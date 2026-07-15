Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

España y Argentina se verán las caras en la final del Mundial (Composición Infobae)

Ya es oficial, habrá final histórica en Nueva Jersey. Argentina se convirtió este miércoles en la segunda finalista de la Copa del Mundo tras derrotar a Inglaterra por 1-2 en una semifinal agónica.

El conjunto inglés se adelantó por medio de Anthony Gordon y controló la ventaja hasta el tramo final, pero la fe albiceleste dio la vuelta al partido en apenas siete minutos: Enzo Fernández empató en el 85′ tras una asistencia de Lionel Messi y Lautaro Martínez desató la locura en el descuento (92′) firmando la remontada definitiva.

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Tras el pase previo de España al vencer el martes a Francia (2-0) con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, la selección de Luis de la Fuente y la de Lionel Scaloni se disputarán la ansiada estrella el próximo domingo.

Un duelo de máxima exigencia entre los campeones de la Eurocopa y de la Copa América que servirá, además, para disputar sobre el césped aquella Finalissima que los despachos terminaron cancelando en marzo por problemas en Oriente Medio.

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Los dos últimos precedentes

A falta de enfrentamientos en los Mundiales modernos —la última vez que se cruzaron en una Copa del Mundo fue en Inglaterra 1966—, los dos precedentes más cercanos entre España y Argentina se reducen a citas amistosas que se saldaron con marcadores inusuales y de una contundencia absoluta para el equipo que ejercía de local.

Argentina 4 - 1 España (7 de septiembre de 2010): Apenas dos meses después de que la Selección se coronara campeona del mundo en Johannesburgo, el equipo dirigido por Vicente del Bosque viajó a Buenos Aires para disputar un amistoso festivo en un Estadio Monumental abarrotado.

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Higuaín marcó un gol para la Selección Argentina ante España en el último choque entre ambos, tras el Mundial de Sudáfrica 2010 (Reuters)

Sin embargo, la albiceleste, dirigida de forma interina por Sergio Batista, se tomó el choque con máxima intensidad. A los 34 minutos, Argentina ya ganaba 3-0 gracias a una gran definición de vaselina de Lionel Messi, un contraataque culminado por Gonzalo Higuaín tras regatear a Pepe Reina, y un tanto de Carlos Tévez, quien aprovechó un inoportuno resbalón del guardameta español dentro del área.

En la segunda mitad, España buscó reaccionar estrellando hasta tres balones en los palos, y Fernando Llorente recortó distancias en el minuto 84 tras una media vuelta. Ya en el tiempo de descuento, Sergio Agüero cerró la goleada de cabeza firmando el 4-1 definitivo.

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España 6 - 1 Argentina (27 de marzo de 2018): El último cara a cara entre ambas selecciones tuvo lugar en el Estadio Metropolitano de Madrid, en la ventana preparatoria para el Mundial de Rusia.

Messi en el palco (AP)

España, bajo la dirección de Julen Lopetegui, exhibió una de sus mejores noches de efectividad ante una Argentina condicionada por la baja de Lionel Messi, quien vio el partido desde el palco debido a unas molestias en los isquiotibiales.

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Diego Costa abrió el marcador a los 12 minutos tras un pase de Marco Asensio, e Isco Alarcón amplió la ventaja superando a Sergio Romero. Aunque Nicolás Otamendi recortó distancias de cabeza antes del descanso (2-1), la segunda mitad fue un monólogo español.

Isco celebra su gol ante Argentina (AFP)

En apenas veinte minutos, el combinado nacional desmanteló a la defensa argentina con goles de Thiago Alcántara, Iago Aspas y dos tantos más de Isco, quien completó aquella noche el primer y único triplete de su carrera internacional para certificar el histórico 6-1.

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Horario y estadio de la final del Mundial 2026

El encuentro que decidirá al nuevo campeón del mundo ya tiene coordenadas oficiales fijadas por la FIFA para este fin de semana. El choque se disputará el próximo domingo, 19 de julio de 2026, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español), las 16:00 horas en Argentina y las 15:00 horas en Nueva Jersey.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Agentina 2 - ES

El escenario encargado de acoger la gran cita será el MetLife Stadium de East Rutherford, un feudo con capacidad para 82.500 espectadores que dictará sentencia entre las dos grandes potencias del fútbol actual.

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