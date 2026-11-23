Un hombre descansa en la cama de una habitación de un hospital de media estancia para cuidados paliativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comunidad de Madrid tiene 7.137.031 habitantes, según el último padrón hecho público por el Gobierno regional. En 2017 había 6.578.079 residentes, es decir, 558.952 vecinos más. El crecimiento de la población ha sido en este periodo de un 8,4%. Más población, más envejecida y enfermedades cada vez más crónicas. Todo esto “conlleva un evidente incremento de necesidades paliativas complejas”, reconocen desde la Consejería de Sanidad. A pesar de ello, el nuevo acuerdo que se quiere adjudicar para externalizar los servicios de hospitalización “en unidades de cuidados paliativos en media estancia” solo subirá las camas concertadas disponibles de 160 a 200.

Aunque el porcentaje de mejora es del 25% (más alto que el crecimiento de la población, un 8,4%), en términos globales las nuevas camas parecen pocas, teniendo en cuenta que el PP, a nivel nacional, aboga por modificar la ley de eutanasia aprobada en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez. “No parece muy coherente limitar el derecho a la eutanasia si, como opción, no mejoras los cuidados paliativos”, señala el diputado socialista Carlos Moreno, que esta semana llevó a la comisión de sanidad sus dudas sobre este nuevo acuerdo marco, actualmente en licitación, ya que el primer intento que hizo la Comunidad de Madrid este año para aprobarlo quedó desierto.

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El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) firmó por primera vez un acuerdo marco de atención de cuidados paliativos con centros concertados en febrero de 2017 (con Cristina Cifuentes como presidenta) para externalizar este servicio. Un acuerdo que se ha prorrogado muchos años (la sexta prórroga comenzó en febrero de 2026 y finalizó en julio de este año). El intento por aprobar uno nuevo no obtuvo sus frutos y quedó desierto en septiembre, así que Sanidad no ha tenido más remedio que volver a licitar un segundo intento. El contrato está dividido en 20 lotes por zonas geográficas para reducir el riesgo de dependencia de un solo contratista y mitigar el impacto de posibles incumplimientos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una visita al hospital La Paz

De momento, la única documentación que ha hecho pública la Consejería de Sanidad revela que ha tenido que pedir subsanaciones a seis licitadores que cubren solo 15 de los 20 lotes: la Fundación Instituto San José solo opta a cuatro lotes, la Fundación Vianorte a tres, la Orden Hospitalaria San José a uno, Los Religiosos Camilos a tres, Hestia SL a dos y Fundación Hospitalarias a otros dos.

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José Nieves González, director general de Gestión Económico-Financiera de la Consejería de Sanidad, explicó en la Asamblea que esta segunda licitación “no es un fracaso” porque se han presentado seis importantes licitadores del sector, aunque no aclaró si los seis cubrirán los 20 lotes o solo 15, dejando por tanto cuatro lotes desiertos. Nieves González aseguró en su intervención que se cubrirán todos los lotes.

90 camas en la red pública

Este nuevo acuerdo, según Sanidad, mejora “las exigencias y formación” de los profesionales que prestarán este servicio. También aumenta el ratio de trabajadores por paciente y eleva el número de camas de 190 a 200, respecto al que quedó desierto este mismo año. Es decir, si en 2017 el primer acuerdo marco tenía 160 camas para toda la región, este nuevo tendrá 200, tras detectar Sanidad que las 190 camas ofertadas en el acuerdo que quedó desierto este mismo año eran insuficientes. Mientras se adjudica este nuevo acuerdo, el de 2017 sigue en vigor, explicó Nieves González. La “prestación asistencial es excelente, adecuada y suficiente”, recalcó el director general. Aparte de las 160 camas concertadas (que ahora se quieren ampliar a 200), hay otras 90 en los hospitales de la red pública.

