Guitarricadelafuente se corona en Madrid e interpreta por primera vez la canción de ‘La Bola Negra’ antes de ir a por el Oscar

El artista Guitarricadelafuente durante una actuación en el Movistar Arena, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). Guitarricadelafuente clausura hoy su gira en España con este concierto que ha titulado ‘Spanish Leather Closing Chapter’ tras haber recorrido escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ricardo Rubio / Europa Press

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Madrid vive durante esta semana unos de sus días más confusos en mucho tiempo. Capaz siempre de lo mejor y lo peor, en sus calles han convivido a la vez las protestas contra el Gobierno y la Comunidad por el tema de la vivienda y el caso Maricarmen, al tiempo que el mismísimo Woody Allen presentaba su próxima película ignorando por completo el tenso clima político. Entre la belleza y el esperpento, lo reivindicativo y lo escapista, no cabía pensar que una estrella se erigiese con una fuerza capaz de eclipsarlo todo. Pero si algo nos ha enseñado Madrid en todo este tiempo es que solo hace falta un escenario y algo de talento para ser capaz de conquistarla.

Álvaro Lafuente Calvo, más conocido como Guitarricadelafuente, ha sido esa estrella capaz de iluminar la capital en sus momentos más oscuros. Aupado por el reciente éxito de La bola negra, película que coprotagoniza junto a Miguel Bernardeau, Milo Quifes y Carlos González, el de Benicàssim salía al Movistar Arena para clausurar su disco Spanish Leather, pero a la vez para dar la bienvenida a la carrera que ya ha empezado por el Oscar. No es que lo admitiera sobre el escenario ni mucho menos, pero ahora mismo no solo es el favorito para arrebatarle la estatuilla a la mismísima Taylor Swift, sino también claro candidato al Oscar a Mejor actor de reparto, algo que no sucede desde 2007... cuando lo ganó Javier Bardem por No es país para viejos.

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Precedido por la dulce voz de Isabel Sandoval que sonaba por megafonía con la otoñal Fade into you de Mazzy Star, Guitarricadelafuente saltaba al escenario como ese cervatillo asustado que ha demostrado ser dentro y fuera de la pantalla, una pequeña caracola que va cogiendo fuerza con cada ola. Hasta la cámara lo rehuía al principio, enfocando sus botas doradas -ese spanish leather del que ha hecho gala en su álbum- siendo enceradas bajo un pantalón de purpurina mientras sonaban los acordes de Full time papi, uno de sus grandes éxitos y encargado de abrir un concierto con un significado más que especial para el cantante.

MADRID, 02/10/2026.- El músico y cantante Guitarricadelafuente durante el concierto que ha ofrecido este viernes en el Movistar Arena de Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Comprometido con Madrid y su gente

Consciente de que la noche apenas acababa de comenzar pero que suponía un y antes un después en su carrera, el castellonense arrancaba con un tímido “Viva Madrid” que más tarde se convertiría en todo un llamamiento a la unión, casi un poco como el arco de su personaje en La bola negra, ese soldado del bando sublevado al que “le han puesto un fusil en la mano” y quien poco a poco va encontrando su verdadera identidad en la mirada que le devuelve Rafael Rodríguez Rapún, el personaje interpretado por Miguel Bernardeau. No sabemos si Guitarrica miró a Miguel a la cara o sintió su reflejo en los ojos de todos los asistentes que lo acompañaba, pero sin duda encontró sus fuerzas y un inmejorable fusil sobre el público desplazado.

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Tras calentar con Calypso y Futuros amantes con el primer guiño a la capital (“Cafeterías de Madrid se ven tan europeas”), el cantante se cambiaba su camisa vaquera y pantalones dorados por unos plateados a pecho descubierto. “Habéis venido a quemaros las pestañas, a relucir esta piel dorada”, recitaba poético mientras apuntaba a las botas que deslizaban por un escenario inundado de arena de playa. “Vamos a celebrar que vamos a vivir”, gritaba antes de entonar otro de sus primeros y más sentidos temas, Conticinio. Tras este momento tan íntimo entre el cantante y sus fans más acérrimos, el cambio de outfit daba paso a una sección mucho más rumbera y, por ende, más bailable para el público del Movistar Arena, que ya le había entregado su corazón pero ahora quería hacer lo propio con sus pies.

