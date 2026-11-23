Entrevista a la drag queen Maitetxu Mia, concursante de la sexta temporada de Drag Race España.

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La sexta temporada de Drag Race España ha sido histórica por muchos motivos. A las novedades en el formato, como la moneda que decide si se salva o se condena a las concursantes, se suman participaciones históricas como la de Marcus Massalami, primer drag king de la historia del programa en España. En la misma línea, pocos dudan de que Maitetxu Mia también ha marcado un antes y un después en el concurso con una propuesta drag nunca antes vista en televisión, basada en la cultura del País Vasco.

“Una de mis máximas era llevar el folclore vasco y mi cultura al programa. Creo que estamos muy acostumbrados a tener folclore del sur en Drag Race y en otros formatos televisivos, pero el norte siempre se ha quedado un poquito más callado o menos visible”, comenta a Infobae. Así, a lo largo de los nueve episodios en los que ha participado, hemos visto a la drag euskalduna vestir con pañuelos medigozale, con música de txistu, imitando a Karlos Arguiñano o vestida de Olentzero.

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“Me apetecía mucho hacer referencias a algo que es tan parte de ti”, reconoce Maitetxu Mia, que reconoce que, a pesar de que el jurado sí ha sabido apreciar muchas de estas referencias, una parte del público ha caído en “criticarlo en vez de intentar entenderlo”. Con todo, prefiere centrarse en lo positivo: “He recibido cariño no solo de Euskal Herria, sino de Navarra, Aragón, Cantabria, Asturias e incluso de gente de Argentina y de Chile, que me escriben porque ven muy diferente lo que hago y lo valoran”.

Maitetxu Mia, concursante de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Su crisis de confianza en el ‘Roast’

A pesar de haber rozado la final, no ha sido un programa fácil para Maitetxu Mia. Ha pasado por el bottom varias veces, y todas ellas tras el voto en contra de sus propias compañeras. “Realmente sentía que ellas no me querían ahí”, confiesa. “Decía: ‘Pues igual es que no me merezco estar aquí’. Y eso empieza a dar vueltas sobre tu cabeza, y parar las cabezas es complicadito”. Aunque entendía que las votaciones respondían a una estrategia, asegura que el efecto fue el mismo.

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Quizá por eso, cuando llegó el momento de lucirse en los retos de comedia, fue cuando peor supo desenvolverse. Aunque reconoce que pensaba que lo había hecho “peor” en el reto del Roast de lo que finalmente ha visto, sí opina que su performance no fue buena. “Estoy tartamudeando, me corto yo misma, repito las palabras”, observa, atribuyendo este tipo de cuestiones al estado mental en el que se encontraba: “Cuanto más se espera de ti en tus retos, más presión te pones y acabas cagándola. Estaba bastante bajita de humor y me costaba mucho estar divertida”.

“Yo no sabía que mi mente tenía tanto poder sobre mí”, continúa Maitetxu Mia, quien reconoce que llegó a sentir su eliminación como un alivio. “Hay una parte de ti que se pone triste cuando te expulsan, pero a la vez te aporta mucha paz porque llevas mucho estrés encima”. Con todo, nada le quita el orgullo de haber llegado a semifinalista. “Me he sorprendido a mí misma, que es lo más guay del mundo, sorprenderte a ti haciendo cosas que normalmente en tu día a día, como drag, no haces”.

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Maitetxu Mia en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Los retos y sus discusiones con Liak

En su despedida de Drag Race España, escuchamos a Maitetxu afirmar que no esperaba “encajar” en el programa. “El formato que se pide aquí es casi irreal”, explica la drag queen, en referencia a la gran variedad de retos que les proponen a lo largo del concurso. “No hay nadie que lo haga todo bien; cada una tiene un nicho”. Para ella, las dificultades llegaron pronto, con los retos de baile, donde valora mucho el apoyo que recibió de sus compañeras. “Yo en las cosas que no sé me dejo ayudar porque, si no, sería idiota”.

Pero, tras dejarse aconsejar, se encontró con que una de sus compañeras no estaba tan predispuesta a seguir sus indicaciones en un reto que Maitetxu, precisamente, conocía muy bien: los sketches. “Liak y yo veníamos de un histórico de encontronazos que, a toro pasado, yo habría gestionado de otra manera”, reflexiona ahora la drag queen. Llegó a decirle a su compañera que, si por ella fuera, no la habría tenido en su equipo. “Si le hubiese hablado de otra manera, probablemente habría entrado más a entender lo que yo le quería decir”.

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Con todo, destaca, por un lado, que le encantó el papel de Liak en el sketch cuando se pudo ver el resultado final y, por otro, que resolvía sus problemas con su compañera tan pronto como terminaban las grabaciones. “No nos dejábamos ir a la cama sin hablar de las cosas. A veces, con la gente con la que más confianza tienes es con la que más fuerte eres al hablarte”. Con el resto de concursantes, también aclara que la relación es muy buena. “Nadie como ellas te puede entender lo que ha sido, porque por mucho que lo expliques, esto o lo vives o no te lo puedo explicar”.

Maitetxu Mia, disfrazada de Karlos Arguiñano en 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Una vuelta al ‘All Stars’

Ahora que ha podido descansar tras el paso por el programa, si pudiera hablar con la Maitetxu que empezaba en Drag Race España, la ya exconcursante tiene claro qué se diría: “Que no des tanta importancia a las cosas y que no estés tan dentro de su cabeza, que es un programa, chica”. Por eso, no descarta regresar al concurso en una edición internacional de All Stars. “Ahora creo que me tomaría las cosas de otra manera y estaría en otro mindset”.

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“Todo lo que nos pasa en la vida es un aprendizaje y vas adaptándolo y vas aprendiendo más de ti también”, concluye la drag queen. Todavía no ha sabido identificar muchos de los cambios que ha experimentado tras su paso por el programa, pero es consciente de que ha sido una experiencia transformadora. Además, está lo que ha descubierto de sí misma a lo largo de la competición: “Primero, soy muy fuerte cuando estoy rodeada de la gente que quiero y que me quiere. Y, segundo, puedo más de lo que creo”.