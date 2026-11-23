Imagen de archivo de un escaparate que anuncia descuentos por el Black Friday. (Jesús Hellín/Europa Press)

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El Black Friday es el evento comercial de rebajas más importante del año. Los descuentos que comenzaron a hacerse en Estados Unidos el día después de Acción de Gracias para dar el pistoletazo de salida a las compras navideñas ya se han instalado de forma indefinida en nuestro calendario. En este 2026, la fecha que todo el mundo espera es el viernes 27 de noviembre.

A diferencia de sus inicios, la cita ya no se circunscribe únicamente a una jornada de 24 horas. En los últimos años hemos visto cómo la gran mayoría de distribuidores han extendido estas promociones a lo largo de varias semanas o durante toda la denominada Black Week. Algo que se mantendrá este 2026. De esta forma, las rebajas se mantendrán hasta el lunes 30 de noviembre, bautizado como Cyber Monday. Esta jornada complementaria nació orientada en exclusiva a las transacciones por internet y al canal digital, aunque en la actualidad muchas compañías prolongan sus ofertas tanto en la web como en sus tiendas físicas, convirtiéndose en el último gran escaparate de descuentos antes de la entrada formal en el mes de diciembre.

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El catálogo de comercios que participan en esta campaña abarca prácticamente a todos los gigantes de la venta física y electrónica. Entre los establecimientos disponibles destacan plataformas de comercio online y grandes almacenes como Amazon y El Corte Inglés, especialistas en tecnología como MediaMarkt y PcComponentes, cadenas de distribución como Carrefour y Lidl, y firmas de equipamiento del hogar como Leroy Merlin. A ellos se suma de forma masiva el sector textil, encabezado por marcas del grupo Inditex como Zara, Stradivarius, Pull&Bear y Bershka, además de enseñas como Mango, H&M y Parfois.

Un cartel publicitario anuncia rebajas con motivo del Black Friday. (Alberto Ortega/Europa Press)

Gasto medio frente al ahorro real en Black Friday

El impacto macroeconómico de este periodo, enmarcado dentro del Golden Quarter, moviliza una inversión notable en los hogares españoles, que prevén destinar una media de 969 euros a las compras de toda la temporada. Centrándose en el Black Friday, tres de cada cuatro consumidores en España planean comprar artículos con un gasto medio individual previsto de 196 euros.

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Sin embargo, los datos empíricos contrastan fuertemente con las promociones publicitarias que anuncian rebajas superiores al 70%. De acuerdo con el informe de Tantea sobre el Black Friday 2026, solo el 30,7% de los descuentos analizados se sitúa realmente por debajo del precio más bajo del último mes. Además, mientras que la mediana del descuento anunciado era del 28,4%, el descuento real mediano fue del -1,5%, lo que evidencia que el precio mediano final está ligeramente por encima del mínimo previo.

El estudio también revela que el 18,4% de las ofertas salen de artículos cuyo importe se había incrementado al menos un 10% en las cuatro semanas anteriores. Por sectores, la electrónica y los videojuegos ofrecieron los mejores márgenes, con un 56,5% de rebajas efectivas y un ahorro real mediano del 5,7%, frente a la moda (donde solo el 27,6% bajó su precio mínimo con un -6,6% mediano) o la salud y belleza, donde apenas el 18,5% supone un descuento auténtico.

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Compradores en un centro comercial. (Reuters/Rachel Wisnieswki)

Qué dice la legislación española sobre las ofertas y garantías

Para evitar engaños basados en encarecimientos previos, el marco normativo nacional regula de forma estricta las rebajas. En España, el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista estipula que en cualquier producto rebajado debe mostrarse con total claridad el precio original junto al importe reducido. Además, la normativa exige de forma preceptiva que dicho precio anterior de referencia sea el más bajo aplicado a artículos idénticos en los 30 días previos a la promoción.

Junto a esta exigencia de precios, las autoridades recuerdan que los derechos del consumidor permanecen inalterables durante el evento: todo producto adquirido en rebajas mantiene intacta la garantía legal mínima de tres años. Asimismo, para todas las transacciones realizadas a distancia u online, el cliente goza de un plazo de desistimiento de 14 días naturales para devolver la compra sin necesidad de justificación. Ante prácticas abusivas —como recargos ocultos o precios inflados— se puede reclamar ante las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o las juntas arbitrales.

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