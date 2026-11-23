El director Rian Johnson con Carrie Fisher en el set de 'Star Wars: Los últimos Jedi'. (David James..©2017 Lucasfilm)

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La puerta sigue entreabierta. Rian Johnson no descarta un eventual regreso a la franquicia de Star Wars, aunque aclaró que su próximo proyecto no pertenece a ese universo. Las declaraciones del director llegan justo cuando Lucasfilm retoma el desarrollo de películas ambientadas después de El ascenso de Skywalker, bajo la conducción de su nuevo presidente, Dave Filoni.

“Ya estoy escribiendo lo próximo que voy a hacer, y no es algo de Star Wars, ni de ese género”, afirmó Johnson al responder una pregunta de IndieWire durante un evento del 23° Festival Internacional de Cine de Marrakech. El director, sin embargo, no cerró la puerta a un futuro regreso: “Disfruto mucho haciendo mis propias cosas, pero si se presentara la oportunidad... es un mundo que amo profundamente. También es un grupo de personas al que quiero”. “Amo Star Wars más ahora que nunca”, agregó. “Y me entusiasma que haya muchas voces distintas intentándolo ahora”.

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Johnson dirigió Star Wars: Los últimos Jedi en 2017, película que dividió profundamente a la audiencia pese a su buena recepción crítica. El filme tuvo el segundo mayor estreno de la historia hasta ese momento, con 220 millones de dólares, pero registró la caída de taquilla más pronunciada de segunda semana en la saga y una calificación de audiencia del 56% en Rotten Tomatoes, la más baja de la franquicia en ese momento.

Ese mismo año, Lucasfilm anunció que Johnson crearía una nueva trilogía de Star Wars. El proyecto, sin embargo, nunca llegó a materializarse. En entrevistas posteriores, el director explicó que la idea era “muy conceptual” y que nunca existió un esquema o tratamiento formal para esas películas. El éxito de Puñales por la espalda, estrenada en 2019, terminó por desviar su atención hacia el género de misterio, que continuó explorando con la secuela El misterio de Glass Onion y, más recientemente, De entre los muertos.

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El director Rian Johnson en la premiere de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'. (Reuters/Mario Anzuoni)

Pese a que Johnson sostuvo durante años que seguía en conversaciones con la entonces presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sobre la posibilidad de retomar el proyecto, el propio director reconoció en una entrevista reciente que la trilogía estaba “efectivamente muerta”. La saga de Star Wars no estrenó ninguna película en cines desde El ascenso de Skywalker en 2019, aunque el universo se expandió en televisión con series como Andor, Ahsoka y Tripulación perdida.

En Marrakech, Johnson tuvo palabras elogiosas para Filoni, a quien conoció durante el rodaje de Los últimos Jedi y quien asumió como presidente y director creativo de Lucasfilm en enero. “A Dave Filoni lo conocí mientras hacíamos Los últimos Jedi, y es un tipo maravilloso que realmente tiene el espíritu de Star Wars en él”, dijo el director. “Toda la gente de Lucasfilm es increíble”.

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El proceso creativo detrás de ‘Los últimos Jedi’

Ante preguntas del público en el mismo evento, Johnson describió el rodaje de Los últimos Jedi como “el proceso más gozoso de cualquier película” que haya hecho, pese al desafío de insertarse en una mitología ya consolidada.

“Soy un gran, gran fan de George Lucas, y he leído mucho sobre cuando escribía la Star Wars original, lo personal que era para él”, explicó Johnson. “Creo que especialmente con algo que tiene un impacto cultural profundo, y que le pertenece a todos, eso hace aún más importante... asegurarse de que venga desde una perspectiva personal y de algo que está profundamente encendido dentro de uno, en lugar de pensar ‘qué va a complacer a esta persona y a esta otra’. Eso lleva a la homogeneidad, a repetirse a uno mismo y a algo que se siente muerto en pantalla”.

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Adam Driver en 'Star Wars: Los últimos Jedi'

El director también relató que, al construir el filme como capítulo intermedio de una trilogía, se inspiró en su experiencia infantil con El imperio contraataca, aunque sin intención de copiarla. “No quería imitar El imperio contraataca”, dijo. “Lo que quería lograr era llegar al corazón de lo que tiene esa película, que es esa parte central de la vida donde tu trabajo es fallar, y tu trabajo es aprender de eso y levantarte para seguir adelante”.

Johnson distinguió además entre una película con “brújula moral” y una con moraleja explícita. Esa brújula, explicó, “viene de la masa entera de cada decisión creativa individual tomada por el escritor, el director, o todo el equipo”.

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Sus colaboradores y su filosofía narrativa

El director también se refirió a los dos únicos compositores con los que ha trabajado. Su primo Nathan Johnson ha musicalizado todas sus películas desde que ambos comenzaron a filmar juntos a los diez años: “Nathan es la primera persona que lee el guion; está en el set durante todo el rodaje, así que es una colaboración muy estrecha”.

Sobre John Williams, compositor histórico de la saga, Johnson tuvo palabras igual de elogiosas, aunque describió una dinámica de trabajo opuesta. “Le das la película y la primera vez que escuchas algo de música es cuando estamos en el escenario de grabación, y hay 200 músicos tocándola”, relató.

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La histórica película de George Lucas, 'El retorno del Jedi'.

De cara a un eventual regreso a Star Wars, Johnson dejó en claro que no piensa en términos de estrategia de franquicia. “Para mí no se trata de pensar en propiedad intelectual, se trata de historias”, afirmó. “Creo profundamente que la única manera de hacer una película que realmente importe y valga algo es tener los ojos en ningún otro lugar más que en hacer esa película. ¿Cuál es la historia que estamos contando? ¿Por qué la estamos contando? ¿Por qué nos importa?”. “Fuera de esa burbuja”, agregó Johnson, “se lo dejo a los ejecutivos”.