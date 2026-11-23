Este lunes arranca la recta final de la campaña electoral y lo hace con un debate en RTVE con los portavoces de los ocho grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, así como con la publicación de los últimos sondeos, ya que a partir de este martes estará prohibido. Los principales candidatos han protagonizado actos multitudinarios este pasado fin de semana. Este domingo, Murcia acogió los actos principales tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijóo, en ambos casos con una gran afluencia. Hoy, el presidente del Gobierno tiene una única cita en su agenda, mitin en Córdoba por la tarde. La del candidato del PP tiene dos entrevistas, por la mañana en Espejo Público (Antena 3) y por la noche en Informativos Telecinco.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Dos nuevos debates, los últimos sondeos, el audio de Moncloa y hasta Silvia Intxaurrondo: lo que queda de campaña y todavía puede cambiar el voto el 29-N
Repasamos las fechas clave de la última semana en una carrera hacia las elecciones marcada sin embargo por lo inesperado, primero la vivienda y después la conmoción por el accidente de Urda
Los sondeos previos al debate cara a cara este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantenían una mayoría absoluta más o menos cómoda para PP y Vox, pero también reflejaban una recuperación del PSOE, en una evolución que pudiera llevarle a ser primera fuerza. Gobernar ya sería otra cosa. Además, depende del Frente Amplio, en cifras muy preocupantes. En cualquier caso, el presidente, en su papel de candidato, está protagonizando una estrategia hiperactiva y en muy distintos frentes, tirando del espíritu de 2023, cuando contra pronóstico logró salvar las elecciones generales.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Pensiones, defensa, vivienda, inteligencia artificial y gasto público: los desafíos económicos que deberá afrontar el nuevo Gobierno y que marcarán el futuro del país
Vivienda, pensiones, déficit, defensa o inteligencia artificial condicionarán una etapa en la que la fragmentación política amenaza con dificultar las grandes reformas
España se encamina hacia una nueva legislatura en la que gobernar podría resultar tan complicado como ganar las elecciones. A la probable fragmentación parlamentaria y a la dificultad para construir mayorías estables se suma una larga lista de problemas estructurales que amenazan con condicionar el futuro económico y social del país. El acceso a la vivienda, el déficit público, la competitividad industrial, la financiación de la defensa o las pensiones figuran entre las principales decisiones que deberá afrontar el próximo Ejecutivo.
IMOP: el bloque de la investidura se desploma
Según un sondeo de IMOP para El Confidencial, PP y Vox suman 195 escaños, 19 por encima de la mayoría absoluta, con el PSOE en 110 y el bloque de investidura muy lejos ya solo de poder amenazar a la derecha, en 152. El Frente Amplio se quedaría en 11 escaños, 20 menos que en 2023 como Sumar, por debajo incluso de ERC, que con Gabriel Rufián alcanzaría 12 parlamentarios. A diferencia de 40dB, IMOP no detecta que el PSOE esté pugnando ser primera fuerza.
Debate a ocho en RTVE
Esta noche a las 22:00 horas, RTVE emite el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios, moderado por Xabier Fortes desde Prado del Rey. Participan Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV).
El debate dura 90 minutos, divididos en tres bloques: vivienda y estado del bienestar, economía y empleo, y clima sociopolítico y pactos. Los dos primeros bloques duran 28 minutos cada uno y el tercero, 24. El orden de intervenciones, tanto en la apertura y el cierre de cada bloque, se decidió por sorteo. Al cierre, cada portavoz dispone de un minuto de oro para pedir el voto.
#29Nrtve | Este lunes, 'La gran decisión: debate a 8', a partir de las 22.00h en @la1_tve, @la2_tve, el #Canal24Horas, @rne, @rtveplay y en nuestras redes sociales. Un debate moderado por @xabierfortes. Y después, todo el análisis con @PepaBueno. https://t.co/hB4lsJLqhn— RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 22, 2026
40dB: holgada mayoría absoluta de PP y Vox
Según el sondeo final de 40dB para El País y la Cadena SER, PP y Vox conservan una holgada mayoría absoluta pese a que el PSOE lleva varios días remontando y ya pugna por ser primera fuerza. La encuesta otorga a la derecha (añadiendo a UPN) 187 escaños, 11 por encima de los 176 que establecen la absoluta. El PP obtendría 128, por 124 del PSOE, 57 Vox y 9 del Frente Amplio, un completo descalabro respecto a 2023. Podemos se podría quedar fuera.