Una científica investigando en un laboratorio (Magnific)

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Un niño de apenas tres años ha conseguido superar un agresivo cáncer de hígado gracias a un tratamiento experimental de inmunoterapia que podría abrir nuevas vías en la lucha contra los tumores sólidos. Tras someterse a dos dosis de una innovadora terapia con células CAR-T, el pequeño logró una remisión completa de la enfermedad y permaneció libre de cáncer durante al menos 12 meses. Un resultado especialmente esperanzador si se tiene en cuenta que el tumor había reaparecido tras varios tratamientos y se había extendido a otros órganos.

El caso ha sido documentado por un equipo internacional de investigadores en la revista científica The New England Journal of Medicine y supone un avance en el uso de las terapias CAR-T, que hasta ahora han demostrado sus mejores resultados principalmente frente a determinados cánceres de la sangre. Su aplicación contra tumores sólidos, como los de hígado, continúa siendo uno de los grandes retos de la investigación oncológica.

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El niño fue diagnosticado de hepatoblastoma, un tipo de cáncer maligno de hígado que había alcanzado un tamaño considerable: 11,2 por 9,6 por 7,1 centímetros. Además, la enfermedad ya se había extendido a los pulmones y existían indicios de posibles metástasis óseas.

Inicialmente, el pequeño recibió tres ciclos de quimioterapia y fue sometido a una operación para extirpar el tumor hepático. También necesitó dos intervenciones quirúrgicas para eliminar las lesiones cancerosas de los pulmones. Sin embargo, pese a estos tratamientos, el cáncer reapareció rápidamente y se detectó un nuevo tumor pulmonar.

Ante la recaída, el paciente fue incluido en el estudio CARE, el primer ensayo clínico en humanos de esta modalidad experimental de inmunoterapia.

Dos dosis de células CAR-T para combatir el tumor

La terapia CAR-T consiste en extraer células T del propio paciente, modificarlas genéticamente en el laboratorio y reintroducirlas en el organismo para que reconozcan y ataquen las células cancerosas. En este caso, los investigadores utilizaron una versión experimental denominada GPC3-CAR, diseñada para identificar la glicopican-3 (GPC3), una proteína que se encuentra en niveles elevados en determinados tumores hepáticos.

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Además, las células modificadas incorporaban genes destinados a producir dos proteínas del sistema inmunitario, la interleucina-15 y la interleucina-21. El objetivo era mejorar su supervivencia y potenciar su capacidad para destruir las células tumorales.

Remisión completa con la segunda dosis

Tras recibir la primera infusión, el niño experimentó una respuesta parcial al tratamiento. Las pruebas de imagen mostraron una reducción del tumor y los niveles de alfa-fetoproteína en sangre, un marcador relacionado con la actividad del hepatoblastoma, también disminuyeron.

Ocho semanas después recibió una segunda dosis. Los controles posteriores confirmaron la desaparición de los signos detectables de enfermedad, aunque permanecían algunas cicatrices residuales. Doce meses después, el pequeño continuaba en remisión y sin evidencias de cáncer.

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Llega a España el tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer que se administra con una inyección en solo 7 minutos.

Un avance prometedor, pero todavía experimental

Los investigadores consideran que este resultado demuestra el potencial de las células CAR-T frente a determinados tumores sólidos resistentes a la quimioterapia. Sin embargo, insisten en que se trata de un único caso y que no permite establecer conclusiones generales sobre la eficacia del tratamiento.

Los ensayos CARE, en el Baylor College of Medicine, e IMPACT, en el Seattle Children’s Hospital, continúan investigando esta estrategia. El objetivo es comprobar si los resultados pueden reproducirse en más pacientes y determinar sus posibles riesgos y beneficios. Aunque todavía queda camino por recorrer, este caso ofrece una nueva esperanza para los pacientes con cánceres hepáticos difíciles de tratar y refuerza el interés científico por ampliar las posibilidades de la inmunoterapia.

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