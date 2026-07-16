Quién es quién en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: del Odiseo de Matt Damon y el Telémaco de Tom Holland a la Atenea de Zendaya

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Faltan apenas un par de días para que llegue el momento más esperado, el estreno de La Odisea. La nueva película de Christopher Nolan llega por fin a cines y lo hace con un reparto como nunca antes se había visto, plagado de estrellas para dar vida a algunos de los personajes más importantes de la mitología griega. Durante meses hemos visto como grandes nombres se iban sumando al reparto, y al final el director ha ensamblado un proyecto compuesto por algunos de los mejores actores de todo el mundo.

Es por ello que repasamos todos los grandes nombres que aparecen y dilucidamos de una vez por todas qué personajes interpretan, incluso aquellos que han sido una incógnita hasta el final como el de Elliot Page. En la película, Odiseo (Matt Damon) busca regresar a su casa después de años en la Guerra de Troya pero se encontrará con grandes peligros acechándole. Tanto los que le ayudan en su viaje, como la Atenea de Zendaya, como los que le aguardan en Ítaca, como el Telémaco de Tom Holland y la Penélope de Anne Hathaway, forman parte de esta colosal aventura que ya llega a cines.

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Matt Damon como Odiseo

Gran protagonista de la historia, Odiseo es un soldado que busca regresar a su hogar después de años peleando en la Guerra de Troya. Aunque su deseo es reunirse con su familia, el destino le tiene preparada una gran y peligrosa aventura. Para interpretarle está Matt Damon, quien ya trabajó a las órdenes de Nolan en Interstellar u Oppenheimer y quien según dicen realiza aquí una de sus mejores interpretaciones hasta la fecha.

(YouTube: @Universal_Spain)

Tom Holland como Telémaco

El hijo de Odiseo, Telémaco nunca llegó a conocer de forma consciente a su padre debido a que este lleva años fuera por la guerra. A pesar de que casi nadie confía en su regreso, Telémaco aun tiene esperanza de reencontrarse con Odiseo, y es por eso que zarpa de Ítaca para recabar información sobre el paradero de su padre. Lo interpreta el joven Tom Holland, conocido por películas como Lo imposible o la saga Spider-Man y quien trabaja por primera vez junto a Christopher Nolan.

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Anne Hathaway como Penélope

La fiel esposa de Odiseo, Penélope lleva años esperando la llegada de su marido, aunque cada vez alberga menos esperanzas. Intenta ahuyentar a los pretendientes que le acechan a través de un gran ardid, peor sabe que el tiempo se le acaba. Le da vida Anne Hathaway, quien ya coincidió con Nolan en El caballero oscuro: la leyenda renace, en la que daba vida a la icónica Catwoman.

Robert Pattinson como Antínoo

Uno de los grandes antagonistas de la historia, Antínoo es el líder de los pretendientes de Penélope, y probablemente el que más ansia desposarse con ella y gobernar Ítaca. Es por ello que la toma con Telémaco, hijo de Odiseo y principal amenaza en su camino hacia su sueño. Lo interpreta Robert Pattinson, que debutó en el cine de Nolan con Tenet, y quien ha confesado que se lo ha pasado genial dando vida a esta suerte de villano.

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Crédito: (IMDb)

Charlize Theron como Calypso

Es uno de los personajes más importantes del libro, ya que es la mujer que ayuda a Odiseo a volver a casa. Calypso es una ninfa hija del dios Atlas, y es quien rescata al griego después de que este llegue malherido a su isla. Acaba enamorándose de él e intentando que se quede en su isla el mayor tiempo posible, pero al final comprende que este echa de menos a su familia y, con la intervención del resto de dioses, decide dejarlo marchar. Al personaje lo interpreta Charlize Theron quien colabora por primera vez con Nolan y tiene experiencia con este tipo de personajes.

Lupita Nyong’o como Helena/Clitemnestra

El personaje que desató todo, y que sin tener tanto peso en La Odisea como en La Ilíada, su mera presencia es trascendental. Hablamos de la considerada mujer más bella, la que rapta el príncipe troyano Paris y la que desata la Guerra de Troya. Por otro lado, Clitemnestra es la esposa de Agamenón, quien esperará pacientemente a este para luego querer vengarse de él después del sacrificio de su hija Ifigenia. Para interpretar a ambas está la actriz Lupita Nyong’o, quien ha acumulado buena parte de polémica del filme por su designación como Helena, a pesar de que Nolan ha defendido su elección con fuerza.

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Elliot Page como Sinon

Un personaje casi desconocido incluso para los que han leído La Odisea, Sinón cambia en gran medida de la mitología a como lo representa Nolan. Originalmente se trata de un primo de Odiseo, que es el encargado de convencer a los troyanos de introducir el caballo en la ciudad. En la película, en la piel de Elliot Page, Sinón es un joven de Ítaca al que le toca por sorteo marchar para la guerra siendo apenas un niño, y quien fallece allí después de ser uno de los que custodia el caballo antes de entrar en la ciudad. Su muerte perseguirá desde entonces a Odiseo, especialmente con su llegada al Hades.

Matt Damon junto a Zendaya, quien da vida a Atenea en 'La Odisea'

Jon Bernthal como Menelao

Rey de Esparta junto a Helena y uno de los mayores generales de la Guerra de Troya, en La Odisea Menelao es el encargado de recibir a Telémaco en su llegada a la corte de Esparta, y de relatarle la historia de lo que ocurrió en Troya con su padre, de cómo ideó la artimaña del caballo y de cómo se infiltraron en la ciudad. Le da vida Jon Bernthal, conocido por su papel como Punisher y quien ha coincidido con Tom Holland precisamente en la película que ambos también tienen pendientes de estreno, Spider-Man: Brand New Day.

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Samantha Morton como Circe

Uno de los personajes más icónicos de la historia original, y promete serlo de esta nueva adaptación. Circe es una hechicera que recibe a Odiseo y sus soldados en su palacio, sin que estos sepan que ella trama un gran complot contra ellos. En la obra de Homero, Circe envenena a los hombres y los transforma en cerdos, pero Odiseo logra convencer a la bruja de que deshaga el encantamiento a cambio de pasar una noche junto a ella. En la película es la actriz británica Samantha Morton, a la que algunos recordarán por La ballena o la serie The Walking Dead, quien ha sido alabada como la gran revelación de toda la película.

Zendaya como Atenea

Por último, los dioses también juegan un papel muy importante en la historia. Es Poseidón quien jura poner en problemas a Odiseo después de que este deje ciego a su hijo el cíclope Polifemo, y es Atenea, diosa de la sabiduría, quien se pone del lado del valiente héroe y le acompaña en sus aventuras, a veces incluso encarnándose en otros hombres. En la película la veremos en la piel de Zendaya, quien debuta en una película de Christopher Nolan y se reencuentra con viejos conocidos como su pareja Tom Holland o su reciente pareja en la ficción con El drama, Robert Pattinson.

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