Pipe dream, Mataleón, Abc y especialmente La puerta del sol pondrían la nota más alegre, esta última especialmente después de estar dedicada a todos los desplazados a la acampada multitudinaria en el epicentro de la capital. Guitarricadelafuente no se olvidaba de todos los jóvenes y no tan jóvenes alzados en protesta por la vivienda como tampoco lo hacía su buena amiga Samantha Hudson, quien irrumpía en el concierto por videollamada y en directo desde la mismísima Puerta del Sol, desde la que convocaba a todo el público para la huelga de este sábado en Madrid.

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El artista Guitarricadelafuente durante una actuación en el Movistar Arena, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). Guitarricadelafuente clausura hoy su gira en España con este concierto que ha titulado ‘Spanish Leather Closing Chapter’ tras haber recorrido escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ricardo Rubio / Europa Press

Álvaro, Guitarrica y Sebastián

Demostrando al contrario de otros que se puede ser creativo y reivindicativo, estar interesado en el amor y las relaciones humanas sin renunciar a la conciencia social, Guitarrica daba paso al momento más esperado de la noche. La primera interpretación de La nieve, la canción original de La bola negra y clara aspirante al Oscar, cobraba vida por fin sobre un escenario en el que el cantante aparecía con la ya mítica trompeta de Sebastián. El niño, el cantante y el actor se convertían en uno solo al interpretar los preciosos acordes y cantar esos versos que acompañan una de las escenas más bellas y singulares del filme de los Javis y ya de la historia del cine español: “Llego el primero donde arden mil fuegos / De carne y lucero, es mi cruz / Mira de frente como hacía a los veinte / Y quién no le teme al sol / Llego a la nieve, mira qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca aprendí”. Que se prepare Taylor Swift y todo Hollywood, que llega un chico de larga melena y más largas pestañas para arrasar en el Dolby Theatre.

No sería una fiesta redonda sin sus invitados más singulares, y tras interpretar La nieve el cantante bajaba del escenario para celebrar el éxito de La bola negra al ritmo de Agua y mezcal con algunos de sus compañeros de reparto. Miguel Bernardeau o Carlos González aparecían por la pantalla en blanco y negro y desataban el griterío del estadio con casi la misma fuerza que los soldados de la película al ver a la cupletista de Penélope Cruz. La chispa entre Guitarrica y el antiguo actor de Élite sigue intacta, y de ahí surgía de nuevo una ráfaga de fuego (metafórico pero también literal, que para algo lo tiene el Movistar Arena) para continuar con Quién teme a la maquina, Guantanamera y Tramuntana, su particular carta de amor a la Cataluña en la que ha crecido los últimos años y a la que profesa tanto o más cariño que Madrid.

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El colofón llegaba con su gran hit y carta de despedida oficial para el disco, BABIECA! una canción con la fuerza del caballo del Cid pero que en realidad está dedicada a la historia de amor de sus padres, aunque bien podría ser una predicción de su carrera actual: “Sale en prime time, las noticias / Hoy tengo el poder, la delicia / Pierdo el control en la pista”. Aquel chico con mirada de cervatillo y melena de león sacaba un último esfuerzo para despedirse con Sixtinain, uno de sus primeros temas y que dice: “Voy viajando con las olas / Evitando el temporal / No me falla la memoria / Y tú tampoco lo harás”. Desde este momento y hasta que Hollywood diga lo contrario, Guitarricadelafuente viajará con las olas y con millones de españoles a su lado, pues se ha ganado ya un rincón privilegiado en el corazón de todos con los que su música han bailado.