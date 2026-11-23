Este tráiler de Marvel Studios presenta al Doctor Doom, como un personaje "roto" que anhela venganza (Marvel)

Guardar

Kate Bishop vuelve al campo de batalla. Hailee Steinfeld confirmó que retomará su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel en Vengadores: Doomsday, uno de los estrenos más esperados del cierre de 2026.

Marvel Studios y Disney Animation anunciaron la noticia el domingo mediante un video publicado en Instagram. En la grabación, Steinfeld aparece promocionando su próxima película, Hechizo: Bienvenidos a Hexe, antes de que la cámara se desplace hacia una silla de director con su nombre, vinculado a la nueva entrega de Vengadores. “Oigan, estoy aquí con Hexed, pero parece que trajeron una silla de otra película”, bromea la actriz en el clip.

PUBLICIDAD

El pie de foto que acompañó la publicación invitó a los seguidores a “ver a Hailee Steinfeld en Bienvenidos a Hexe, de Disney antes de que regrese en Vengadores: Doomsday”. Así, Marvel sumó un nombre más a una lista de regresos que crece semana a semana de cara al estreno.

La confirmación llega apenas días antes del lanzamiento de Bienvenidos a Hexe en cines, previsto para el 25 de noviembre. En esa cinta animada de Walt Disney Animation Studios, Steinfeld presta su voz a Billie, una adolescente que descubre que posee poderes mágicos.

El camino de Kate Bishop en el UCM

Steinfeld interpretó por primera vez a Kate Bishop en la serie de Disney+ Ojo de halcón, estrenada en 2021, donde compartió pantalla con Jeremy Renner en el papel del superhéroe titular. Posteriormente, el personaje tuvo una aparición breve en la escena post-créditos de The Marvels (2023), junto a Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

PUBLICIDAD

Hailee Steinfeld en los Oscar de 2024. (Reuters/Sarah Meyssonnier)

Encarnar a esta heroína del cómic representa algo personal para la actriz. “Es un verdadero privilegio poder interpretar un personaje que de alguna manera podría inspirar a alguien”, declaró Steinfeld a Variety en una entrevista. “Kate Bishop es un personaje que me hubiera encantado tener de niña: alguien completamente ambiciosa, decidida y disciplinada, que hace lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos”, agregó.

Pese al regreso de Kate Bishop, no todo el elenco de Ojo de halcón estará presente en la nueva película. Consultado en octubre sobre su posible participación, Jeremy Renner fue categórico. “No, no, no, no. En esa no”, respondió el actor al ser preguntado si volvería como Hawkeye en Doomsday. Y añadió, en tono de broma: “En Doomsday no estoy, así que los Vengadores probablemente van a perder, que quede claro... no me llamaron, así que es culpa de ellos. Van a perder”.

PUBLICIDAD

Un reparto que crece semana a semana

El anuncio de Steinfeld se suma a una serie de confirmaciones recientes sobre el elenco de Doomsday. Antes de su revelación, se dio a conocer que Elizabeth Olsen regresará como Bruja Escarlata, a través de una escena post-créditos emitida en el final de temporada de VisionQuest.

Esa escena retomó el desenlace de Doctor Extraño en el Multiverso de la locura (2022), donde Wanda Maximoff erradicó el Darkhold de todo el ‘multiverso’ antes de quedar aparentemente sepultada bajo una montaña. En la nueva secuencia, Robert Downey Jr. aparece en el papel de Doctor Doom, levanta los escombros que cubren a Wanda y se dirige a ella, lo que confirmó las especulaciones de los fanáticos sobre su regreso.

PUBLICIDAD

Robert Downey Jr. interpretará al villano Doom en 'Vengadores: Doomsday'

Marvel ya había confirmado el regreso de figuras centrales del UCM como Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitán América), Sebastian Stan (Soldado de Invierno), Paul Rudd (Ant-Man), Winston Duke (M’Baku) y Letitia Wright (Shuri).

A ellos se suman personajes introducidos en fases más recientes, como Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcon) y el elenco completo de los nuevos Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

También integran el reparto varios protagonistas de Thunderbolts, entre ellos Florence Pugh, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman, además de Tenoch Huerta como Namor.

PUBLICIDAD

La película incorpora, asimismo, a figuras históricas de los X-Men de las antiguas películas de Fox, como Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Alan Cumming (Nightcrawler), Kelsey Grammer (Bestia) y Rebecca Romijn (Mística), junto a Channing Tatum como Gambito, personaje que debutó en Deadpool & Lobezno.

Robert Downey Jr., quien dio vida a Tony Stark durante la Saga del Infinito, encabeza esta nueva etapa como el villano Doctor Doom. La película está dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, responsables de Vengadores: Endgame, con guion de Michael Waldron y Stephen McFreely. Vengadores: Doomsday llega a los cines el 18 de diciembre.

PUBLICIDAD