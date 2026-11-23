Un arma nuclear. (Freepik)

Guardar

A menos de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, el director de la Alianza por el Desarme Nuclear, Carlos Umaña, analiza con Infobae las posturas de los distintos partidos sobre el Tratado de la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). El activista integra la ICAN, que lucha contra el desarrollo armamentístico atómico y que fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2017. En la pasada legislatura, hace apenas dos meses, Sumar llevó al Congreso una propuesta para firmar este escrito, pero no salió adelante con el rechazo de PP y Vox y la abstención de PSOE y Junts.

La cuestión roza la campaña junto con las discusiones sobre defensa, gasto militar y el papel español dentro de la OTAN. Sobre la Alianza, Umaña asegura que “el tratado en sí es completamente compatible” con formar parte de ella. “No hay ningún impedimento legal para que ningún país de la OTAN firme”, añade. Algunos partidos incluyen menciones a esto en sus programas, pero no todos han revelado qué votarían en una nueva propuesta. Para Umaña, lo que haga España puede tener un impacto clave en el mundo. “Estamos hablando de un país que depende del paraguas nuclear. Si decide rechazar eso, provocaría un cambio cualitativo fuerte en torno al cambio normativo que estamos buscando”.

PUBLICIDAD

Este video documenta una reunión en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, junto al secretario general de la OTAN Mark Rutte, expresa decepción por la falta de apoyo de países de la Alianza como España en la guerra contra Irán. Trump critica a España y otras naciones por no contribuir lo suficiente, calificando a España de "auténtico desastre". El contenido incluye imágenes del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, rodeado de fotógrafos. La grabación es una cobertura periodística de las declaraciones de Trump y su impacto.

El Congreso rechazó la iniciativa en septiembre

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso rechazó el 22 de septiembre una proposición no de ley que pedía al Gobierno iniciar los trámites de adhesión al TPAN. Sumar promovió la iniciativa, que contó con el respaldo de Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu. El PSOE y Junts per Catalunya se abstuvieron, mientras que PP y Vox votaron en contra. Umaña considera que la postura socialista no garantiza un respaldo posterior a la firma, aunque cree que está más cerca. “Hay apoyo, pero no estoy seguro de que lo firme”, señala.

Por el momento, la posición del PSOE pasa por participar como observador en las conferencias de los Estados. Esa fórmula permitiría a España asistir a las reuniones, seguir la aplicación del instrumento y fijar su criterio sin asumir todavía las obligaciones jurídicas de un país adherido. El director de la Alianza pone en ese marco las declaraciones de Pedro Sánchez durante la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero. El presidente cuestionó el rearme nuclear y describió la disuasión como una “ruleta”, debido a que exige evitar errores en contextos de crisis. Umaña también recuerda el referéndum del 12 de marzo de 1986, que vinculó la permanencia española en la Alianza a la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el territorio nacional.

PUBLICIDAD

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz para las Unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permitirá que los dos reactores de la central extremeña sigan operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

“Los grandes partidos no son monolíticos”

Umaña sostiene que la discusión sobre el Tratado no responde de forma estricta a la división entre izquierda y derecha. “Los partidos grandes no son monolíticos”, afirma, al analizar las posiciones de PSOE y PP. El activista señala que las direcciones nacionales de ambas formaciones mantienen posiciones distintas sobre el acuerdo, pero considera que existen matices en sus estructuras territoriales y entre sus representantes.

En ese sentido, cita el caso del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. La institución canaria aprobó en julio, por unanimidad, una declaración para promover que ambas islas sean reconocidas como Zona Internacional de Cultura de Paz. El documento incluyó el compromiso de impulsar la adhesión institucional al llamamiento ICAN Cities Appeal, que reclama la firma del TPAN. Este Cabildo está gobernado por Coalición Canaria y el PP.

PUBLICIDAD

Misil nuclear de Francia M-51 (Ariane Group)

Para Umaña, el acuerdo muestra que el respaldo a las iniciativas de desarme puede reunir a fuerzas con posiciones diferentes en otros asuntos. Por otro lado, las centrales nucleares son de por sí un tema polémico en España que marca también distancias entre partidos. Umaña reconoce que la energía nuclear plantea riesgos de proliferación y altos costes, pero distingue ambos debates. Según explica, hay países que respaldan la prohibición de armas nucleares y, a la vez, defienden la generación eléctrica nuclear. No obstante, antes de abordar una supuesta firme, destaca que es determinante esperar al Ejecutivo que se acabe formando.