interpretación, su ritmo, su capacidad para cambiar de registro y su manera de improvisar definían al personaje. Era imposible separar al Genio de Robin Williams”, recuerda ilusionado, revelando que su conexión con el cómico fue tal que lo recomendó para su siguiente película, La señora Doubtfire: “Chuck Jones dirigió el fragmento animado que aparece al comienzo, pero ya estaba jubilado y no conocía a los animadores que podían encargarse de ese trabajo. Robin recomendó a la gente que había animado al Genio en Aladdin, y eso me llevó a trabajar en la película”, confiesa García. “Fue una época de enorme actividad. Durante el día trabajaba en Disney y, por las noches, colaboraba con Warner en La señora Doubtfire. Todo ese impulso creativo venía, en buena medida, de la reactivación de la animación que había provocado ¿Quién engañó a Roger Rabbit?”.

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Christopher Lee tuvo su última aparición cinematográfica en 'Extraordinary Tales' (foto: Captura/IMDb)

Una nueva etapa

La etapa de García en Disney coincidió con el esplendor del estudio, pero cuando este se inclinó a la animación por ordenador tras el éxito de Pixar con Toy Story, el animador se echó a un lado para buscar nuevos horizontes a partir de los 2000. “Cuando Disney decide que el 2D está obsoleto, obviamente decidí, muy a mi pesar, dejar la compañía con la idea de empezar mi propia carrera y mis películas”. Ello le llevó a iniciar su carrera en solitario y a volver a España para realizar películas como El lince perdido -Goya en 2008- o especialmente Extraordinary Tales, adaptación de los cuentos de Edgar Allan Poe. con la que “resucitó” a Bela Lugosi y reunió a Roger Corman y Christopher Lee, tres titanes del cine de terror clásico.

“Le escribí (a Christopher Lee) porque tenía su contacto. En aquel momento había publicado un disco y estaba por España presentando su música. Al principio no quería participar porque decía que estaba cansado de monstruos y de historias de terror. Estaba centrado en una ópera rock de heavy metal sobre Carlomagno, pero conseguimos convencerlo de que el proyecto podía ser divertido y terminó aceptando”, relata García, quien llegó a “colarse” en la casa de Lee con tal de que este pudiese prestar su icónica voz a uno de los personajes de la película.

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“Ya estaba delicado y no quería desplazarse a un estudio de sonido, así que montamos uno en la cocina. Yo le dejaba las instrucciones de lo que necesitábamos durante el día y él grababa cuando le apetecía o cuando se sentía con fuerzas. A veces se levantaba a las tres de la mañana y registraba tres frases”, cuenta el animador, que acabó siendo el último en dirigir una película de Lee antes de su fallecimiento a los 93 años: “Fue una experiencia maravillosa y un honor. Era una leyenda absoluta del cine y, para mí, que aceptara participar en la película tenía un valor enorme. Extraordinary Tales terminó siendo técnicamente su última aparición en el cine, algo que me sigue impresionando”.

Tráiler oficial del largometraje animado 'La violinista', dirigido por Ervin Han y Raúl García y distribuido por Wanda Visión. La película ganó el Cristal a Mejor largometraje en el Festival de Annecy, una distinción inédita en la historia de la animación española.

El futuro de la animación y de España

Con La violinista, que llegó a los cines en España la semana pasada, se puede decir que García ha cerrado el círculo, pues tocado el cielo haciendo lo mismo que empezó con Roger Rabbit. “Buscábamos una mezcla de tradiciones. Desde el lado europeo, están el cine clásico, Disney, Warner Bros., Tex Avery y una sensibilidad cercana al cómic y a la novela gráfica. Desde el lado asiático, la influencia principal es el anime, sobre todo en la articulación del movimiento y en la manera de concebir determinadas secuencias”, explica, al tiempo que evalúa la animación actual.

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“Con el tiempo, la industria ha cambiado. Hoy las grandes compañías suelen apostar por secuelas, marcas reconocibles y propiedades que ya han demostrado su potencial comercial. Es comprensible desde un punto de vista financiero, pero también implica un riesgo: si no se da espacio a las historias originales, no aparecen los personajes y las películas que después pueden convertirse en clásicos”, reflexiona García, quien plantea una de las cuestiones clave para que haya cambiado todo tanto. “En Disney de aquella época había personas al frente que amaban profundamente la animación. Eso se notaba en las decisiones, en la exigencia y en el cuidado por el trabajo de los artistas. Cuando quienes dirigen un estudio conocen el medio y creen en él, es más fácil que acepten propuestas distintas. Cuando todo se reduce a una hoja de cálculo, resulta mucho más difícil defender una película arriesgada o singular”.