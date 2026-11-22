MotoGP - Gran Premio de Portugal - Circuito Internacional del Algarve, Portimão, Portugal - 22 de noviembre de 2026. Marc Márquez, del Ducati Lenovo Team, celebra su victoria en el Campeonato del Mundo de MotoGP de 2026. (REUTERS/Rodrigo Antunes)

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Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El piloto de 33 años ha conseguido remontar una de sus temporadas más complicadas, que ha culminado con la conquista de su octavo Mundial en MotoGP y su décimo título de motociclismo.

Recordemos que ayer el ilerdense salió escaldado de la carrera al sprint del Gran Premio de Portugal en Portimão, tras sufrir una inoportuna caída. En esa jornada salió desde la segunda posición de la parrilla y parecía estar cómodo en el tercer puesto durante casi toda la carrera. Con esa plaza y con Jorge Martín situado en la sexta posición, el título de MotoGP quedaba matemáticamente sentenciado a su favor.

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Pero el fallo a “dos minutos y poco para cruzar la meta” dejó su destino a la carrera del domingo. Tras cruzar la meta en la novena plaza del Gran Premio, el de Cervera ha logrado superar a Valentino Rossi y proclamarse en la cúspide indiscutible del deporte de dos ruedas. El camino hacia este galardón ha estado marcado por una capacidad de superación sin precedentes. Hace apenas seis meses, la posibilidad de que Márquez levantara el título parecía una quimera absoluta.

The greatest comeback is now complete. 📈🏆 @marcmarquez93 #MARCmade | #H1STORY https://t.co/amZBPzUNJu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

El ilerdense atravesaba un período crítico, lidiando con las secuelas de dos operaciones quirúrgicas en su hombro derecho y en un pie durante el transcurso del campeonato. A este calvario físico, se sumaba una desventaja abismal de 102 puntos respecto al líder de la clasificación general, una distancia que nunca se ha remontado en la categoría reina.

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*Noticia en ampliación