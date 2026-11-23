El presidente de Argentina, Javier Milei, y su homólogo en España, Pedro Sánchez. (Montaje Infobae)

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Un informe del think tank Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone la desregulación del mercado del alquiler aplicada en Argentina por el presidente Javier Milei como modelo para enfrentar la escasez de vivienda en España. El documento, titulado El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia y firmado por el economista Benito Arruñada, sostiene que la oferta de alquiler en Buenos Aires aumentó más de un 180% en apenas medio año tras la eliminación de las restricciones normativas, mientras los precios reales descendieron pese a la inflación.

Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, atribuye la escasez de vivienda en España a decisiones políticas y no a fallos del mercado, y plantea cuatro conjuntos de reformas: facilitar la construcción, reequilibrar la fiscalidad, restaurar la seguridad jurídica y ampliar la libertad contractual.

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Según describe el informe, el régimen de alquileres que regía en Argentina antes de la llegada de Milei imponía una duración mínima de tres años y restricciones severas sobre la actualización de precios. El autor señala que esos efectos resultaban “muy similares a los del modelo español”, donde la legislación impone desde 1994 una de las duraciones mínimas de contrato más extensas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Las reformas impulsadas desde finales de 2023 en Argentina por el presidente Milei ilustran el impacto potencial de una liberalización bien diseñada”

Milei liberalizó el mercado del alquiler argentino a finales de 2023 con un enfoque que Arruñada compara con el Decreto Boyer, la norma que en 1985 estableció en España un régimen de libertad contractual para los arrendamientos, hoy derogado. El informe atribuye los resultados de la reforma argentina a la eliminación de topes a la actualización de rentas y a la flexibilización de los plazos contractuales. “Las reformas impulsadas desde finales de 2023 en Argentina por el presidente Milei ilustran el impacto potencial de una liberalización bien diseñada”, señala Arruñada.

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Los datos del Instituto de Estadística porteño respaldan la expansión de la oferta

El documento recurre a las series del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) para seguir la evolución del mercado tras la liberalización. Según esos registros, en el cuarto trimestre de 2025 los anuncios de alquiler en la ciudad casi sextuplicaban la media trimestral de 2023, previa a la reforma.

En el segundo trimestre de 2026, la oferta alcanzó un nuevo máximo. El precio anunciado de los pisos usados creció un 32,6% interanual en ese período, una cifra prácticamente idéntica a la inflación local, del 32,7% según la misma fuente. Para Arruñada, ese dato “indica estabilidad real en ese período”, en contraste con el deterioro que atribuye a los esquemas de regulación de precios vigentes en distintas comunidades españolas.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su gobierno ha hecho "mucho" en vivienda y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reprochado que "hay más pisos en sumarios de corrupción que los edificados".

El informe utiliza el caso argentino como cierre de un apartado dedicado a las “soluciones realistas” para el mercado español, donde propone recuperar “el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer” y derogar las restricciones actuales sobre duración y otras condiciones de los contratos de arrendamiento.

Arruñada contrapone ese enfoque a la trayectoria reciente de la normativa española, que incluye la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y los sucesivos decretos aprobados en 2026. Según cifras del registro oficial de fianzas de la Generalitat de Catalunya citadas en el documento, el número de contratos de alquiler en Cataluña cayó un 8,9% en 2025 respecto al año anterior, en la primera comunidad autónoma donde se aplicó el régimen de zonas tensionadas previsto en esa ley.

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El propio informe reconoce que, pese a la lógica económica que atribuye a este tipo de reformas, su aplicación choca con obstáculos políticos “aparentemente insalvables”: según Arruñada, los ciudadanos reclaman una vivienda más accesible, pero no están dispuestos a asumir las consecuencias de las liberalizaciones necesarias para lograrlo.