El libro favorito de Pau Cubarsí que le ha ayudado a desconectar durante el Mundial: “Intento leerlo en mi tiempo libre”

El jugador de la selección española de fútbol, Pau Cubarsí. (Europa Press)

Los triunfos de la selección española han llevado a los chicos de Luis de la Fuente hasta la final del Mundial. La última victoria, contra Francia en semifinales, demostró además la gran capacidad de juego colectivo del equipo, con todos los jugadores implicados tanto en tareas ofensivas como defensivas. Sin embargo, de entre todos los jugadores que están recibiendo elogios por su desempeño, destaca Pau Cubarsí, quien ha sorprendido por su nivel de élite pese a contar solo con 19 años.

El joven de Estanyol (Girona) es uno de los principales responsables de que España solo haya encajado un gol en lo que vamos de Mundial, formando la pareja titular de centrales junto a Aymeric Laporte. “Estoy bastante tranquilo, pero sí que estoy muy contento por dentro. Ahora con mi familia esta tarde y con el equipo en el vestuario, pues lo hemos celebrado como nunca. “Ahora vienen días muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y tenemos muchas ganas ya de que llegue el partido”, declaraba él mismo a los medios.

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De este modo, vemos cómo el futbolista da importancia tanto a lo que ocurre en el campo como fuera de él, y es que el tiempo de desconexión y descanso puede ser tan decisivo para los jugadores como los entrenamientos. De hecho, no hace mucho Cubarsí reveló que una de sus aficiones en su tiempo libre es leer libros, razón por la que en una reciente entrevista con la revista GQ Spain quiso compartir una de sus lecturas habituales.

El documental sobre Luis Aragonés, el entrenador que llevó a la selección española a la gloria.

Una saga de cuatro libros sobre ‘true crime’

“Este es uno de mis libros favoritos que siempre intento leer en mi tiempo libre”, cuenta el defensa de la selección española en un vídeo publicado por el citado medio. En la mano, sujeta un ejemplar del último libro de la serie Crímenes, de Carles Porta, el conocido periodista especializado en sucesos delictivos responsable de una de las series true crime más famosas del país. “Es una trama muy inusual porque te explica cosas que han pasado, asesinatos o atentados”, describe Cubarsí. “Te das cuenta de lo que ha pasado, lo que la gente ha vivido”.

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En este libro, Porta continúa una saga literaria en la que recupera varios de los casos más importantes de la crónica negra reciente. En este caso, se trata de siete casos centrados en lo que el autor llama “la hora de la verdad”. ”La hora de la verdad es un punto de no retorno. Las partes implicadas en un crimen van a encontrarse en él alguna vez. Pero no siempre es el mismo instante para todas. Desde luego, no lo es para las víctimas y para los perpetradores, ni tampoco para los investigadores o para las personas que componen un jurado popular. Pero sí es un momento que marca un antes y un después en sus vidas".

Cubierta de 'Crímenes. La hora de la verdad'. (Reservoir Books)

A este libro le preceden otros tres firmados igualmente por Carles Porta, que llevan por subtítulo Diez casos reales, Pecados capitales y Siete historias de oscuridad. Quién sabe si, en los cuatro días que quedan para la final del Mundial, Cubarsí tendrá tiempo de seguir leyendo su libro o si, por el contrario, preferirá desconectar de otra manera de cara al que, muy probablemente, sea el partido más importante de su vida.

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