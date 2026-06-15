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Tom Holland se pasea por Madrid y se suma al apoyo a la selección española en el Mundial 2026: su plan sin Zendaya por la capital

La pareja ha acudido a Madrid para la promoción de ‘Spider-Man: Brand New Day’ pero la actriz se ha ausentado al plan vespertino

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Este lunes la capital española se ha despertado con dos estrellas internacionales entre sus calles. Mientras la selección española inicia su participación en el Mundial 2026, la capital también ha recibido la visita de Tom Holland y Zendaya, que han aterrizado en España para presentar su nueva película. Sin embargo, ha sido el actor británico quien ha protagonizado uno de los actos más comentados del día al sumarse al apoyo a La Roja en pleno centro de la ciudad.

La agenda de la pareja comenzó a primera hora de la mañana con la promoción de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la popular saga de Marvel que llegará a los cines el próximo 29 de julio. Ambos acudieron juntos al hotel Four Seasons de Madrid, donde participaron en distintos encuentros con los medios y posaron sonrientes ante los fotógrafos.

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Tom Holland y Zendaya posan en el photocall de Spider-man: Brand New Day, en Madrid, el 15 de junio de 2026. (Infobae España)
Tom Holland y Zendaya posan en el photocall de Spider-man: Brand New Day, en Madrid, el 15 de junio de 2026. (Infobae España)

Tras ese compromiso profesional, los caminos de los dos intérpretes se separaron temporalmente. Mientras Zendaya continuó con otros compromisos vinculados a la promoción cinematográfica, Tom Holland se desplazaba hasta la Plaza de Colón para participar en una cita muy especial relacionada con el estreno mundialista de España.

El actor ha sido el encargado de inaugurar oficialmente a las 5 de la tarde el espacio rebautizado para la ocasión como la “Plaza de la Selección”, un punto de encuentro creado para reunir a miles de aficionados durante la competición internacional. La elección de Holland como padrino de la iniciativa no ha pasado desapercibida y ha convertido el acto en uno de los eventos más fotografiados de la jornada.

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Tom Holland en la Plaza de Colón de Madrid (ANABEL GÓMEZ SALVADOR/INFOBAE).
Tom Holland en la Plaza de Colón de Madrid (ANABEL GÓMEZ SALVADOR/INFOBAE).

El intérprete británico ha aparecido en solitario ante los seguidores congregados en la plaza, donde ha saludado al público que esperaba allí el debut de España frente a Cabo Verde. El recinto, preparado especialmente para seguir el campeonato, cuenta con pantallas gigantes para ver los encuentros, una tienda oficial y una exposición dedicada a los principales éxitos de la selección española.

La presencia de Tom Holland ha servido como antesala del partido inaugural de España y ha añadido un componente mediático a una tarde ya de por sí muy especial para los aficionados al fútbol. Bajo el lema “Madrid, tenemos una misión”, la organización había anunciado días antes la participación del actor, generando una enorme expectación entre seguidores del cine y del deporte.

Tom Holland en la Plaza de Colón de Madrid (ANABEL GÓMEZ SALVADOR/INFOBAE).
Tom Holland en la Plaza de Colón de Madrid (ANABEL GÓMEZ SALVADOR/INFOBAE).

Un paseo por Madrid

Su aparición confirma además el excelente momento de popularidad que atraviesa el intérprete, convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood gracias a su papel como Peter Parker. Su visita a Madrid, junto a la de Zendaya, ha revolucionado las redes sociales y ha provocado una auténtica búsqueda de pistas sobre sus movimientos por la ciudad.

De hecho, la pareja ya había dado que hablar durante las horas previas a su aparición pública. A su llegada a la capital española, ambos disfrutaron de una cena en un conocido establecimiento del barrio de La Latina. La imagen de los actores junto al personal del restaurante terminó circulando rápidamente por internet, despertando la curiosidad de sus seguidores.

La visita también ha reavivado el interés por su situación sentimental. Holland y Zendaya comenzaron a compartir pantalla en la franquicia Spider-Man en 2017, aunque no confirmaron oficialmente su relación hasta 2021. Desde entonces se han consolidado como una de las parejas más populares de la industria cinematográfica.

El pasado año se hizo público su compromiso matrimonial después de que Zendaya luciera un llamativo anillo durante una gala de premios. Desde hace meses, además, continúan circulando especulaciones sobre una posible boda celebrada de forma privada, alimentadas por comentarios de personas cercanas a la actriz y por la aparición de ambos con discretas alianzas.

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