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Para el diputado socialista Carlos Moreno, “sorprende que en una comunidad que aboga por bajar impuestos, sigamos descargando los cuidados paliativos en equipos de atención domiciliaria financiados por asociaciones de pacientes y tengamos un importante déficit de camas y profesionales. Madrid tiene 4,5 camas por 100.000 pacientes, cuando el Ministerio de Sanidad y otros organismos internacionales recomiendan nueve”. La propia Consejería de Sanidad reconoce en la memoria justificativa de este nuevo acuerdo que “la lista de espera para acceder a estos servicios se ha incrementado significativamente, especialmente en zonas con mayor densidad poblacional y envejecimiento”. Y admite que “la oferta actual de cuidados paliativos hospitalarios se ha visto desbordada por la creciente demanda”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes la creación de un "mando único en inmigración" si llega a la Moncloa para dar una respuesta coordinada al problema migratorio. (Fuente: PP)

El objetivo es pasar de contratar 58.400 estancias anuales (160 camas al día) a 73.000 (200 camas al día). “Con esta medida se resolvería la lista de espera existente, así como las estancias prolongadas de los pacientes, que se producen innecesariamente en los hospitales de agudos, en espera de una cama disponible para el traslado a otro centro, y las visitas a los servicios de urgencias y el posterior ingreso de los pacientes que, estando en su domicilio, necesitan ser hospitalizados. Actualmente, hay periodos en los que la demanda es mayor y ocurre que los pacientes fallecen ingresados en el hospital de agudos, en espera de un ingreso en la Unidad de Cuidados Paliativos de Media Estancia”, explican desde Sanidad.

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“Hace décadas que no se ha construido en Madrid ningún hospital público destinado a cuidados paliativos, y tampoco se han concertado nuevas camas con empresas privadas. Y ahora se sorprenden de que se dispare la lista de espera para una cama de media estancia y nos dicen que la oferta hospitalaria se ha visto desbordada por la demanda”, lamenta Carlos Moreno.

Las Unidades de Cuidados Paliativos de Media Estancia (UCP-ME) son unidades de camas en las que un 95% de los pacientes que son ingresados pasan la fase final de su vida. Según la Comunidad de Madrid, actualmente existen 11 Equipos de Soporte de Atención Paliativa Domiciliaria (ESAPD) de Atención Primaria y 5 Unidades de Cuidados Paliativos Domiciliarias (UCPD) concertadas con la Asociación Española Contra el Cáncer. Y 26 hospitales disponen de unidades específicas de cuidados paliativos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso está construyendo, por fin, un nuevo Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional que se levantará en la sierra norte de la Madrid, un centro que prometió cuando se presentó a las elecciones de 2019, 2021 y 2023. Ubicado en la localidad de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, las obras finalizarán este próximo 2027 y se beneficiarán a unos 25.000 habitantes de la zona. “Será pionero en rehabilitación, recuperación funcional y cuidados paliativos, ofreciendo servicios de media y larga estancia”. Los socialistas opinan que el Plan de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid ha ido menguando año tras año, y que en 2025 se desvió parte de su presupuesto para pagar las derivaciones que la sanidad pública hace a los hospitales concertados del Grupo Quirón.

Sanidad ha presupuestado en 31,5 millones para dos años el coste de este nuevo acuerdo marco. La Comunidad de Madrid está dispuesta a pagar un máximo de 216 euros por cama y día, un 39% más que el contrato anterior (155 euros). El diputado Moreno concluye con otra reflexión: “El PP no tiene derecho a presentar los cuidados paliativos y la eutanasia como alternativas políticas entre las que los madrileños deban elegir. Defender una cosa no exige negar la otra”.

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Sentencia del Constitucional

La sentencia 19/2023, de 22 de marzo de 2023, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 diputados de Vox contra la ‘Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia’. En ella, el tribunal dictaminó que el acceso a los cuidados paliativos integrales es un derecho y una opción de la cartera de servicios, pero no constituye una alternativa obligatoria o excluyente que anule el derecho del paciente a solicitar la ayuda para morir en contextos de sufrimiento grave, crónico e imposibilitante o incurable.

“La verdadera defensa de la vida no consiste en imponer una determinada manera de afrontar la muerte, sino en garantizar que nadie sufra por falta de recursos”, concluye Carlos Moreno.

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