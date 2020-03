Incluso a la hora de filmar las escenas de sexo, la directora encuentra sensualidad en miradas, axilas, pinceles y espejos. No hay besos robados ni caricias desprevenidas. Céline Sciamma decide esquivar las convenciones cinematográficas de lo erótico, y filma escenas que se corren de la fantasía del deseo masculino para dar lugar a una representación no menos caliente pero sí mucho más autónoma. Es muy notorio, por ejemplo, si se compara con las escenas de sexo de La vida de Adele (2013), una película que también trata una historia de amor lésbico pero que está dirigida por un varón. En ella, no sólo abundan las escenas de sexo explícito filmadas casi del mismo modo que una película porno, sino que además las protagonistas terminaron denunciando al director y diciendo que se sintieron degradadas durante el rodaje. En este sentido, Retrato de una mujer en llamas no es menos erótica ni sensual, (de hecho, hay un erotismo fuertísimo contenido en cada plano, así sea de las páginas de un libro, de una pincelada tímida o de una ola estrellándose contra una roca en la orilla del mar), pero es la sensualidad que construyen ellas, su conexión eléctrica, su mundo privado que desborda.