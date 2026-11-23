Candidatos a las Elecciones Generales de España. (Composición Infobae)

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España se encamina hacia una nueva legislatura en la que gobernar podría resultar tan complicado como ganar las elecciones. A la probable fragmentación parlamentaria y a la dificultad para construir mayorías estables se suma una larga lista de problemas estructurales que amenazan con condicionar el futuro económico y social del país. El acceso a la vivienda, el déficit público, la competitividad industrial, la financiación de la defensa o las pensiones figuran entre las principales decisiones que deberá afrontar el próximo Ejecutivo.

Unos desafíos que, según recoge el monográfico España ante el próximo Gobierno: retos de la nueva legislatura, del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), marcarán la agenda política española a medio y largo plazo.

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Más allá de las diferencias entre partidos, el informe apunta a una cuestión de fondo: la capacidad de alcanzar acuerdos para impulsar políticas públicas sostenibles. Sin consensos que sobrevivan a los ciclos electorales, advierten sus autores, será difícil afrontar problemas que requieren planificación, inversión y reformas de largo recorrido.

La fragmentación política pondrá a prueba la capacidad de gobernar

La aritmética parlamentaria será uno de los primeros obstáculos para el próximo presidente del Gobierno. A juicio de Pedro Fernández Hernández, profesor de Ética de los Negocios, Deontología Profesional y Filosofía Política del IEB, el nuevo escenario obligará a abandonar la lógica de los bloques permanentes y apostar por acuerdos variables en función de cada iniciativa.

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“Existe una diferencia esencial entre permanecer en el Gobierno y poder gobernar”, señala Fernández Hernández. El experto distingue entre las mayorías necesarias para lograr la investidura, aprobar los Presupuestos y sacar adelante las distintas iniciativas legislativas, tres objetivos que no tienen por qué coincidir.

En este contexto, la negociación previa adquirirá un peso determinante. La próxima legislatura podría exigir tanto al Ejecutivo como a la oposición una mayor responsabilidad para alcanzar pactos en cuestiones estratégicas, especialmente aquellas que afectan a las políticas de Estado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit y la deuda obligan a revisar el gasto público

Las cuentas públicas representan otro de los frentes más delicados para el nuevo Ejecutivo. Rafael Pampillón, profesor de Economía Aplicada del IEB, incide sobre la anomalía de afrontar una nueva etapa política sin haber recuperado una dinámica normal de aprobación presupuestaria. “España necesita cambiar radicalmente su política de gasto público”, sostiene. Su propuesta pasa por revisar las partidas menos productivas y la estructura administrativa antes de recurrir a nuevos incrementos de la presión fiscal.

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Entre las prioridades que plantea, figuran unos Presupuestos para 2027 con una senda creíble de reducción del déficit y la deuda, una revisión de las subvenciones y los organismos públicos y el control de los compromisos de gasto permanente. Todo ello sin sacrificar la inversión en educación, formación profesional, investigación, tecnología e infraestructuras, elementos que Pampillón considera esenciales para mejorar la productividad.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

La vivienda exige algo más que medidas a corto plazo

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del país. Para Alejandro Rosillo Fairén, doctor en Derecho y profesor del IEB, la dimensión de la crisis obliga a plantear una estrategia que vaya más allá de las medidas vinculadas a una legislatura concreta. “Urgen medidas realistas que huyan del cortoplacismo de una legislatura e involucren a todas las Administraciones públicas y al sector privado en un gran pacto de Estado”, señala.

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El experto defiende aumentar la disponibilidad de suelo finalista, acelerar los procedimientos urbanísticos, reforzar la seguridad jurídica y ampliar el parque de vivienda social. También considera necesario revisar la fiscalidad que afecta al acceso a los inmuebles y establecer mecanismos que favorezcan el mantenimiento y el crecimiento de la oferta de alquiler.

