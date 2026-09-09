Tres películas, dos discos y una nueva forma de entender el arte: por qué 2026 está siendo el año de Charli XCX

Charli XCX en una imagen promocional de 'Music, fashion, film'

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Como deja bien claro en el último tema de su último disco, Nadie dura para siempre. Nada ni nadie dura para siempre, y es por ello que Charli XCX quiere dejar constancia de su paso por este mundo de todas las maneras posibles. Una declaración de intenciones condensada en el título Music, Fashion, Film que se ha encargado de ir cumpliendo durante estos últimos meses, y que después de convertirse en una protagonista indiscutible del verano de 2024 gracias a brat, ahora parece autocondenada a convertirse en el rostro, el cuerpo y la voz de 2026.

La cantante británica arranca este mismo viernes sus primeros conciertos de la gira Music, Fashion, Film, su gran publicación de este año pero ni mucho menos la única. Después de un 2024 de lo más movido con el lanzamiento de brat y la resaca que dejó para 2025, la artista de Essex necesitaba reinventarse, y vaya si lo ha hecho. En apenas unos meses ha lanzado dos discos -antes de su álbum de estudio firmó la banda sonora de la película Cumbres borrascosas-, tres películas -The moment, Erupcja y próximamente I want your sex- y sobre todo una nueva forma de entender el arte de forma total en una era en la que parece que uno tiene que pedir perdón por mostrarse tal y como es y no como espera el resto. En ese sentido, Charli ha decidido enseñar todas sus caras posibles, y todas ellas son diferentes pero siguen siendo la misma.

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La primera de esas caras la mostró en The Moment, la película que presentó entre el Festival de Sundance y la Berlinale a principios de este mismo año. Una película montada en forma de falso documental, pretendiendo retratar la gira de una estrella del pop en plena transición artística como gran alegoría de su propia etapa brat. Una divertida y sincera forma de dar carpetazo a la etapa que remontó su carrera pero de la que ya no se siente tan parte, aunque no por ello ha dejado de tocar en sus conciertos lo que ya son himnos como Apple, 360 o Girl, so confusing, tan popular que hasta Lorde la ha incorporado en sus conciertos.

Charli XCX en 'The Moment', la película que estrenó en el Festival de Berlín este mismo año.

Buscando la inspiración todo el tiempo

Más allá de ser una lúdica entrada en el universo de la artista y un documento más o menos fiel de los tejemanejes en la gira de una estrella del pop -no en vano estaba dirigida por el hombre detrás de la propuesta artística de Charli con brat, Aidan Zamiri, The Moment era una transición perfecta hacia el nuevo horizonte que persigue Charli, el del reconocimiento académico. Tras pasar por dos festivales de lo más prestigiosos, la cantante se lanzó a componer su primera banda sonora al completo, la de la particular versión de Cumbres borrascosas a cargo de Emerald Fennell. Un incendio cinematográfico del que Charli consiguió salir indemne, pues fue su aportación de lo más rescatable y alabado en una película que sembró una gran polémica y no poca disparidad entre quienes la vieron.

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En aquella banda sonora ya se podía apreciar esta idea de Charli de dejar el cinismo y la superficialidad de brat por algo mucho más sincero e íntimo, al tiempo que se acercaba a sonidos mucho más experimentales y sobre todo rockeros. La presencia de John Cale, miembro fundador de la banda The Velvet Underground, era ya un adelanto de lo que la artista de 34 años estaba cocinando entre bambalinas: un álbum que no fuera del todo rock pero tampoco ya pop, que no sonase a brat pero sí a Charli. Un álbum que condensase todas sus obesiones en apenas media hora, una media hora intensa, frenética y también de lo más divertida.

De ahí nació Music, Fashion, Film, un álbum dedicado a esta nueva etapa en la carrera de Charli y sobre todo a esta multifaceta que estaba desarrollando como artista, dejando clara su intención de expander su espíritu a través de sus tres disciplinas artísticas predilectas. Por una la conocía todo el mundo, la moda se podía intuir y el cine había empezado a desmarcarse como nueva gran obsesión, especialmente a partir de que compartiese su cuenta de Letterboxd y se descubriese que la cantante era una cinéfila apasionada. ¿El resultado? Juntar a los tres grandes rostros de esas artes en una misma habitación y portada. John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese como tres figuras clave para entender el arte moderno, y de paso el corazón de la propia artista.

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Portada alternativa de 'Music, Fashion, Film' con Charli XCX

Una estrella del cine aún por pulir

Esta última pata es quizá la que Charli aun tenga más por pulir, más que nada porque se nota que es una disciplina en la que se nota que la británica aun no ha podido encontrar del todo su voz, viendo lo dispares que son sus tres proyectos estrenados este año. A la mencionada The Moment le ha seguido Erupcja, estrenada en cines hace tan solo una semana y que deviene en un drama romántico en el que Charli da vida a otra posible extensión de sí misma y su cultura de clubs, pero con una vocación autoral europea y de lo más intimista, más en la línea de algunos temas del disco que de lo mostrado anteriormente.

Poco o nada tiene que ver Erupcja a su vez con I want your sex, el último de los proyectos cinematográficos de este año en los que participa en calidad de actriz y en la que se ha juntado con uno de esos directores que tanto alababa por Letterboxd, Gregg Araki. Conocido por sus romances queer con un estilo particular vinculado al videoclip y de una gran fuerza visual, Araki fue una de las voces más especiales de finales de los noventa y principios de los 2000 en el cine underground estadounidense, y tras muchos años ha vuelto a ponerse tras las cámaras en esta comedia sobre una directora de arte aprovechándose de su empleado en prácticas. Quien sabe si buscando desmarcarse de su identidad y perseguir una nueva como afirmaba en el tema Camera, Charli da vida aquí a la aburrida novia del protagonista, mientras que toda la vitalidad y humor recaen sobre el personaje de Olivia Wilde.

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A pocos días de comenzar esa gira que de momento no tiene apuntadas paradas por España -habrá que esperar a la próxima temporada de festivales y al Primavera Sound que tanto le gusta-, lo que queda de 2026 seguirán siendo de Charli con el estreno de I Want Your Sex en diciembre y quién sabe si alguna otra sorpresa que tenga guardada bajo la manga. Al fin y al cabo, si algo ha demostrado la artista es que le gusta reinventarse y cambiar sin dejar de ser ella misma.