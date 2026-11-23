Una granada lista para consumir (Pexels)

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La granada es una fruta de otoño que destaca tanto por su característico sabor agridulce como por su interesante composición nutricional. Jugosa, refrescante y con un aspecto muy particular, sus pequeños granos de color rojo intenso esconden una combinación de vitaminas, minerales y compuestos vegetales que la convierten en una buena opción para incorporar a una alimentación saludable y equilibrada.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) recoge que la granada es una fruta poco calórica: aporta tan solo 34 kcal por cada 100 gramos de producto. Además, contiene una cantidad considerable de potasio y pequeñas cantidades de vitamina C y vitaminas del grupo B. También presenta ácido cítrico, responsable de su característico toque ácido, que potencia la acción de la vitamina C.

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Sin embargo, uno de sus mayores atractivos nutricionales reside en su contenido en compuestos antioxidantes, especialmente polifenoles y flavonoides. Entre estos últimos destacan las antocianinas, pigmentos naturales responsables de buena parte de su color rojizo, como la delfinidina, la cianidina y la pelargonidina. Gracias a esta composición, comer granada puede contribuir a cuidar la salud y aportar beneficios interesantes al organismo.

Antioxidantes que protegen las células

Uno de los principales beneficios de la granada es su contenido en compuestos antioxidantes. Entre ellos destacan los polifenoles, especialmente los taninos, y las antocianinas, unos flavonoides que también se encuentran en otras frutas de color rojo, morado y azulado.

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Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el daño celular provocado por los radicales libres. Por ello, incluir alimentos ricos en antioxidantes, como la granada, dentro de una dieta variada puede contribuir a proteger las células frente al daño oxidativo y favorecer el mantenimiento de una buena salud.

Cuida los músculos y el sistema nervioso

La granada destaca por su contenido en potasio, un mineral esencial para el organismo. Este nutriente participa en el funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, además de contribuir al mantenimiento de una presión arterial normal.

Consumir granada puede ayudar a complementar la ingesta diaria de potasio, especialmente cuando se combina con otras frutas y verduras ricas en este mineral. Su consumo resulta, por tanto, una opción interesante dentro de una alimentación equilibrada.

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Fuente de vitamina C

Aunque no es una de las frutas con mayor contenido en vitamina C, la granada aporta pequeñas cantidades de esta vitamina, fundamental para el funcionamiento del sistema inmunitario y la protección de las células frente al daño oxidativo.

Además, contiene ácido cítrico, que potencia la acción de la vitamina C. Esta combinación añade valor nutricional a la fruta y permite aprovechar sus componentes dentro de una dieta saludable.

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Aliada para controlar el aporte calórico

Con solo 34 kcal por cada 100 gramos, la granada es una fruta ligera que permite disfrutar de un alimento dulce y refrescante sin realizar un gran aporte energético. Su consumo puede ayudar a completar las cinco raciones diarias recomendadas de frutas y verduras y a sustituir opciones menos saludables, como los postres azucarados.

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El aporte de los taninos

La granada también contiene taninos, un tipo de polifenoles que se concentran principalmente en la corteza y en las láminas y tabiques membranosos que separan sus granos. Estas sustancias son responsables de la sensación áspera y ligeramente astringente que deja la fruta en el paladar.