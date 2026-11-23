Luca Guadagnino ha anunciado que finalmente no dirigirá una nueva versión de 'American Psycho'.

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Una de las adaptaciones más esperadas del año queda en el limbo. Luca Guadagnino confirmó que su nueva versión de American Psycho ya no avanza con él como director, pese a elogiar el guion escrito por Scott Z. Burns. El cineasta no ofreció una explicación detallada sobre los motivos del cambio.

La noticia surgió durante una entrevista en el podcast Crew Call, de Deadline, conducido por Anthony D’Alessandro. “Scott Z. Burns escribió un guion fantástico. Lamentablemente para mí, en este momento, no lo voy a llevar a cabo”, declaró Guadagnino.

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El director tampoco precisó si se trató de desacuerdos creativos, problemas de calendario o cuestiones financieras. Lionsgate se ha manifestado al respecto.

No es la primera vez que Guadagnino se aleja de un proyecto basado en la obra de Bret Easton Ellis. En 2023, el director estaba comprometido a dirigir la adaptación televisiva de Los destrozos para HBO, con el propio Ellis participando en el guion y en algunos episodios como actor. Sin embargo, en mayo de 2024 esa serie se desvinculó de Guadagnino por supuestas diferencias creativas, y el proyecto terminó en manos de Kristoffer Borgli antes de recalar finalmente en FX bajo la producción de Ryan Murphy.

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¿Quién podría ser el nuevo Patrick Bateman?

El filme había sido anunciado en octubre de 2024, con Frenesy Films como productora, y se presentaba como una interpretación completamente nueva de la novela de Ellis, sin vínculo directo con el filme de 2000. En aquel momento, Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, había calificado a Guadagnino como “un artista brillante” y “el visionario perfecto” para renovar esa propiedad intelectual.

Christian Bale en la icónica 'American Psycho', de Mary Harron.

Sin embargo, encontrar un actor para reemplazar a Christian Bale en el papel de Patrick Bateman se convirtió en un obstáculo persistente durante el desarrollo. En febrero de 2026, el propio Ellis había señalado en su podcast que varios actores de renombre rechazaron el personaje. “Un par de actores de alto perfil, a quienes no puedo nombrar, lo rechazaron”, relató el autor, quien atribuyó la negativa al peso de la actuación original de Bale.

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Ellis también había adelantado que la nueva versión no guardaría relación con la película de Mary Harron estrenada en el año 2000. “Por lo que me dijeron, esta película es completamente diferente a la de Mary Harron. Es un enfoque completamente distinto y no va a tener ninguna semejanza con esa película”, afirmó el escritor en ese momento.

Guadagnino ya había mostrado cierta incertidumbre sobre el futuro del proyecto en una entrevista con Vulture en octubre, donde sugirió que algún día podría retomarlo. Sus declaraciones más recientes en Crew Call, sin embargo, alejan esa posibilidad en el corto plazo.

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El legado de la arriesgada versión de Mary Harron

La versión original de 2000 estuvo protagonizada por Bale como Bateman, un banquero de inversión con una vida secreta como asesino en serie. El reparto incluyó a Jared Leto, Willem Dafoe, Chloë Sevigny y Reese Witherspoon.

Reese Witherspoon en 'American Psycho'. (Reuters/Mike Blake)

Consultado en marzo sobre la posibilidad de que otro actor asumiera el personaje, Bale se mostró abierto a la idea. “Quien quiera intentarlo, que lo haga. Amé hacerla con Mary Harron hace tantos años, tengo recuerdos fantásticos de todo eso”, dijo el actor, quien agregó: “Una elección audaz de cualquiera que intente hacer... no sé si están haciendo un remake o qué, no sé nada más sobre eso. Pero toda la suerte para ellos; me gusta la gente valiente”.

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Pese a confirmar su salida, Guadagnino no cerró la puerta por completo a volver sobre el material en el futuro. Lionsgate, por su parte, no anunció oficialmente la cancelación del proyecto ni la incorporación de un nuevo director.

Tráiler de la película de Luca Guadagnino 'Artificial'.

El cineasta también adelantó que atraviesa un momento de búsqueda de nuevos proyectos: “Ahora tengo hambre de hacer otra película”, expresó durante la misma entrevista en Crew Call.

Mientras tanto, Guadagnino se prepara para el estreno de Artificial, protagonizada por Andrew Garfield, que narra el ascenso de OpenAI y el despido y posterior regreso de Sam Altman como director ejecutivo. La película llegará a los cines el día de Navidad en Estados Unidos a través de Neon.

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