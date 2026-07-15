Estas son las tres películas que Nolan le puso al reparto de ‘La Odisea’ y que recomienda ver antes de la película: “Nos hemos fijado mucho en los paisajes y el viento”

Christopher Nolan posa con el cuadro "Odiseo y Polifemo" del pintor suizo Arnold Böcklin como telón de fondo, mostrando una escena mitológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apenas faltan unos días para que llegue el gran momento. La Odisea de Christopher Nolan desembarca en cines este mismo viernes 17 de julio y eso es motivo de celebración entre cualquier amante del cine que se precie. Un proyecto ambicioso cargado de una gran expectación como suele ser ya habitual en las películas del británico, pero que parece que con este título piensa llevar todo a otro nivel. No en vano, se trata de la adaptación de una de las obras más influyentes de toda la historia de la literatura. Y para adaptar una obra tan influyente, tampoco viene mal tomar inspiración de otras.

Tal y como ha revelado el propio cineasta, parte de la extensa preparación para la producción del filme ha estado protagonizada por fijarse en referentes para la construcción del imaginario de La Odisea. Uno podría pensar que el director organizó una serie de proyecciones en torno a otras adaptaciones de la misma historia, como el Ulises de los años 50 con Kirk Douglas como protagonista o la reciente El regreso de Ulises, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que en realidad no hay muchos precedentes de producciones que se hayan atrevido a adaptar el épico relato atribuido a Homero, por lo que Nolan ha tenido que virar su mirada hacia otro tipo de películas que se podían parecer más a la escala épica que él tenía presente.

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En La Odisea de Christopher Nolan, Odiseo (Matt Damon) busca regresar a su hogar después de años en la Guerra de Troya. En Ítaca su familia y amigos ya le han dado prácticamente por muerto después de tanto tiempo, y mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) teje un sudario para su suegro Laertes como excusa para demorar su casamiento con alguno de los pretendientes, el joven Telémaco parece ser el único que conserva algo de esperanza de reencontrarse con su padre. Es por ello que viajará a otros reinos con la esperanza de hallar algo de información sobre el paradero de Odiseo, sin saber que este ya está en un viaje de vuelta a casa.

Imagen de 'Ran', de Akira Kurosawa

Dos obras magnas y una con conexión directa

“Tendemos a hacer proyecciones en celuloide y fijarnos en las texturas de películas que podrían inspirarnos. Normalmente esas influencias son bastante indirectas, como es en este caso”, comentaba en una reciente entrevista Nolan, quien para Oppenheimer ya recomendó cintas como JFK de Oliver Stone, The hill de Sidney Lumet o Ciudadano Kane de Orson Welles, ignorando por ejemplo casos que a priori parecían más evidentes como ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú. Para La Odisea no ha sido diferente, con unas citas más ligadas a otros aspectos concretos más allá de la trama.

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“En esta película nos fijamos en cosas de Andrei Rublev de Andrei Tarkovsky y Ran de Akira Kurosawa, que es una película increíble en la que nos pudimos fijar en sus alucinantes paisajes y en el viento en particular. La vimos, nos fijamos en cómo ondean sus banderas al viento y pensamos que eso es lo que estábamos buscando para lo que estábamos haciendo", argumentaba el director de Interstellar y El caballero oscuro, haciendo referencia a los espacios en los que transita la película de Kurosawa ambientada en la Japón feudal y a su vez inspirada en otra obra clásica como El rey Lear de William Shakespeare. Aunque no lo mencione, otro elemento que conecta estas dos referencias con La Odisea es su apuesta firme por un formato de película extenso, siendo el 2.35:1 (Sovscope) en el caso de Andrei Rublev y 1.85:1 de aspect ratio en la de Kurosawa, por los 1.43:1 en IMAX 70mm de La Odisea, si bien no se podrá proyectar así en nuestro país.

Nolan sí menciona una última referencia algo más ligada no a la trama pero sí al contexto histórico de la película. “También nos fijamos en La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, que es una clase de ventana nueva y accesible a la historia", añadía el director de cine, haciendo mención a su preocupación por hacer el contexto de La Odisea lo más cercano y accesible al espectador posible, aunque ello le haya llevado a utilizar un lenguaje moderno en vez de griego antiguo, una decisión de la que aun no sabe si se arrepentirá: “Fui quizás ingenuo, tal vez esto me perjudique, pero quería una narrativa terrenal. Para mí fue una decisión evidente”.

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Imagen de 'Lawrence de Arabia'

Bonus track: el director que más ha influido a Nolan

Si bien no la citaba entre las inspiraciones, sabemos que hay otra película que el reparto de la película fue a ver durante el rodaje de La Odisea, y se trata nada menos que de Lawrence de Arabia, película dirigida por David Lean en 1962 y otro de los grandes títulos épicos e históricos del cine. Lo sabemos porque el propio protagonista de La Odisea, Matt Damon, reveló que había sido Tom Holland quien había organizado una proyección con el beneplácito del jefe de Sony Pictures, albergando una proyección en 70mm del clásico: “Estábamos en Sony, y Tom Rothman tiene una de las pocas copias en 70mm en perfecto estado de esa película. Y Tom Holland, como es Spider-Man y el favorito de todo el mundo en ese estudio, llamó a Rothman y este se encargó de que pudiéramos verla un domingo, las cuatro horas completas”, confesaba el actor.

Los distintos formatos de 'La Odisea', explicados. El director la concibió íntegramente en IMAX de 70mm, pero ningún cine puede actualmente proyectar así en España.

Quizá Holland tomó buena nota de su director, porque lo cierto es que Nolan ya había recomendado en anteriores ocasiones a David Lean como uno de sus directores de cabecera y a Lawrence de Arabia como una influencia directa en varias de sus películas. De hecho, la insistencia de Nolan en el uso de celuloide y de un gran formato se ha cimentado en gran medida en la impresión que el filme protagonizado por Peter O’Toole y Omar Shariff causó en él. “A veces resulta difícil expresar con palabras qué es lo que le falta a la proyección digital en comparación con la proyección cinematográfica. Pueden ser los detalles más sutiles de las sombras o la tonalidad particular de los cielos. Aquí se pueden apreciar en el camello cuando sale del desierto mucho antes de lo que se aprecia en Blu-ray”, diría en una proyección organizada en Londres por él mismo diez años antes de que Holland hiciese lo propio con el reparto de La Odisea.

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Sea como fuere, todo apunt a que La Odisea tiene la firme promesa de aspirar a ser la próxima gran película en la línea de las mencionadas, una aventura épica y a gran escala. Aunque no se quiera reconocer como tal, Nolan está llamado a suceder a todos esos grandes directores. “No es que quiera compararme con estas figuras, pero los cineastas que me vienen a la mente son personas como Hitchcock y David Lean, que trabajaron en ambos lugares... Considero a David Lean un cineasta de Hollywood... Siempre me he sentido atraído por, supongo que podría decir, el lenguaje cinematográfico más universal”.