Quién es quién en ‘La bola negra’, la monumental película de los Javis: del soldado franquista de Guitarricadelafuente a la bailarina de Penélope Cruz

Imagen del reparto de 'La bola negra': Guitarricadelafuente, Penélope Cruz, Glenn Close, Carlos González y Milo Quifes

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El día al fin ha llegado; La bola negra llega a los cines, y con ella la apasionante historia de Los Javis que se ha convertido en una de las películas más importantes del año y que ahora mismo está de lleno en la carrera por el Oscar. Una película épica y ambiciosa no solo en su duración, sino también en su producción, en su historia y en sus personajes, con un amplio elenco que va desde Guitarricadelafuente a Penélope Cruz, mezclando actores debutantes, otros poco conocidos y otros que son estrellas mundiales como Glenn Close. Por todo ello, aquí van todos los personajes a tener en cuenta de la película.

Guitarricadelafuente - Sebastián

Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis

Gran protagonista de la película, aunque a ojos de los Oscar todos vayan a aplicar a secundarios, Guitarricadelafuente (Álvaro Lafuente Calvo) es sin duda uno de los grandes descubrimientos del filme, ya que se trata de su primera experiencia como actor. El músico da vida a Sebastián, un joven cuyo pueblo es bombardeado por las fuerzas italianas durante laa Guerra Civil y acaba recalando en un batallón del bando nacional en Santander. Allí conoce a Rafael, otro joven que llega como prisionero y al que ponen a su cargo. Poco a poco Sebastián comienza a tener cierto interés y deseo en Rafael, aunque los designios de la guerra pongan una gran barrera entre ambos.

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Miguel Bernardeau - Rafael

Miguel Bernardeau como Rafael Rodríguez Rapún

Miguel Bernardeau le da la réplica a Guitarricadelafuente, aunque a este actor lo conocemos de sobra por series como Élite o Querer y películas recientes como La fiera. El actor hijo de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau da vida a todo un personaje real como fue Rafael Rodríguez Rapún, exfutbolista, actor y soldado del ejército republicano. En la película, Rafael es apresado por el bando nacional y puesto a cargo de Sebastián, con el que empieza a mantener una estrecha relación. Lo que este no sabe es que Rafael fue íntimo amigo del poeta Federico García Lorca, y tiene un gran encargo por cumplir.

Milo Quifes - Carlos

Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.

El protagonista de la otra línea temporal es otro debutante como Milo Quifes, joven granadino que antes de trabajar con los Javis era conocido por sus vídeos en TikTok, y quien también debuta ahora en el largometraje. Quifes interpreta a Carlos, un joven de la Granada de 1931, en la que intenta formar parte del prestigioso casino y al que le dan “bola negra” por su supuesta homosexulidad. Ante la insistencia de su padre (Antonio de la Torre) y el apoyo de su hermana (Natalia de Molina), Carlos tendrá que intentar convencer al consejo del casino de que es apto para entrar.

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Carlos González - Alberto

Carlos González es Alberto en 'La bola negra'

La tercera línea temporal, más cercana a nuestro presente pues se ubica en 2017, es la que protagoniza Carlos González, quien ya había colaborado con los Javis en Veneno y ha aparecido en otras producciones como Maricón perdido, La canción o Mariliendre. Carlos interpreta a Alberto -en homenaje a Alberto Conejero, dramaturgo en cuya obra La piedra oscura está inspirada la película-, un historiador que se topa con un gran secreto familiar que busca investigar a pesar de las reticencias de su madre.

Lola Dueñas - Teresa

Lola Dueñas es la madre de Alberto, Teresa, en 'La bola negra'

Su actuación en La mesías es una de las más magnéticas, por lo que no es de extrañar que los Javis hayan querido a volver a contar con ella para La bola negra. Lola Dueñas da vida a Teresa, la madre de Alberto, una mujer algo antipática que carga con el peso de haber sido abandonada por su padre en la infancia y del que ya no quiere saber nada, hasta que su hijo le pide que le cuente la verdad sobre la historia de su familia.

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Glenn Close - Isabelle Durand

Carlos González y Glenn Close en una imagen de 'La bola negra'

Quizá la aparición más sorprendente de La bola negra, la historia de cómo se conocieron Glenn Close y los Javis da para una película en sí misma. La icónica actriz de 101 Dálmatas encarna a Isabelle Durand, una humanista especializada en Federico García Lorca que se encuentra en el camino de Alberto, quien necesita consejo con respecto a una obra de Lorca de lo más especial, La bola negra.

Alberto Cortés - Federico García Lorca

Alberto Cortés como Federico García Lorca en 'La bola negra'

Uno de los personajes que vertebra la película y la historia en la que esta se inspira, Lorca aparece poco en la película pero cuando lo hace llena la pantalla. Lo encarna el hasta en momento desconocido Alberto Cortés, quien más allá de su evidente parecido con el poeta granadino cuaja una de las interpretaciones más especiales de toda la película.

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Penélope Cruz - Nené Romero

Penélope Cruz en 'La bola negra'

Por último, pero no menos importante, Penélope Cruz es otro de los grandes reclamos de la cinta. La actriz de películas como Volver y ganadora del Oscar por Vicky Christina Barcelona interpreta a Nené Romero, una bailarina de Madrid que acude al encuentro de las tropas nacionales en Cantabria, donde conoce a Sebastián y le inspira a hacer caso a sus deseos y rebelarse contra el orden establecido.