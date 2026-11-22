Carlos Alcaraz, durante la final. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

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Carlos Alcaraz ha dominado la final de las ATP Finals ante Alexander Zverev y ha ganado su primer título en el torneo en solo dos sets: 6-2 y 7-6. Con ello corona una temporada complicada en la que ha estado cuatro meses sin competir por una lesión en la muñeca derecha, pero en la que, aun así, empata con Jannik Sinner como los únicos jugadores con seis títulos en 2026. Alcaraz se une a Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos jugadores capaces de conquistar los cuatro torneos de Grand Slam —Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Open de Estados Unidos— y la Copa de Maestros.

El murciano mostró solidez con el saque, agresividad en la devolución y una movilidad que disipó, al menos durante el partido, las dudas por las molestias en la pierna izquierda que habían puesto en duda su participación posterior con España en la Copa Davis. La final comenzó con un juego extenso en el que Alcaraz generó tres oportunidades de quiebre. Zverev consiguió resistir entonces gracias a su servicio, aunque el español dejó clara desde el comienzo su intención de presionar cada turno de saque rival.

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Alcaraz consiguió el break en el tercer juego del primer set, logrando una ventaja que sostuvo hasta el final, pese a que Zverev dispuso de tres puntos de quiebre en el siguiente turno de saque del español. El murciano salvó esas situaciones con golpes profundos, voleas y un revés cruzado que le permitió mantener la diferencia. Zverev logró recuperar el servicio perdido cuando Alcaraz cometió una doble falta, pero la reacción resultó breve. El español volvió a imponerse al resto y encadenó otro quiebre. Luego consiguió un tercero para colocarse en posición de servir por el primer set. El tenista español cerró el parcial con autoridad y obtuvo un 6-2 muy contundente.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

El segundo set mantuvo la presión sobre el número uno

Zverev abrió el segundo parcial con un juego sin grandes sobresaltos. El alemán había pasado por el vestuario durante la pausa entre los sets y necesitaba elevar su nivel para mantenerse en la pelea. Alcaraz respondió de inmediato. El español sostuvo su saque con un derechazo a la línea y retomó la iniciativa que había mostrado desde el comienzo de la final. El punto de quiebre llegó en el tercer juego. Zverev cometió varios errores y Alcaraz aprovechó tres oportunidades consecutivas para romper el servicio en blanco.

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Pero el alemán se fue recuperando con un juego cada vez más sólido, después de su titubeante primer set, y llegaron al tie-break. Alcaraz se adelantó 3-0, pero el alemán volvió a empatar. Igualdad máxima y emoción en las gradas. Entonces el alemán pegó un arreón final: 6-3 en el tie-break, y cuando parecía que lo tenía ganado, Alcaraz realizó una remontada para la historia y con 7-9 se llevó el set, el partido y el campeonato.

La Copa Davis aparece como el próximo interrogante

En la Copa Davis, Alcaraz está convocado para participar en la Final a Ocho de la próxima semana. Pero la presencia del murciano sigue bajo interrogantes por el estado de su pierna izquierda. Durante la final, el jugador ofreció señales favorables por su velocidad de desplazamiento y por la exigencia física que sostuvo ante Zverev.

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El alemán buscaba sumar una nueva corona de las ATP Finals, torneo que ya había conquistado en 2018 y 2021. Alcaraz, en cambio, ha logrado su primera consagración en el gran torneo que enfrenta a los mejores del ranking ATP y que cierra la temporada.