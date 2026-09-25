‘La bola negra’ comienza a planear su estrategia para los Oscar: Guitarricadelafuente y el resto del elenco aplicarán a los premios de reparto

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

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Netflix promoverá a la totalidad del elenco principal de La Bola Negra en las categorías de actuación de reparto en la próxima edición de los Oscar. La decisión, revelada en exclusiva por The Hollywood Reporter, convierte a la película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo en una de las cartas fuertes de la temporada de premios. El elenco incluye a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close. La estrategia responde a que ningún intérprete tiene una carga narrativa claramente superior al resto del grupo.

¿Por qué Netflix decidió inscribir a todo el reparto como actuación secundaria? La razón es que ningún personaje concentra suficiente protagonismo frente a los demás, según se detalló. Esa misma táctica ya fue empleada por cuatro películas que terminaron ganando el Oscar a mejor filme: Crash (2005), Spotlight (2015), Moonlight (2016) y Parásitos (2019). Todas esas producciones, excepto Parásitos, lograron además al menos una nominación individual en categoría de reparto. Y todas, salvo Moonlight, se llevaron el premio al mejor elenco en los Screen Actors Guild Awards.

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La Bola Negra fue adquirida por Netflix tras su paso por el Festival de Cannes en mayo. La semana pasada fue elegida como la representante de España para competir por el Oscar a mejor película internacional. El domingo anterior, además, se alzó con el premio del público en el Festival de Toronto. Ese recorrido posiciona al filme como el principal rival de La Odisea en la carrera por el Oscar a mejor película. La producción está ambientada en la Guerra Civil española y despliega tres líneas temporales distintas, lo que explica la amplitud de su elenco.

La película se estrena en salas españolas el 25 de septiembre y ha sido elegida por la Academia del Cine para representar a España en los próximos premios Óscar.

Penélope Cruz, la favorita entre las actrices

El cantante español de 29 años hace su debut como actor en el filme, donde interpreta a Sebastián, un soldado del bando nacional que se resiste a cumplir su misión: custodiar a Rafael, un soldado republicano herido interpretado por Bernardeau. Entre ambos personajes se desarrolla un vínculo central en la trama. Guitarricadelafuente también compite por el Oscar a mejor canción original con La Nieve, tema que coescribió e interpreta en la película. Si logra ambas nominaciones, se convertiría en la quinta persona en la historia en recibir menciones de actuación y de canción por el mismo filme, después de Mary J. Blige, Lady Gaga, Cynthia Erivo y Leslie Odom Jr.

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Cruz interpreta a Nene, una artista de cabaret que entretiene al ejército nacional pese a no compartir su ideología, y que mantiene un breve pero intenso cruce con el personaje de Sebastián. Su actuación la posiciona como la intérprete femenina con mayores chances de obtener una nominación. La actriz ya hizo historia como la primera española en ganar un Oscar de actuación: mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona (2008). Su año 2026 fue particularmente activo, con papeles destacados también en Bunker y La Invitación, motivo por el cual recibió un reconocimiento especial en Toronto.

El respaldo de Netflix al filme no se limita a la estrategia de campaña. La plataforma le otorgará la ventana de exclusividad en cines más extensa de su historia: 47 días, a partir del 16 de octubre. Además, la compañía informará públicamente la recaudación de taquilla de la película, algo que nunca había hecho con ninguno de sus otros estrenos. La Bola Negra será también el primer filme de Netflix en exhibirse en salas AMC fuera de proyecciones puntuales, como ocurrió previamente con Glass Onion: Un Misterio de Knives Out.

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