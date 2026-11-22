Centenares de españoles residentes en París esperaron durante horas en largas colas este sábado delante del Consulado General de España para poder votar de forma presencial en las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre. EFE/ Edgar Sapiña Manchado

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Miles de españoles residentes en el extranjero han acudido este fin de semana a los consulados de España repartidos por distintos países para ejercer presencialmente su derecho al voto de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las imágenes de largas filas de electores a las puertas de las oficinas consulares han circulado por todo el mundo, especialmente en capitales como París, Londres, Buenos Aires o Ciudad de México, en este primer fin de semana habilitado para depositar sus papeletas.

El plazo para votar presencialmente en las urnas de los consulados se prolongará hasta el próximo jueves 26 de noviembre. Durante estos días, los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pueden acudir a las oficinas consulares para entregar su voto, en una convocatoria electoral que llega después de que se hayan ampliado algunos de los plazos previstos para facilitar la participación de los electores que viven fuera de nuestro país.

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El censo electoral de residentes en el extranjero alcanza los 2.776.645 ciudadanos para las elecciones generales del 29 de noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un colectivo que puede participar en la renovación del Congreso y del Senado a través de distintas vías, dependiendo de dónde se encuentre en estos días y de su situación administrativa.

“Votamos para que nuestra familia tenga unas condiciones dignas y no perdamos lo conseguido”

En París, la afluencia ha sido especialmente llamativa, sobre todo durante la jornada del sábado. Algunos ciudadanos llegaron a esperar hasta tres horas para poder completar el procedimiento, en un ambiente que, pese a las aglomeraciones, se mantuvo tranquilo todo el día. “Es la primera vez que veo tanta gente. He alucinado cuando he llegado”, reconoció a EFE Carmen María Herrera, una andaluza que lleva ocho años instalada en la región parisina y que acudió a votar junto a una amiga.

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Cabina electoral durante las elecciones generales, en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, a 23 de julio de 2023, en Madrid (España). Carlos Luján - Europa Press

Entre los electores que se acercaron al consulado también había personas que, hasta ahora, nunca habían participado en unas elecciones. Juan Allende, jubilado asturiano que emigró a Francia en 1966, explicó a la agencia de noticias que durante buena parte de su vida no había votado, pero que esta vez había decidido acudir a las urnas. “Nunca voté, no me gusta la política, porque mi padre me lo había prohibido, pero veo que es necesario votar porque España subió, ahora está muy arriba y es la mejor nación de Europa”, relató.

Allende también expresó su preocupación por el rumbo político que pueda tomar el país tras los comicios. “¿Y quién la subió? No sé si soy socialista porque nunca voté, pero pienso que uno debe votar por un presidente que lleve a España hacia arriba, no que la baje”, añadió.

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Otros electores han vinculado su participación con la situación de sus familiares que continúan viviendo en España, y con la posibilidad de regresar algún día. Pilar Rosúa Vázquez, residente en Normandía, acompañó a Herrera durante la espera y defendió la importancia de que los ciudadanos que viven fuera también puedan influir en las decisiones políticas que afectan a quienes permanecen en el país. “Toda nuestra familia está en España, prácticamente, así que, además de votar por nosotros, por un posible regreso, también es por ellos, para que tengan unas condiciones dignas y no perdamos lo que hemos conseguido”, explicó.

“Esta vez ya es suficiente. Esto ya es suficiente”

La afluencia de españoles también ha sido llamativa en Londres. Las colas se han prolongado durante buena parte de la jornada del sábado, llegando a esperar hasta cuatro horas para poder acceder a las instalaciones y completar su derecho a voto. Entre quienes han acudido estaba Arancha Fernández, vallisoletana que lleva 30 años viviendo en Reino Unido, que se mostró sorprendida por la longitud de la fila. Fernández explicó a EFE que había preferido votar presencialmente porque “no me fío yo del Gobierno que tenemos. Entonces, creo que hay una posibilidad bastante grande de que el voto por correo esté manipulado”. También reconoció su preocupación por el rumbo del país y por las condiciones que encontrará cuando regrese a España tras su jubilación.

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Cientos de personas hacen fila a las puertas del Consulado General de España en Londres para ejercer su derecho a voto en las elecciones generales del 29 de noviembre / Fuente: EFE

Otra de las personas que esperaron a las puertas del consulado a su turno fue Cristina Serrano, que lleva 14 años en Reino Unido. En su caso, explicó que había recibido las papeletas, pero no los sobres necesarios para enviar el sufragio, por lo que decidió desplazarse hasta el consulado, y que su decisión de participar responde al descontento con la situación política y económica española. “Esta vez ya es suficiente. Esto ya es suficiente”, ha señalado. Además, lamentó las dificultades que, a su juicio, tienen muchos ciudadanos para acceder a empleos y salarios dignos.

Por su parte, Leticia, una madrileña que lleva cuatro años residiendo en Londres, explicó que sigue pendiente de la actualidad española y que le gustaría regresar algún día, aunque espera poder hacerlo con mejores perspectivas laborales. La joven puso el foco en las dificultades que afronta su generación, que “estudia grado, máster, idiomas, hace prácticas y, sin embargo, cuando echamos currículums en España, las perspectivas salariales son bajas, el llegar a fin de mes, con los precios del alquiler actual, es difícil”. Por eso, considera importante que se produzcan cambios que permitan mejorar las oportunidades laborales y las condiciones de vida en España.

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“Esto me hace pensar un poco más en las raíces de mis abuelos”

Y al otro lado del charco, Argentina es el país que concentra el mayor número de españoles inscritos en el censo electoral exterior. En Buenos Aires, antes de las diez de la mañana del sábado, ya había muchos ciudadanos esperando para entrar en el Consulado General de España, y entre ellos se encontraba Nuria Ripoll, de 50 años, nieta de un alicantino que emigró a Argentina durante el franquismo. La mujer, según recoge EFE, fue una de las primeras en conseguir la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, y explicó que esta era la primera vez que podía participar en unas elecciones españolas.

Su hija Macarena, de 20 años, también se estrenó en las urnas como ciudadana española. Para ella, haber conseguido la nacionalidad supone una oportunidad de acercarse a la historia familiar y recuperar el vínculo con sus antepasados. “Esto me hace pensar un poco más en las raíces de mis abuelos”, contó a la agencia. Asimismo, la jornada estuvo marcada por la organización de circuitos diferenciados en el consulado para atender a los distintos grupos de electores, teniendo en cuenta la incertidumbre para algunos descendientes de exiliados por las restricciones que afectan a parte de los nacionalizados al amparo de la legislación de memoria democrática.

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*Noticia elaborada con información de agencias.