La solución, según su análisis, pasa por encontrar un equilibrio entre la función social de la vivienda y las condiciones económicas y jurídicas que permitan incrementar la oferta. Un objetivo que requiere la implicación conjunta de las administraciones y el sector privado.

Energía y defensa: dos apuestas estratégicas para la economía

En el terreno económico, España cuenta con una oportunidad que podría transformar su posición industrial. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB, considera que el despliegue de energías renovables debe convertirse en una palanca para atraer inversiones, crear empleo cualificado y reforzar la competitividad empresarial.

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“La energía puede ser la gran ventaja estratégica española”, sostiene. Sin embargo, advierte que producir electricidad limpia no será suficiente si el país no consigue aprovechar esa capacidad para desarrollar actividades industriales de mayor valor añadido. Para conseguirlo, plantea combinar nuevas inversiones en renovables, almacenamiento, redes e interconexiones con el impulso de sectores como la inteligencia artificial, la salud, la biotecnología y la defensa. Los fondos europeos, añade, deberían actuar como catalizadores de proyectos productivos capaces de atraer capital privado.

La política de defensa también ocupará un lugar destacado en la agenda del próximo Ejecutivo. José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB, y Adriana Dorvier, profesora de este programa, consideran que el debate no puede reducirse a fijar un porcentaje del PIB destinado al gasto militar. “Sea cual sea la composición del Gobierno que salga de las elecciones, la defensa exigirá decisiones relevantes: definir prioridades, fijar una senda de gasto y explicar a la ciudadanía el porqué de cada elección”, señalan. Entre las necesidades identificadas, destacan la defensa aérea y antimisiles, la vigilancia marítima, la ciberseguridad y las reservas de munición, además del fortalecimiento de la industria nacional. El desafío será financiar estas capacidades sin comprometer otras partidas esenciales del Estado del bienestar.

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Las pensiones, bajo la presión del envejecimiento

El relevo generacional amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos financieros de las próximas décadas. La jubilación de las generaciones del baby boom, el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento de las nuevas prestaciones incrementarán la presión sobre el sistema público de pensiones.

Ante este escenario, Jesús Pérez, analista financiero, actuario y profesor del IEB, plantea el debate desde una perspectiva que va más allá de la supervivencia del modelo actual. “La pregunta no es si el sistema público de pensiones sobrevivirá. Sobrevivirá. La pregunta es quién pagará la factura de la transición demográfica”, afirma.

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Entre las posibles respuestas, propone introducir una mayor flexibilidad en la edad de jubilación, incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral y desarrollar mecanismos de ahorro complementario. También considera conveniente diferenciar con mayor claridad las prestaciones contributivas de aquellas que responden a objetivos de protección social.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

La inteligencia artificial abre un nuevo frente regulatorio y educativo

La transformación tecnológica obligará igualmente a revisar la preparación de los profesionales. En sectores como el financiero, la inteligencia artificial ya está modificando la gestión del riesgo, la relación con los clientes y la negociación algorítmica.

Alfonso Pulido, responsable de Orientación Profesional del IEB, considera que el principal desafío no reside exclusivamente en la tecnología, sino en las consecuencias jurídicas y formativas de su implantación. “La disrupción de la próxima legislatura no será tecnológica, sino jurídica”, señala, en referencia a la aplicación de la normativa europea sobre inteligencia artificial y a las nuevas obligaciones de supervisión y formación.

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Por ello, defiende adaptar los programas universitarios y de posgrado para preparar a profesionales capaces de comprender, supervisar y cuestionar los sistemas de inteligencia artificial. A esta transformación añade la necesidad de impulsar iniciativas de reskilling y upskilling que permitan a los trabajadores actualizar sus competencias y responder a las nuevas exigencias del mercado laboral.

En este contexto, los expertos consideran que España necesitará algo más que una mayoría parlamentaria para hacer frente a la agenda que se le plantea al próximo Gobierno: precisará acuerdos duraderos, planificación y capacidad para convertir los grandes retos nacionales en políticas de Estado.