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Qué significa la frase de Yenesi en ‘La bola negra’: “El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos”

La película tiene varios diálogos para el recuerdo, pero ese es una referencia directa a otra obra de gran aprecio para los Javis

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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Apenas lleva unos días en los cines, pero ya está emocionando a millones de personas. La bola negra se ha convertido en uno de los mejores estrenos en la historia del cine en España y en una película que deja huella a todo aquel que la ve. Su emocionante historia, sus apabullantes actuaciones o su impresionante fotografía son solo algunos de los elementos que llaman más la atención de los espectadores, pero también un guion que deja frases para el recuerdo. Y una de ellas la deja Yenesi.

“El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos” es una frase que puede escucharse del personaje interpretado por la actriz de Avilés en la parte final de la película, cuando se produce una de las grandes revelaciones de la historia que componen Carlos (Milo Quifes), Sebastián (Guitarricadelafuente) y Alberto (Carlos González). Una frase contundente pero detrás de la cual hay un gran significado, explicado por los directores de la película, Javier Calvo y Javier Ambrossi, así como por la propia Yenesi.

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Wow, qué pedazo de frase, El corazón de un maricón es un océano de secretos. Yo me he ahogado en corazones de maricones llenos de secretos. Buceo, llego hasta el fondo, se me cae la bombona y ahí me quedo”, contaba la actriz de Mariliendre, que da vida en la película a una abogada y ayudante del albacea de la familia de Alberto y Teresa (Lola Dueñas), la cual se ha mantenido separada durante años pero a raíz de la repentina muerte del abuelo hace que Alberto tenga que acudir a Cantabria para recibir el último testamento de su lejano pariente. Más allá de lo evidente, que muchas personas homosexuales esconden en su corazón grandes secretos, la frase se trata de un guiño directo a una de las películas de cabecera de los Javis: Titanic de James Cameron.

24/11/2025 Javier Calvo y Yenesi a su llegada al aeropuerto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
24/11/2025 Javier Calvo y Yenesi a su llegada al aeropuerto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Un homenaje a una película predilecta

¿Qué descubrí con esta frase? Pues que es una referencia directa a Titanic, que nunca la vi entera, era muy pequeña cuando la pusieron por la televisión", aseguraba Yenesi a Shangay en una entrevista promocional de la película. La referencia a Titanic fue reconocida por los directores de la película, al igual que otras como el cine de Andrei Tarkovsky o Béla Tarr, aunque sin duda parece que este referente tenía un mayor anclaje emocional para ellos.

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“Yenesi tiene que decir esa frase porque La bola negra es Titanic. Es una historia de amor imposible”, contaba Javier Calvo en La Ser. “Al leer La piedra oscura de Alberto Conejero, que es el germen de La bola negra, había una intimidad que me llevaba a El paciente inglés o Titanic evidentemente”, secundaba Javier Ambrossi, quien mencionaba otra película de referencia para La bola negra, especialmente en cuanto a su estructura. “Al construir las tres tramas también apareció la idea de Las horas, una peli que fuera apetecible para el espectador, que tuviera esa cosa antibelicista, que tuviera esta cosa antifascista, pero que también fuera una peli que apelara a todas las audiencias y que fuera atractiva. Si vas a hacer una peli grande, vamos a intentar que llegue a la gente!. Dicho y hecho.

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