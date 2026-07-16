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Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de las fiestas de Chamberí a las pantallas gigantes para ver la final del Mundial, del 17 al 19 de julio

Entre la gran oferta destacan cinco ideas por su originalidad y por la oportunidad que brindan de experimentar la capital sin rascarse el bolsillo

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Aficionados durante el España-Portugal del Mundial de fútbol de 2026
Decenas de aficionados de la Selección Española durante el partido entre España y Portugal, en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). (Gustavo Valiente / Europa Press)

La capital española se prepara para vivir un fin de semana de emociones fuertes, en el que la agenda cultural y de ocio sabrá competir con la enorme expectación de la final del Mundial de Fútbol.

En Madrid, del 17 al 19 de julio, la variedad de propuestas gratis es tan amplia que es sencillamente imposible quedarse en casa sin importar el presupuesto. Conciertos en las plazas céntricas, noches de cine al fresco y verbenas en los barrios son algunas de las opciones para quienes buscan exprimir al máximo estos días de verano.

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El ritmo de la ciudad se divide este fin de semana entre la pasión deportiva y las ganas de calle. La agenda combina la frescura de las verbenas populares de barrio con las fiestas del Carmen, la fotografía y la música de la programación oficial de los Veranos de la Villa, culminando con el gran despliegue para seguir el partido definitivo.

Entre toda la oferta, hay cinco planes muy variados que destacan por su originalidad. Ritmos pop, mitología moderna, verbenas y la emoción de la gran final en pantalla gigante configuran una agenda gratuita pensada para disfrutar de la ciudad.

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Concierto de Siempre Así y Tam Tam Go: fiestas populares en Chamberí

Será por las fiestas del Carmen
Siempre Así actuará en Chamberí (Facebook)

El distrito de Chamberí celebra sus tradicionales fiestas del Carmen por todo lo alto y con música totalmente gratis en la calle. El viernes 17 de julio a las 23:00 h, la plaza de Chamberí se llenará de ritmo con la actuación del mítico grupo Siempre Así, justo después del pregón oficial.

Su concierto será por las fiestas del Carmen
Tam Tam Go actuará en Chamberí (Facebook)

Por si fuera poco, el sábado 18 a las 22:45 h llegará el turno de la nostalgia pop con Tam Tam Go en el mismo escenario. Una propuesta perfecta para disfrutar del ambientazo de verbena, picar algo y bailar con canciones que todos nos sabemos.

Concierto de Santiago Auserón: historia viva de nuestro rock gratis en Vallecas

Como parte de la potente programación musical que el distrito de Puente de Vallecas organiza por sus Fiestas del Carmen (aquí el acceso al recinto ferial de la calle Payaso Fofó es 100% libre de taquilla), el sábado 18 de julio a las 22:30 h llega el auténtico plato fuerte del fin de semana.

Santiago Auserón
Santiago Auserón cantará en las fiestas del Carmen de Vallecas (Wikipedia - Juan García)

El legendario líder de Radio Futura, Santiago Auserón, se subirá al escenario junto a su banda ‘La Academia Nocturna’ para repasar los grandes himnos de su trayectoria y fusionar el rock estatal con ritmos de jazz y son cubano. Una oportunidad de lujo para ver a un grande de la música nacional al fresco de la noche madrileña y sin rascarte el bolsillo.

Exposición ‘Mitologías modernas’ de Ouka Leele: arte gratis en la Sala Alcalá 31

Para los amantes de la fotografía y el arte contemporáneo, la céntrica Sala Alcalá 31 acaba de estrenar la exposición ‘Mitologías modernas: Ouka Leele & Co’. Esta muestra gratuita rinde homenaje a la icónica fotógrafa de la Movida Madrileña, cruzando su mirada con la de otros creadores actuales.

Exposición "Mitologías modernas: Ouka Leele & Co" (Comunidad de Madrid)
Exposición "Mitologías modernas: Ouka Leele & Co" (Comunidad de Madrid)

Es una oportunidad genial para resguardarse del calor de la tarde recorriendo sus coloridas e impactantes imágenes. La sala abre de martes a sábado de 11:00 h a 20:30 h y los domingos de 11:00 h a 14:00 h con acceso libre.

La Batalla Naval de Vallecas: el refrescante y utópico “puerto de mar” madrileño

El plan estrella indiscutible del fin de semana para combatir el calor de julio es la mítica Batalla Naval de Vallecas, que celebra su día grande este domingo 19 de julio a partir de las 16:30 h. Organizada por la Cofradía Marinera de Vallecas bajo el lema de declarar al barrio como “puerto de mar”, esta fiesta completamente gratuita y abierta a todo el mundo arranca en el “Bulevar” (calle Peña Gorbea).

La Batalla Naval de Vallecas
La Batalla Naval de Vallecas

Desde allí, una marea humana armada con cubos, pistolas de agua y flotadores avanza hacia la “zona húmeda” de la calle Payaso Fofó, donde los vecinos tiran agua desde los balcones y los camiones cisterna refrescan a los asistentes en una fiesta única, gamberra y con un ambientazo comunitario brutal.

Pantallas gigantes en la ciudad: dónde ver gratis la gran final del domingo

Si el domingo 19 de julio a las 21:00 h te apetece unirte a la marea humana para empujar al equipo, el Ayuntamiento va a instalar pantallas gigantes en cuatro puntos estratégicos de la capital de forma totalmente gratuita.

La selección española hace historia y sus seguidores lo celebran por todo lo alto. Estas imágenes muestran la increíble atmósfera vivida en Madrid durante el partido que les dio el billete para la gran final.

Las zonas oficiales para seguir el partidazo al aire libre con animación previa y música serán la Explanada del Rey (Madrid Río), la Plaza de Colón, la Plaza de Felipe II (Goya) y el anfiteatro del Parque de Berlín (Chamartín). El ambiente promete ser histórico, por lo que se recomienda ir al menos una hora antes del inicio para coger un buen sitio.

La ciudad de Madrid, del 17 al 19 de julio, ofrece un montón de alternativas que demuestran que el verano madrileño se disfruta mucho en la calle. En un fin de semana donde el deporte rey se llevará casi todos los focos el domingo por la noche, las plazas de los distritos y las pantallas de cine al aire libre se encargan de recordar que la música, el arte y el entretenimiento de calidad también pueden ser gratis.

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