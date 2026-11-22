Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)

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El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

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El asfalto de la última carrera se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes competidores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Los 3 mejores pilotos del Campeonato

Carlos Sainz logró mantenerse dentro de la Fórmula 1 tras su salida de Ferrari y consiguió un asiente con la icónica escudería británica Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)

Los pilotos que dominan el podio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 son: Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Tras la última carrera, el italiano de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos, llegando a los 402 puntos en lo que va de la campeonato.

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Por su parte, el piloto neerlandés de la escudería Red Bull Racing le pisa los talones a Antonelli y se encuentra en el segundo puesto con sus 304 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Ferrari, con el bronce. El británico ya suma 267 en lo que va de la temporada.

La lista completa de la Fórmula 1

Después de varias temporadas con Mercedes Benz, el heptacaméon del mundo Lewis Hamilton iniciará una nueva etapa en su carrera con la escudería Ferrari (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 402

2.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 304

3.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 267

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 264

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 264

6.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 250

7.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 167

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 122

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 89

10.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 52

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 38

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 35

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 23

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 14

15.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 14

16.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 11

18.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 7

19.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

23.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

24.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

25.- Rafael Camara

Escudería: Haas F1 Team

Número: 51

País: Brazil

Puntos: 0

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