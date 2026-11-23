El presidente y candidato del PP ha llenado este fin de semana en Valencia y Murcia.

Este lunes arranca la recta final de la campaña electoral y lo hace con un debate en RTVE con los portavoces de los ocho grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, así como con la publicación de los últimos sondeos, ya que a partir de este martes estará prohibido. Los principales candidatos han protagonizado actos multitudinarios este pasado fin de semana. Este domingo, Murcia acogió los actos principales tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Núñez Feijóo, en ambos casos con una gran afluencia. Hoy, el presidente del Gobierno tiene una única cita en su agenda, mitin en Córdoba por la tarde. La del candidato del PP tiene dos entrevistas, por la mañana en Espejo Público (Antena 3) y por la noche en Informativos Telecinco.